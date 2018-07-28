«Люди стараются изо всех сил»

Аресты в разных регионах идут уже почти каждую неделю. Людей везут в курируемое ФСБ СИЗО «Лефортово». Содержание под стражей в закрытом режиме санкционирует Лефортовский суд Москвы. О новых изменниках и шпионах общественность и журналисты зачастую стали узнавать случайно — от сотрудников ОНК, которые также случайно натыкаются на них при обходе тюрем. У каждого — дело под «грифом секретно» и послушный следствию адвокат по назначению. Адвокаты по соглашению, которых нанимают родные подозреваемых, прорываются в СИЗО с боем. Следствие идет в обстановке повышенной секретности. Судебные процессы — при закрытых дверях. Так что понять, какова была доказательная база по тому или иному делу о госизмене или шпионаже не представляется возможным.

За июнь и июль задержаны уже пятеро человек, которых подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ).

5 июня по подозрению в госизмене заключили под стражу 70-летнего Виктора Прозорова. О нем мало что известно. Ни родные, ни уж тем более адвокаты по назначению на связь с журналистами не выходят. Сам Прозоров недавно отказался общаться с навестившими его в СИЗО представителями Общественной наблюдательной комиссии, заявив, что жалоб у него нет. А на вопрос членов ОНК: «Как ваше здоровье?» Ответил: «Пока жив».

15 июня по ходатайству следователя ФСБ Дмитрия Крекова по подозрению в шпионаже арестовывают топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, у которой российское и румынское гражданство. Ей инкриминируют работу на румынские спецслужбы: якобы передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Цуркан вину не признает.

Карина Цуркан. Фото: РИА Новости

25 июня по подозрению в госизмене заключен под стражу Андрей Жуков — капитан запаса российской армии. Подробности уголовного дела ФСБ засекретила. Известно лишь то, что в 2012 году Жуков проходил свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории. Тогда следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 283 УК (Разглашение гостайны) в отношении офицера Сергея Черепанова, который выложил на сайт ryadovoy.ru засекреченные документы, содержащие данные о дислокации войск. Свидетелями по его делу проходили около 20 человек — участники форума. Среди них был и Жуков. В апреле 2013 года Ленинградский военный окружной суд вынес Черепанову обвинительный приговор. Верховный суд оставил его в силе.

Постоянные посетители форума, общавшиеся с Жуковым, полагают, что нынешнее дело также может быть связано с его увлечением военной историей. Из сообщений Жукова, сохранившихся на «Военно-историческом форуме-2», видно, что его интересовали вопросы, связанные со структурой российских Вооруженных сил, формированием и расформированием армейских подразделений, перемещением войск и организацией крупных учений. Сведения касались различных периодов истории Вооруженных сил России, включая современный.

Об аресте бывшего директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде Антонине Зиминой СМИ узнали случайно — опять-таки от членов ОНК. Жительницу Калининграда задержали по подозрению в госизмене. Член ОНК Александр Ионов выяснил, что группа захвата ФСБ произвела задержание Зиминой в Калининграде еще в начале июля, затем доставила в Москву. Подробности уголовного дела неизвестны.

Члену ОНК Евгению Еникееву Зимина коротко успела сказать, что доказательством по делу стали ее свадебные фотографии. Женщина содержится в одиночной камере. Ей не разрешают писать письма близким.

Известно, что Балтийский центр диалога культур в Калининграде, директором которого Зимина была до 2016 года, в основном организует выставки и конференции. Сейчас этот центр возглавляет муж Зиминой Константин Антонец (от общения с журналистами отказывается). Также женщина выступала независимым экспертом и членом «Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова», созданного по распоряжению Дмитрия Медведева в 2010 году. Среди ее профессиональных интересов — политика стран Балтии в отношении России.

22 июля арестантом «Лефортово» стал самый пожилой фигурант очередного дела о «госизмене» — 74-летний ученый Виктор Кудрявцев, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Его подозревают в передаче одной из стран, входящих в НАТО, информации о технологиях, используемых при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. По словам сына ученого, у того был «самый низкий» уровень допуска к гостайнам. Вину Кудрявцев не признает. Попасть на предъявление обвинения ученому адвокаты по соглашению не смогли — следователь ФСБ Александр Чабан их просто не пустил.

Проходная в «Центральном научно-исследовательском институте машиностроения» (ЦНИИмаш), где прошли обыски в связи с делом о государственной измене. Фото: РИА Новости

Кстати, Виктор Кудрявцев в 2016 году в числе других подписывал письмо в поддержку создателя космических аппаратов Владимира Лапыгина, который в свои 76 лет получил 7 лет колонии строго режима за якобы «госизмену». Сейчас Лапыгину — 78 лет, он свою вину не признает, в прошлом году просил о помиловании, однако просьба его так и не была рассмотрена.

С декабря 2017 года сидит в «Лефортово» гражданин Норвегии, 62-летний Фруд Берг, обвиняемый в шпионаже. Норвежский портал NRK называет его бывшим инспектором пограничной службы. По версии ФСБ, норвежец отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания. По словам же адвоката Ильи Новикова, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло. Новиков не исключает, что в отношении его подзащитного могла быть совершена провокация.

Фруд Берг. Фото: РИА-Новости

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Очевидно, вскоре о новых фигурантах дел о шпионаже и госизмене вообще будет никому неизвестно. Если верить источнику ИТАР-ТАСС, в базе судов Москвы с некоторых пор перестали публиковать фамилии таких подозреваемых. Теперь все будет зависеть от адвокатов, которых администрация СИЗО, следствие и суды все время пытаются нейтрализовать.

Адвокат «Команды 29» Иван Павлов, защищающий с коллегами Цуркан и Кудрявцева, рассказывает «Новой», что на сегодняшний день сложность заключается уже в том, чтобы элементарно встретиться с подзащитными.

— Оказывается чудовищное сопротивление. По делу Карины Цуркан мы даже столкнулись с проблемами при ознакомлении с материалами дела. Там есть документы, составляющие гостайну. Половина материалов с грифом, половина — без. И в Мосгорсуде нам не дали переписать несекретные материалы. Как только начинали что-то писать, у нас просто отбирали дело. Как в таком случае мы можем выстраивать линию защиту? .

Что касается СИЗО «Лефортово», то сотрудники изолятора выдвигают странные требования, чтобы только не пропустить адвокатов. Требуют разрешение на свидание от следователя (по закону это не нужно. — Прим. ред.) — когда поскандалили, в итоге пустили, но мы три дня потеряли. Предлоги всегда разные: от пресловутого разрешения до якобы ошибок в адвокатских документах: «А у вас на ордере вместо Санкт-Петербург написано СПб». Что за глупость? Или «Вы не в то окошечко сдали документы». А там всего одно окно… обмануть.

Из имеющихся в СИЗО-20 комнат для свиданий, адвокатов пускают только в 6. 14 комнат по неизвестным причинам закрыты. А сидельцев в «Лефортово» очень много. В день могут пройти максимум 5 адвокатов вместо 12–15. Причем адвоката иногда запускают в комнату вместе со следователем, пришедшим знакомить сидельца с материалами дела. Никакой конфиденциальности. Очередь адвокаты расписывают на две недели.

Секретарь комитета защиты ученых Эрнст Черный предполагает в разговоре с «Новой», что очередная волна преследований изменников и шпионов связана в том числе с напряженностью в международных отношениях России с Западом и США.

— Мотивы ФСБ и следствия, как правило, корыстные: за такие дела получают новые звания, премии… Люди стараются изо всех сил, понимая, что разобраться в деле никто не сможет — все судебные процессы закрыты. Но проходит время и становится очевидно: никаких доказательств вообще-то и не было. Вот по всем делам, начиная с дела Никитина в Петербурге, нигде ни одного доказательства не было.

В таком же ключе, что и сейчас, шли все предыдущие волны преследования. Был, правда, некоторый перерыв. Однако и в этот перерыв в застенках оказались: ученые Афанасьев, Бобышев, Лапыгин. Последний кстати, из того же ЦНИИмаша, что и Кудрявцев. Его обвиняют в том, что он рассказал об алгоритме расчета всяких показателей на основании неких уравнений. То есть то, чем пользуется весь мир много-много лет, о чем написано в научных журналах.

— В прошлом году мы с коллегами наблюдали затишье — по статистике немного было арестов и приговоров по госизмене, — говорит адвокат Павлов. — Оказывается, это было затишье перед бурей. Может, новые люди пришли в органы, которые думают: «Эх, сможем сейчас раскрыть изменников и шпионов». И понеслось.