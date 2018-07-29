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«Терпение подходит к концу».
Вторая подряд массовая акция против пенсионной реформы в Москве. Фото
Влад Докшинфотокорреспондент
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию организовала Либертарианская партия. В пресс-службе столичной полиции Интерфаксу заявили, что на акцию пришли 2,5 тысячи участников. По данным «Белого счетчика», на митинг пришли 6 000 человек. После митинга были задержаны четыре человека, в том числе председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов.