«Терпение подходит к концу».

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию организовала Либертарианская партия. В пресс-службе столичной полиции Интерфаксу заявили, что на акцию пришли 2,5 тысячи участников. По данным «Белого счетчика», на митинг пришли 6 000 человек. После митинга были задержаны четыре человека, в том числе председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов.

Плакат участников митинга.Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Участница митинга под зонтом. Митинг проходил под палящим солнцем. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Первая колонна митинга за пять минут до начала. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Участники Российского социалистического движения на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Сотрудник Росгвардии перед митингующими. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Блогер и член Либертарианской партии Михаил Светов выступает на сцене митинга. Он призывал к люстрациям, а также осуждал политику по национализации и непредставительный характер российской власти. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Собравшиеся на митинге позируют для камер по просьбе организаторов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Участнику митинга стало плохо на жаре. Представитель власти провожает его в скорую. На самом митинге задержаний не было. Однако после его окончания задержали четверых человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» После окончания митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»