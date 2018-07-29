Где, кого, за что

Дело СКР

Московский городской суд приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета (СК) Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки за освобождение людей, приближенных к «вору в законе» Шакро Молодому (Захарий Калашов), по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Также Ламонову был назначен штраф в размере 32 миллионов рублей.

Ранее к 13 годам колонии строгого режима был приговорен начальник Ламонова — бывший глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Замначальника столичного главка СК Денис Никандров и бывший начальник столичного главка СК Александр Дрыманов находятся под стражей.

Дело секретаря

В минувшую субботу вышел на свободу бывший секретарь Октябрьского районного суда Петербурга Александр Эйвазов. Его обвиняли во вмешательстве в правосудие (ч. 3 ст. 294 УК) и клевете в отношении судьи (ч. 3 ст. 298 УК). Суд приговорил его к году и девяти месяцам колонии-поселения, но ему зачли срок заключения в СИЗО.

Дело против Эйвазова было возбуждено после того, как он обвинил свою бывшую начальницу судью Ирину Керро в нарушении норм Трудового кодекса, УПК и Кодекса судейской этики. В обоснование своей позиции Александр записывал на диктофон разговоры с сотрудниками суда, а затем отказался подписывать протокол одного из заседаний — Эйвазов утверждал, что подписывать протокол его якобы заставляли задним числом. Правозащитная организация Amnesty International признала Эйвазова «узником совести».

Дело Pussy Riot

Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву и Петра Верзилова оштрафовали на 1500 рублей каждого за незаконное ношение формы полицейского (ст. 17.12 КоАП) во время акции «Милиционер вступает в игру». Соответствующее решение приняла мировой судья 364-го участка Светлана Шарова.

Напомним, четверо участников Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу, который проходил 15 июля. Своей акцией активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России, а к уголовным делам — за репосты. Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил активистов к 15 суткам ареста.