Бесстрашный Джемаль

Орхан Джемаль — российский журналист, один из лучших военных журналистов последних нескольких десятилетий.

Он всегда был храбрецом. Главная отличительная черта Орхана заключалась в том, что он вообще не знал понятия страх, он просто был лишен этого чувства. Он всегда шел туда, где была опасность и угроза.

Он был тяжело ранен в Ливии в 2011 году. Я ездил туда его вытаскивать примерно в эти же августовские дни.

В августе 2008 года, во время войны в Грузии, он шел с фотоаппаратом вместе с цепями атакующих — они шли с автоматами, а он шел с фотоаппаратом. Он писал о той войне репортажи и написал об этом потрясающую книгу.

Орхан прошел войну на Донбассе. Я был свидетелем того, как он ходил под артиллерийским огнем, даже несколько бравируя презрением к смерти и опасности, в то время как остальные падали. Когда мы попали с ним под огонь тяжелых минометов, я отползал куда-то в сторону, молясь, чтобы этот ужас кончился, а он лежал на асфальте и снимал эти взрывы. Он был журналистом до мозга костей и абсолютным храбрецом. Он как знаменитый журналист Роберт Капа шел по этому пути. И, как Капа, погиб где-то на войне.

Орхан — сын философа, мыслителя и поэта Гейдара Джемаля, который скончался в декабре позапрошлого года; внук Джаида Джемаля — известного художника Азербайджана. Его мать Елена была поэтом и мыслителем, яркой женщиной. Бабушка его Ирина Леонидовна Шаповалова—Амилахвари была профессиональной наездницей и дрессировщицей диких зверей. Орхан происходил из семьи карабахских ханов, рода Джеванширов. Хотя он был абсолютно московским парнем: родился в центре Москвы, его молодость прошла в арбатских переулках. Он был блистательным поэтом, геологом, парапланеристом, великолепным собеседником и очень верным преданным другом. Красивый человек с невероятным энциклопедическим умом, который мог рассказать обо всем на свете, и знал все о культуре и науке в мельчайших деталях.

Орхан Джемаль. Фото: Громадское

Орхан очень любил «черную» Африку и бывал там неоднократно. Он был в Сомали, куда он приехал делать репортаж о сомалийских пиратах и месяц просидел в местной тюрьме, а потом описал свое пребывание там. Какое-то время жил в Кении, а еще, будучи молодым человеком, работал в Алжире после окончания геолого-разведывательного института. Поэтому Африка была для Орхана совсем не чужим пространством, наверное, поэтому он и проехал с ребятами в эту командировку. Хотя я и многие друзья его отговаривали: «Ну зачем ты туда едешь, это же периферия...»

После тяжелого ранения в Ливии он был несколько выброшен из журналистской работы и очень хотел вернуться в профессию: ему нужны были большие сюжеты и репортажи, поэтому он как настоящий журналист искал супер-темы.

В прошлом году он поехал в Мьянму и сделал удивительный цикл видеорепортажей из лагерей Рохинджа, где никто до него не был. Он пробрался туда и описал жизнь этих людей.

Он оказался в самом эпицентре Ошской резни в Киргизии и делал оттуда репортажи во время работы в Русском Newsweek.

Он писал о восстании в Андижане — тогда он пробрался через границу по какой-то трубе и был единственным журналистом, который там оказался.

Это были одни из многих его тем про опасность, боль и смерть.

Он всегда оказывался в эпицентре самых страшных событий, потому что у него не было страха. У него было острое чутье, журналистское чутье. И он и умер как выдающийся и храбрейший журналист.

В армии Орхан служил в ВДВ в Закавказье и вот, накануне 2 августа — дня ВДВ, был убит. Все в его жизни было литературным сюжетом и литературным произведением. И жизнь эта, к сожалению, закончилась.

У Орхана остался сын. Смерть Орхана — огромная потеря для всех нас, его родных и близких.