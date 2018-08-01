Дни памяти жертв и солидарности с Юрием Дмитриевым

4 и 5 августа в мемориальных комплексах Красный Бор (недалеко от Петрозаводска) и Сандармох (рядом с Медвежьегорском) состоятся Дни памяти жертв политических репрессий.

Присоединиться к ним может любой желающий, участие бесплатное, включая проезд в автобусах от Петрозаводска и Медвежьегорска.

Дни памяти учреждены петербургским «Мемориалом» и приурочены к дате вступления в силу приказа НКВД № 00447, который запустил машину массовых репрессий в августе 1937 года. В прошлом году впервые за 20 лет акция памяти проходила без историка Юрия Дмитриева, который раскопал расстрельные ямы, вернул имена тысячам убитых и превратил полигоны смерти в места памяти. Дмитриев тогда находился под стражей по обвинению в изготовлении детской порнографии. В апреле историк был оправдан Петрозаводским городским судом. Но в июне Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». Юрий Дмитриев снова арестован.

Так Дни памяти в Красном Бору и Сандармохе в этом году становятся не только акцией памяти, но и жестом солидарности с карельским историком.

Подробности об акции — ​на сайте «Международного мемориала» www.memo.ru