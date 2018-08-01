Тюрбанутые

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко убиты в Центральноафриканской Республике, куда они приехали снимать репортаж о деятельности российской бригады «Вагнера».

За день до смерти они были на базе «вагнеровцев», куда их, впрочем, не пустили, потребовав аккредитацию туземного минобороны. На следующий день журналисты отправились за 400 км, чтобы встретиться с неким «фиксером» из ООН. Их вез водитель, рекомендованный «фиксером». С собой у них была дорогая аппаратура и восемь с половиной тысяч баксов наличными.

В 23 км от городка Сибю они были убиты.

Водитель при этом жив-здоров и даже не ранен. Он охотно объявился властям и в эфире. Он утверждает, что автомобиль попал в засаду, что все трое белых были расстреляны, а он уцелел и сумел сбежать.

Этот рассказ неправдоподобен.

Вы представляете себе эту картину?

Африка. Дорога. Автомобиль, по которому начинают палить из засады. И вот пассажиры мертвы, а водитель — жив.

Вообще-то сначала стреляют в водителя. Если водитель выжил, то он-то и завел пассажиров в ловушку.

Но пошли дальше.

На следующий день водитель раскрыл потрясающие подробности: оказывается, троих белых убили десять людей в тюрбанах, говорящих по-арабски! Но он, водитель, сумел сбежать!

Что? Люди в тюрбанах? Которые говорят только по-арабски? А почему не инопланетяне? Я бы оценила показания водителя, если бы он сказал: «исламистские боевики» — они в ЦАР действительно есть, но вот люди в тюрбанах, — это уж извините (может, и паспорт с собой захватили)!

Вы представляете себе, что это такое — Центральноафриканская Республика? Саванна, саванна, местные племена, цена человеческой жизни — ноль, и вот тут посереди этой туземной жизни гордо вплывают десять — и все в тюрбанах!

Представьте себе: пассажиры мертвы, водитель жив (неважно, почему). Пассажиры — белые люди. Их гибель точно вызовет много вопросов. Поднимется буча, приедет «ООН-шмоон», посольство встанет на рога и потребует наказать виновных.

Что в этом случае делает водитель? Правильно — он исчезает. Растворяется среди единоплеменников: поди пойми — то ли убили, то ли украли — следов нет. Ведь ясно же водителю, что первый, кого будут подозревать в соучастии — он сам. Тут же схватят полицейские и потребуют половину награбленного. Да еще и «посольство больших белых шишек» будет требовать найти виновных. А чего их искать? Вот он, один из них.

То есть водитель знал, что власти не будут к нему приставать?

И, кстати: а зачем вообще убивать? Водитель жив — значит, машина была остановлена. Пассажиры высажены, что не может произойти без ведома водителя. Почему не взять в заложники и не попросить миллион долларов?

Я не знаю, было это убийство случайным или не случайным.

Но я знаю точно одно. По всем российским СМИ идет новость: «Российских журналистов убили арабы», «арабов в тюрбанах было десять».

Ну и зачем повторять слова человека, который, почти наверняка, заманил съемочную группу в ловушку? Ведь странно считать вероятного соучастника убийства источником информации. <…>

А что до того, был это обычный бандитизм в стране, где цена человеческой жизни дешевле, чем на Донбассе, или это наши «военные советники» дали отмашку, то выяснится быстро.

Если «вагнеровцы», разозленные тем, что на них тоже падает подозрение, потребуют выдачи водителя, вытрясут имена и найдут убийц, тогда это будет одна история. А если СК РФ будет разыскивать «десятерых арабов в тюрбанах», тогда история будет другая.