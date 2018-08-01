Читать и видеть

Дневник Анны Франк — всемирно известный документ, память о Холокосте, но одновременно это проникновенная и искренняя история девочки-подростка.

Фрагмент графического романа «Дневник Анны Франк»

Графический роман создан Ари Фольманом и Дэвидом Полонски — сценаристом и художником номинированного на «Оскар» и получившего «Золотой глобус» мультфильма «Вальс с Баширом». Им удалось с помощью иллюстраций передать социальный контекст, в рамках которого был создан дневник. Формат графического романа позволяет еще острее прочувствовать жизнь членов семьи Анны, вынужденных провести в убежище 743 дня.

В комиксе содержатся переведенные вставки из оригинального дневника, перевод которых (и адаптацию в целом) одобрил Фонд Анны Франк, курирующий издания по всему миру.

Фрагмент графического романа «Дневник Анны Франк»

Вот что говорит об этом проекте Анна Дружинец, продюсер направления МИФ.Комиксы:

Анна Дружинец. Фото из архива

— «Дневник Анны Франк» — одна из тех книг, мимо которых просто невозможно пройти, невозможно не издать. Меня лично больше всего поражают в этой книге две вещи: то, как внимательно и необычно смотрела на мир эта девочка, и то, как от записи к записи становятся ярче описываемые ею образы и насколько сама она «мудреет». А первое, что цепляет в графической версии — стильные необычные иллюстрации. Начинаешь читать и постепенно осознаешь, насколько ювелирная работа проделана сценаристом и художником, как точно они передали настроение оригинального текста, как живо изобразили Анну — ее огромные черные глаза пристально смотрят на читателя со страниц.

Были у нас и сомнения, конечно, — наверняка нас будут упрекать за формат, дескать «комиксы — это слишком несерьезно для такого серьезного произведения». Но именно такой формат, как мы надеемся, поможет нам показать эту необыкновенную историю юной аудитории, зацепить читателей, близких к Анне по возрасту, рассказать им и о том страшном, что нельзя забывать. И ведь эта книга не только о Холокосте, она еще и о жизни подростка глазами подростка. Так что формат графического романа поможет вдохнуть в историю новую жизнь.