Еще одна ссылка Мандельштама?

Мандельштаму повезло. Непонятность его стихов для широкого читателя (хотел бы я видеть этого человека!) с лихвой компенсируется всем внятной трагичностью судьбы поэта и наличием сплоченной группы его энергичных почитателей. Это благодаря их усилиям Россию перекрестили памятники Мандельштаму: от Москвы до Воронежа и от Владивостока до Питера. Этим летом каменные тени Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны осенили Киев. А в Варшаве уже давно его именем назвали улицу. С большим запозданием Москва ответила полякам — решением открыть сквер Осипа Мандельштама неподалеку от дома, где жил его брат Александр и поэт со своей «нищенкой-подругой» часто находили пристанище.

Но вот государственного музея Мандельштама не существует. Зато есть уникальный, можно сказать, частный музей, где проводятся экскурсии — причем не только на русском, но и на английском языке. Все его экспонаты начиная с середины застойных семидесятых собирал и продолжает собирать сейчас один человек — Сергей Васильевич Василенко, «физик», боготворящий «лирику». Впрочем, кавычки здесь можно снять. Сергей Васильевич действительно физик, окончивший МФТИ и попавший по распределению на крайне серьезное предприятие «Исток» в подмосковном наукограде Фрязино. Еще будучи второкурсником МФТИ в 1969 году в стенгазете (!) он впервые прочитал стихи Мандельштама и на всю жизнь полюбил этого великого поэта.

Появление стихов ОМ в вузовской стенгазете в те годы само по себе маленькое чудо, объяснимое только некоторыми вольностями, которые позволялись высоколобым в закрытом режиме, как было и в сталинских шарашках. Но уж совсем чудо, что удалось открыть музей Мандельштама при Центральной библиотеке г. Фрязино. Единственный в стране и в мире.

Жена Сергея Васильевича Людмила Николаевна Василенко, директор МУ «Централизованная библиотечная система г. Фрязино», долгие годы доказывала чиновникам необходимость открыть во Фрязине литературную экспозицию, посвященную Мандельштаму. Осенью 2010 года это, наконец, свершилось.

А идея создания музея Мандельштама не давала покоя С. Василенко долгие годы. Вот что рассказывает сам Сергей Васильевич.

«В 1974 году я познакомился с замечательным человеком — Львом Абрамовичем Мнухиным. Он изучает творчество Марины Цветаевой и был одним из создателей ее музея. Я стал ему помогать. И как-то он познакомил меня с Натальей Евгеньевной Штемпель, воронежской преподавательницей русского языка и литературы. Наталья Евгеньевна очень любила стихи Мандельштама и, несмотря на предостережения, познакомилась со ссыльным поэтом и его женой Надеждой Яковлевной.

В 1975 году мне в руки попали «Воспоминания» Надежды Мандельштам. Я их прочитал за одну ночь и понял, чем буду заниматься: собирать все, что касается Мандельштама.

Из «Воспоминаний» узнал, что Надежда Яковлевна считала утраченной первую прозу Мандельштама. Она якобы пропала в каком-то харьковском издательстве в 1922 году.

Три года я искал эту прозу и нашел в ростовском архиве. Оказывается, очерк, который называется «Шуба», был опубликован 1 февраля 1922 года в ростовской газете «Советский Юг».

Когда я рассказал о находке Наталье Евгеньевне, она повела меня к Надежде Яковлевне. С тех пор я стал общаться с Надеждой Мандельштам…»

На всех экспонатах фрязинского музея лежат два отпечатка: времени, в котором дышал и задыхался поэт, и любви создателя музея к Осипу Эмильевичу. Здесь бережно хранятся авторизованные машинописные списки «Воспоминаний», «Второй книги» и черновые записи Надежды Яковлевны Мандельштам, и, конечно, прижизненные издания Мандельштама, его первые публикации в «Аполлоне» и «Гиперборее», и не только в акмеистских журналах…

Автограф Н.Я. Мандельштам на списке стихотворения О.М., которое считалось потерянным. Фото: gorod-vlast.ru

Всего, что есть в этом музее, не перечислить — лучше побывать и посмотреть собственными глазами. Тем более пока это сделать просто (обратите внимание на слово «пока»). Сесть в электричку с Ярославского вокзала, какой-то час с небольшим — и вы во Фрязине. А там от вокзала три минуты ходьбы. И адрес-то у дома, где расположены библиотека и музей: Вокзальная, 19.

Кстати, о доме. Это краснокирпичное основательное здание было построено пленными немцами сразу после войны и строилось специально для ученых наукограда, поэтому на первом этаже изначально была предусмотрена библиотека. И отведено было ей почти 600 кв. метров. Этой площади оказалось достаточно и для читального зала (единственного в городе), в котором часто проводятся литературные и музыкальные вечера, и для книгохранилища, и для тематических экспозиций, и вот даже для музея поэта.

Хотя городские и областные чиновники то и дело предлагают модель оптимизации и модернизации библиотеки. Модель выглядит примерно так: «А что это вы тут всякое старье держите? Выбросьте! Закупайте новые красивые книги». Под старьем подразумеваются, например, голубые книжечки «Нового мира» Твардовского… Воистину прав Блок: «Чиновник — враг поэта». Да, впрочем, — и вообще всего живого.

Правоту Блока документально подтвердил Арбитражный суд Московской области, выдав исполнительный лист № фс017407261 от 15.11.2017. «Предмет исполнения: обязать Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города Фрязино» освободить занимаемое нежилое помещение, расположенное по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, <…> в пользу взыскателя: Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное управление института радиотехники и электроники РАН», адрес взыскателя: ул. Ленина, д. 22, г. Фрязино…»

Ну понятно: Ленин всегда настаивал на первоочередном захвате вокзалов (см. адреса сторон конфликта), но чтобы физики в России откровенно прессовали лириков, такого я еще не слышал.

Впрочем, «лирики», работники библиотеки, с выселением не смирились и оспорили исполнительный документ. Судебный пристав-исполнитель постановил: «Исполнительное производство № 69972/18/50046-ИП приостановить полностью с 26.06.2018 г. по 26.07.2018 г. по причине оспаривания исполнительного документа …» Пока выселение библиотеки не началось. А что будет завтра?

Ну, вряд ли Центральную библиотеку г. Фрязино выкинут на улицу, но единственный вариант, который библиотекарям предложили, это помещение бывшего ресторана. Однако помещение это под библиотеку не приспособлено. Что уж говорить про музей Мандельштама, не имеющий статуса музея! Вот он при таком раскладе точно может исчезнуть. Как канули в неизвестность останки самого ОМ. И что, мы будем спокойно наблюдать еще одно посмертное надругательство над памятью великого поэта?

К тому же спор двух хозяйствующих субъектов — федерального и муниципального — вызывает много вопросов.

Директор библиотеки Людмила Николаевна Василенко говорит, что по статусу само это учреждение культуры муниципальное, а вот помещение городу не принадлежит. Почему?

«Мы арендуем площади у Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники РАН (ФИРЭ). Притом что это помещение строили специально под библиотеку. Тут большие окна, высокие потолки… Конечно, нас это устраивает. Однако пятилетний договор аренды кончился в нынешнем году, и Академия наук отказывается его продлевать. Институт радиоэлектроники собирается это помещение продать. Собственник вправе. Но во Фрязине просто нет другого помещения такого же типа и размера».

В общем, с хозяйствующими субъектами стоит разобраться. На кону судьба главной библиотеки наукограда и первого в мире музея Мандельштама. Кстати, например, «Исток», самое мощное и, по сути, градообразующее предприятие Фрязина отнюдь не бедствует, получая серьезные оборонные госзаказы. Хорошо бы там, как и в Институте радиотехники и электроники, осознавали, что защищать родину, значит, прежде всего, оберегать ее культуру от варваров. Это понимают жители города Фрязино, собирающие сейчас подписи в защиту библиотеки и музея.