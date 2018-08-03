Бархатный сезон поправок

Законопроект об обязательной аккредитации визовых центров отложили до осени. Еще на прошлой неделе стали появляться новости о том, что в случае его принятия в России могут закрыться все подобные центры. Внести законопроект на рассмотрение в Госдуму предложили председатель комитета по международным делам Константин Косачев и депутат Олег Морозов, члены «Единой России». Но даже в «Единой России» к нему отнеслись крайне негативно. Представители туристической индустрии тоже не понимают, для чего нужно так усложнять жизнь путешественникам. Как заявили авторы законопроекта, из-за «общественного шума» они решили отложить его до осенней сессии.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Шум возник не на пустом месте. Свободный выезд из страны воспринимается сегодня в качестве одного из последних гражданских прав, сохранившихся в неприкосновенности со времен «лихих 90-х». Касается это право далеко не всех — ​большая часть населения России из страны не выезжает. Тем не менее в обществе, особенно после 2014 года, растут ожидания, связанные с новым «железным занавесом» — ​запретом покидать Россию без специального повода.

Ограничение для выезда за рубеж для сотрудников МВД и других силовых ведомств воспринимается в этом смысле как пробный шар. Многочисленные слухи про выездные визы пока не подтверждаются. Но когда публика узнала о том, что единороссы хотят запретить визовые центры, реакция была мгновенной: началось. По фейсбуку и другим социальным сетям прошла паника: получение обычных виз стремятся сделать максимально сложным процессом, а там недалеко и до полного запрета на пересечение границы. Как бы то ни было, слухи пока не подтвердились.

К законопроекту Косачева и Морозова был приложен «проект постановления правительства». В этом документе было, например, прописано, что визовым центрам теперь нужно будет иметь представительства не менее чем в 20 субъектах России. Или, что вызвало большую озабоченность у представителей индустрии, «доля иностранного участия в уставном капитале должна составлять не более 20 процентов».

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что таким требованиям не смогут соответствовать большинство визовых центров и это приведет к тому, что они закроются, а туроператоры вернутся к практике «начала нулевых, когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом».

Чтобы получить визу в иностранную страну, можно пойти либо напрямую в консульство, либо обратиться в визовый центр. Путь большинства наших сограждан за границу лежит именно через визовый центр. Во-первых, жителям регионов не нужно ехать за визой, например, в консульство в Москву, а можно обратиться в визовый центр в своем городе. Во-вторых, через него получить визу можно в гораздо более короткие сроки.

«Мой пример из жизни: в июле нужно получать визу в одну из прибалтийских стран, — ​рассказывает «Новой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — ​Запись в консульстве возможна только на осень. А через визовый центр, заплатив 20 евро, через 10 дней вы уже улетели, куда хотели. Особенно это удобно в горячий сезон. Я знаю, что испанцы раньше всегда приглашали дополнительных сотрудников, а другие какие-то страны не приглашали, и как итог у них было так: толпы, скандалы, путевки горят, туристы никуда не успевают. Государственная машина, в данном случае консульство, работает в другом темпе, в отличие от частного бизнеса».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорит, что абсолютно все страны Европы сегодня работают с туристами через визовые центры: «Я не знаю исключений. Работа визовых центров затрагивает всех российских граждан, которые выезжают за рубеж. Исключения, разве что, это визы на обучение или визы для собственников недвижимости в заграничных странах. Там можно напрямую в консульство подавать, но это все равно небольшая доля».

В России работают шесть крупнейших международных визовых центров: VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express. VFS Global — ​это самая известная в мире компания по выдаче виз, она работает в 87 странах мира, и в случае принятия законопроекта она бы попала под «санкции». В России иностранные консульства официально работают только с этими визовыми центрами. Но авторы законопроекта, похоже, перепутали нелегальные визовые центры «виза за один день», которые не имеют договоров с посольствами, и официальные. А в результате: пострадали бы все.

«Почему сейчас встал этот вопрос? Любой процесс когда-то начинается, — ​объясняет автор законопроекта Константин Косачев «Новой». — ​У меня лично было несколько случаев, когда ко мне обращались мои знакомые примерно с одной историей: они отдавали свои визовые документы в какую-то посредническую структуру. Например, по объявлению «шенгенская виза за один день». В этих структурах потом по небрежности допускали ошибки с заполнением анкет. Потом эти анкеты попадали в визовые консульства, и люди попадали в черные списки».

В «Единой России» к законопроекту отнеслись очень скептически. На официальном сайте партии вышел пресс-релиз за подписью заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова: «Данный законопроект требует экспертного обсуждения. Есть серьезные опасения, что введение обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию, так как требования закона будут очень жесткими. Кроме того, это будет способствовать увеличению срока выдачи виз и их удорожанию».

«Хорошего в этом законопроекте ничего не вижу — ​в связи с полной его бессмысленностью, — ​сказал «Новой» Владимир Канторович, вице-президент Ассоциации туроператоров России. — ​Все посольства работают с легальными визовыми центрами. Все, что нелегально (незаконная предпринимательская деятельность), — ​оно попадает под разные бесконечные статьи УК. Я с такой проблемой массовой не сталкивался. Этим законопроектом создавались бы реальные проблемы для реальных работающих визовых центров».

О том, что могут возникнуть проблемы и нужно посоветоваться с экспертным сообществом, вдруг подумал и автор законопроекта Константин Косачев: «Параллельно мы услышали несколько здравых идей, мы их обязательно используем». Он говорит, что законопроект пришлось отложить из-за поднявшегося информационного шума и «оголтелой кампании».

«Если бы вдруг этот бред прошел бы, все равно визовые центры вышли бы из этой ситуации и смогли бы приспособиться, — ​убеждена Майя Ломидзе. — ​Это очень большой бизнес. Кто бы пострадал? На мой взгляд, никто. Да, были бы определенные технические сложности — ​перерегистрироваться, например. Неприятно, тягомотно, но все равно никто бы не закрылся».

Как сказал автор законопроекта Косачев, предложение изначально поступило от бизнес-сообщества, из «Деловой России». Как считают опрошенные «Новой» эксперты, инициатива была отклонена, так как абсолютно бессмысленна. В 2017 году в России было выдано 3,8 млн шенгенских виз, плата за услуги визового центра составила около 20 евро. Международные компании, специализирующиеся на визовом сервисе, пока не собираются отдавать этот рынок.