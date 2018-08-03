Командировка на войну

Он — резкий. И в профессии, и в суждениях, и в жизни, и в дружбе. Мягкий — лишь только для тех, кто прошел мимо, не запомнившись: с них спроса нет. Резкость же — способ самоидентификации: еще чувствуешь или уже нет.

Когда мы в Киеве ехали на встречу с Сулимом Ямадаевым (командиром чеченского батальона «Восток» и главным участником грузинской военной кампании — его убили через три дня), украинские бандиты упаковали нас в черные мешки — чтоб не подглядывали. Орхан тогда смеялся, спрашивая между делом: чего в этом больше — устрашения или унижения?

Вообще-то ему было все равно. Потому что он уже принял решение, на которое никакие привнесенные обстоятельства повлиять не смогли бы.

Тут вот что… Человек может распоряжаться своей жизнью, а может отдать все на откуп судьбе. Орхан всегда своей жизнью распоряжался сам.

Как хотел.