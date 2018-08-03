«Проделанная им работа — бесценна!»

В прошлом году впервые за 20 лет Дни памяти в Сандармохе проходили без историка Юрия Дмитриева, который раскопал расстрельные ямы и вернул имена тысячам убитых в Карелии. Дмитриев вновь пропустит акцию, которая 4 и 5 августа состоится в мемориальных комплексах Красный Бор (недалеко от Петрозаводска) и Сандармох (рядом с Медвежьегорском). Присоединиться к Дням памяти жертв политических репрессий может любой, участие бесплатное, включая проезд в автобусах от Петрозаводска и Медвежьегорска. Участники Дней памяти высказались в поддержку историка.

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В апреле Юрий Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Следствие получило доступ к компьютеру Дмитриева, обнаружило там 9 фотографий его приемной дочери без одежды и заручилось выводами экспертной комиссии. Историк объявил дело сфабрикованным, а методы следствия сомнительными. Экспертизу пришлось проводить несколько раз — к выводам экспертов были замечания, а жюри нельзя было назвать независимым. Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал болезненную девочку для контроля ее развития и отчитывался фотографиями перед опекой. Дело против историка получило большой общественный резонанс: в защиту Дмитриева выступали многие известные правозащитники, общественные деятели и представители культурной среды.

14 июня оправдательный приговор Дмитриеву неожиданно был отменен Верховным судом Карелии, а дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». Юрий Дмитриев снова арестован. Сейчас он находится на новом обследовании в Психиатрической больнице номер 6 Петербурга.