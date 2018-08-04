«Нас уничтожают за то, что посмели пикнуть»
Сельским пенсионеркам угрожают штрафами за сход против бездействия полиции в расследовании смертельного ДТП
Надежда Андреевасобкор по Саратовской области
Жители села Терса Вольского района направили открытое письмо президенту с просьбой взять под контроль расследование ДТП, в котором погиб 30-летний Александр Лопастейский. По мнению авторов обращения, местная полиция «пытается укрыть преступление»: уголовное дело не возбуждали больше двух месяцев после смертельной аварии. Под письмом подписались более 300 человек — каждый десятый житель села. Затем жители провели сход, где заявили о бездействии правоохранительных органов. Полиция тут же активизировалась. Но не в расследовании аварии. На следующую ночь полицейские начали объезжать жителей и грозить гигантскими для села штрафами за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
«Москва, Кремль. От ваших избирателей»
Асфальта и фонарей на улице Железнодорожной не было никогда. На обочине — черный металлический крест, огороженный цепью. Примотаны белые пластиковые цветы. «Табличку не стали вешать. И так все знают, для кого это». В ночь на 28 мая на этом месте погиб 30-летний житель села Александр Лопастейский, ехавший на мотоцикле. Как полагают родственники погибшего, его сбил и переехал водитель ВАЗ 2108 Александр Летов.
Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом не возбудили. Как утверждают сельчане, следователь из районного ОМВД приехал опросить свидетелей на 42-й день после аварии.
«Наверное, полицейские думали, надо потянуть время, и колхоз забудет», — считает житель села Виктор Константинович.
«Не могу сказать, что полицейские куплены. Просто они халатно отнеслись к делу...
...Человек случайно упал с мотоцикла и сам умер. Удобно. Не надо делать лишних движений»,
— говорит мать погибшегоВалентина Васильевна, перебирая фотографии сына.
Родственники обратились в районную администрацию и в прокуратуру с просьбой взять разбирательство под контроль. Получили отписки. Осталось писать президенту.
«Москва, Кремль. От ваших избирателей-жителей села Терса Вольского района», — сказано в начале обращения, под которым подписались больше 300 жителей (всего здесь живут около 3 тысяч человек). Как отмечают авторы письма, «преступление пытаются укрыть, так как отец Летова был сотрудником вольского отдела полиции».
На задворках «Мечты»
Магазин «Мечта» стоит в центре села. Кирпичная коробка первого этажа, высоченный деревянный чердак. Дверь направо — промтовары, налево — продукты. На заднем дворе «Мечты» в девять вечера воскресения состоялось «несанкционированное публичное мероприятие».
«Все село ждало, что начнется расследование. Мы два месяца терпели. Во все инстанции обратились. Что еще делать? Люди говорят: давай шуметь!» — рассказывает сестра погибшего Людмила.
В «Одноклассниках» она попросила «всех, кто неравнодушен к трагедии», прийти ко входу в деревенский магазин. Собралось около 100 человек.
На встречу явилось полтора десятка полицейских из Вольска, в том числе сотрудник с видеокамерой. «Сказали, что у крыльца собираться нельзя, это общественное место. Мы ушли во двор. Мы хотели узнать, на какой стадии находится разбирательство? Но полицейский начальник из Вольска встал к нам спиной и стал на Люду ругаться», — рассказывает пенсионерка Лидия Николаевна, бывшая учительница. «Я ему говорила: вы проявляете неуважение к людям, повернитесь лицом. Он не представился. Только командовал камере, чтобы снимали каждого, кто откроет рот, и переписали номера машин», — говорит пенсионерка Надежда Ивановна, бывшая сотрудница техникума.
Люди разошлись после того, как глава сельсовета Вячеслав Мохов пообещал, что вместе с родственниками погибшего поедет на прием к начальнику районного ОМВД.
На следующий день в Вольск отправились пятеро терсинцев. «В здание полиции разрешили заходить по двое. Дочь зашла, глава, потом друзья Саши. Я хотела пойти последней. Но мне полицейские сказали: нет, достаточно», — говорит Валентина Васильевна.
«Мы рассказывали, какие улики видели на месте аварии. Но полицию это не очень интересовало. Они спрашивали, давала ли сельская администрация разрешение на митинг и почему хозяева магазина согласились нас пустить», — рассказывает Виктор Константинович.
Штраф 20 тысяч, а пенсия — 8
Через сутки после схода полиция вернулась в село.
«Вчера и позавчера ездили по домам. Наш участковый и еще какие-то из Вольска. Стучатся к бабушкам в одиннадцать ночи, в половине двенадцатого. Вызывают на улицу, суют протокол, подписывай. Моей жене сказали, что до 6.00 утра им надо собрать подписи с тех, кто участвовал», — Виктор Константинович нервно вертит в руках телефон и добавляет: «Не пишите в газете мою фамилию».
«Он из машины даже не вышел. Я спрашиваю: откуда вы узнали мою фамилию и адрес? Он замялся, — рассказывает Надежда Ивановна.
— Сказал, что штраф за митинг составляет от 10 до 20 тысяч рублей. У меня пенсия 8 тысяч. Я 39 лет работала лаборанткой. Все уходит за газ, за свет и на лекарства. Страшно нам».
«Полиция нас не защищает, а наоборот, уничтожает за то, что посмели пикнуть. Снимать меня не надо, у меня внук растет».
Людмиле Лопастейской участковый вручил определение о возбуждении административного дела по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия» «в отношении неизвестного лица» и официальное предупреждение от районного отдела МВД. Полиция сообщает, что «в случае проведения публичного мероприятия, планируемого Вами в селе Терса, Вы можете быть привлечены к административной и уголовной ответственности». Далее приводится список из шести статей Административного и Уголовного кодексов, в том числе за организацию экстремистского сообщества.
Участковый пункт полиции находится в здании сельсовета. В коридоре тихо и жарко, летают мухи. На стекле прилеплен график приема: во вторник и субботу по два часа, в пятницу — по часу.
Звоню по указанному мобильнику.
«У меня произошло несанкционированное собрание, 97 человек. Мне велели собрать материал», — говорит младший лейтенант Александр Баканов. Кто отдал указание и для чего это нужно, Александр Александрович не уточняет и прерывает разговор.
Дверь в кабинет главы сельсовета Вячеслава Мохова открыта. Синий флаг «Единой России» загораживает трещину в оконном стекле. На стене — портреты президента, губернатора и районного главы. Герб Вольска — спящий медведь. Дамы в соседнем кабинете хором объявляют, что начальник уехал: «В Вольск, то есть нет, в Шиханы!» И спорят, указывая друг на друга, кто из них должен замещать шефа в его отсутствие.
Вячеслав Павлович дважды сбрасывает звонок, но потом все-таки приезжает. «Вы меня не снимайте. Я уж всего боюсь. Преподнести могут не так, как надо», — и, понизив голос, добавляет: «Это вообще первый несанкционированный митинг в Вольском районе».
P.S.
Внимание прессы удивительным образом отразилось на скорости работы местной правоохранительной системы. Пока материал готовился к печати, было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения». По решению Вольского районного суда Александр Летов помещен под домашний арест. Как заявил «Новой» заместитель прокурора Вольского района Андрей Шевченко, «мы по данному делу никаких комментариев не даем».
Тем временем Вольский районный суд начал рассмотрение административного дела по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия» в отношении Людмилы Лопастейской. Допрошенные жители Терсы заявили, что не выдвигали политических требований, произошедшее было не митингом, а встречей односельчан, неравнодушных к трагедии. Следующее заседание суда назначено на 9 августа.