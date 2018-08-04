«Нас уничтожают за то, что посмели пикнуть»

Жители села Терса Вольского района направили открытое письмо президенту с просьбой взять под контроль расследование ДТП, в котором погиб 30-летний Александр Лопастейский. По мнению авторов обращения, местная полиция «пытается укрыть преступление»: уголовное дело не возбуждали больше двух месяцев после смертельной аварии. Под письмом подписались более 300 человек — каждый десятый житель села. Затем жители провели сход, где заявили о бездействии правоохранительных органов. Полиция тут же активизировалась. Но не в расследовании аварии. На следующую ночь полицейские начали объезжать жителей и грозить гигантскими для села штрафами за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

«Москва, Кремль. От ваших избирателей»

Асфальта и фонарей на улице Железнодорожной не было никогда. На обочине — черный металлический крест, огороженный цепью. Примотаны белые пластиковые цветы. «Табличку не стали вешать. И так все знают, для кого это». В ночь на 28 мая на этом месте погиб 30-летний житель села Александр Лопастейский, ехавший на мотоцикле. Как полагают родственники погибшего, его сбил и переехал водитель ВАЗ 2108 Александр Летов.

Погибший Александр Лопастейский. Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом не возбудили. Как утверждают сельчане, следователь из районного ОМВД приехал опросить свидетелей на 42-й день после аварии.

«Наверное, полицейские думали, надо потянуть время, и колхоз забудет», — считает житель села Виктор Константинович.

«Не могу сказать, что полицейские куплены. Просто они халатно отнеслись к делу...

...Человек случайно упал с мотоцикла и сам умер. Удобно. Не надо делать лишних движений»,

— говорит мать погибшегоВалентина Васильевна, перебирая фотографии сына.

Родственники обратились в районную администрацию и в прокуратуру с просьбой взять разбирательство под контроль. Получили отписки. Осталось писать президенту.

«Москва, Кремль. От ваших избирателей-жителей села Терса Вольского района», — сказано в начале обращения, под которым подписались больше 300 жителей (всего здесь живут около 3 тысяч человек). Как отмечают авторы письма, «преступление пытаются укрыть, так как отец Летова был сотрудником вольского отдела полиции».

На задворках «Мечты»

Магазин «Мечта» стоит в центре села. Кирпичная коробка первого этажа, высоченный деревянный чердак. Дверь направо — промтовары, налево — продукты. На заднем дворе «Мечты» в девять вечера воскресения состоялось «несанкционированное публичное мероприятие».

«Все село ждало, что начнется расследование. Мы два месяца терпели. Во все инстанции обратились. Что еще делать? Люди говорят: давай шуметь!» — рассказывает сестра погибшего Людмила.

Людмила, сестра погибшего. Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой»

В «Одноклассниках» она попросила «всех, кто неравнодушен к трагедии», прийти ко входу в деревенский магазин. Собралось около 100 человек.

На встречу явилось полтора десятка полицейских из Вольска, в том числе сотрудник с видеокамерой. «Сказали, что у крыльца собираться нельзя, это общественное место. Мы ушли во двор. Мы хотели узнать, на какой стадии находится разбирательство? Но полицейский начальник из Вольска встал к нам спиной и стал на Люду ругаться», — рассказывает пенсионерка Лидия Николаевна, бывшая учительница. «Я ему говорила: вы проявляете неуважение к людям, повернитесь лицом. Он не представился. Только командовал камере, чтобы снимали каждого, кто откроет рот, и переписали номера машин», — говорит пенсионерка Надежда Ивановна, бывшая сотрудница техникума.

Люди разошлись после того, как глава сельсовета Вячеслав Мохов пообещал, что вместе с родственниками погибшего поедет на прием к начальнику районного ОМВД.

На следующий день в Вольск отправились пятеро терсинцев. «В здание полиции разрешили заходить по двое. Дочь зашла, глава, потом друзья Саши. Я хотела пойти последней. Но мне полицейские сказали: нет, достаточно», — говорит Валентина Васильевна.

Сельский магазин «Мечта». Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой»

«Мы рассказывали, какие улики видели на месте аварии. Но полицию это не очень интересовало. Они спрашивали, давала ли сельская администрация разрешение на митинг и почему хозяева магазина согласились нас пустить», — рассказывает Виктор Константинович.

Штраф 20 тысяч, а пенсия — 8

Через сутки после схода полиция вернулась в село.

«Вчера и позавчера ездили по домам. Наш участковый и еще какие-то из Вольска. Стучатся к бабушкам в одиннадцать ночи, в половине двенадцатого. Вызывают на улицу, суют протокол, подписывай. Моей жене сказали, что до 6.00 утра им надо собрать подписи с тех, кто участвовал», — Виктор Константинович нервно вертит в руках телефон и добавляет: «Не пишите в газете мою фамилию».

«Он из машины даже не вышел. Я спрашиваю: откуда вы узнали мою фамилию и адрес? Он замялся, — рассказывает Надежда Ивановна.

— Сказал, что штраф за митинг составляет от 10 до 20 тысяч рублей. У меня пенсия 8 тысяч. Я 39 лет работала лаборанткой. Все уходит за газ, за свет и на лекарства. Страшно нам».

«Полиция нас не защищает, а наоборот, уничтожает за то, что посмели пикнуть. Снимать меня не надо, у меня внук растет».

Людмиле Лопастейской участковый вручил определение о возбуждении административного дела по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия» «в отношении неизвестного лица» и официальное предупреждение от районного отдела МВД. Полиция сообщает, что «в случае проведения публичного мероприятия, планируемого Вами в селе Терса, Вы можете быть привлечены к административной и уголовной ответственности». Далее приводится список из шести статей Административного и Уголовного кодексов, в том числе за организацию экстремистского сообщества.

В отделении полиции. Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой»

Участковый пункт полиции находится в здании сельсовета. В коридоре тихо и жарко, летают мухи. На стекле прилеплен график приема: во вторник и субботу по два часа, в пятницу — по часу.

Звоню по указанному мобильнику.

«У меня произошло несанкционированное собрание, 97 человек. Мне велели собрать материал», — говорит младший лейтенант Александр Баканов. Кто отдал указание и для чего это нужно, Александр Александрович не уточняет и прерывает разговор.

В кабинете главы сельсовета. Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой»

Дверь в кабинет главы сельсовета Вячеслава Мохова открыта. Синий флаг «Единой России» загораживает трещину в оконном стекле. На стене — портреты президента, губернатора и районного главы. Герб Вольска — спящий медведь. Дамы в соседнем кабинете хором объявляют, что начальник уехал: «В Вольск, то есть нет, в Шиханы!» И спорят, указывая друг на друга, кто из них должен замещать шефа в его отсутствие.

Вячеслав Павлович дважды сбрасывает звонок, но потом все-таки приезжает. «Вы меня не снимайте. Я уж всего боюсь. Преподнести могут не так, как надо», — и, понизив голос, добавляет: «Это вообще первый несанкционированный митинг в Вольском районе».