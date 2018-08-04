Селфи на фоне Ани

В пятницу Верховный суд истребовал (и уже получил) материалы об аресте 18-летней обвиняемой в создании экстремистского сообщества «Новое величие» Анны Павликовой. Как считает ее адвокат Ольга Карлова, это означает, что судья Верховного суда посчитал жалобы на решение о заключении Ани под стражу весомыми, и есть надежда, что он пересмотрит меру пресечения — например, на домашний арест.

Аня Павликова по видеосвязи из СИЗО. Кадр «Грани.ТВ»

от редакции В понедельник, 6 августа, «Новая газета» запускает петицию с требованием изменить меру пресечения для 18-летней Анны Павликовой на не связанную с содержанием под стражей. Обращение откроет видео мамы Анны Павликовой. Сбор подписей будет открыт на платформе Change.org, анонсы мы разместим на сайте. Пожалуйста, следите за обновлениями. Ваше участие, как уже было не раз, вновь может изменить ситуацию.

11 мая суд отправил Аню в СИЗО на четыре месяца. Адвокаты Павликовой подали апелляцию, заявив, что в тюрьме у их подзащитной серьезно обострились хронические заболевания, и что четверо других фигурантов дела находятся под домашним арестом, что «нарушает равенство перед законом». Павликова участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 «Матросская Тишина».

«Ваша честь, я никуда не убегу. И не хочу, и не могу никого запугивать, — говорила она.— Не буду. У меня по ночам болит голова, я не сплю. Я хочу решить проблему с гормонами, здесь это невозможно, к сожалению. И я хотела бы до суда, чтобы меня вернули в семью. Мне очень надо к родителям. Я не могу. Я хочу обнять свою маму. Я прошу суд изменить меру пресечения на любую. Только чтоб не в тюрьме».

26 июля Московский городской суд оставил Павликову в СИЗО, отклонив апелляцию, но сократил срок ареста на месяц.

«Мы сначала обрадовались, решили, какой-то сдвиг, — говорит мама Ани Юлия. — Я начала в голове себе что-то придумывать. А потом узнала, что просто следователь уходит в отпуск».

Следующий суд по продлению меры пресечения для Ани должен пройти до 13 августа в Дорогомиловском суде, но пересмотр его решения Верховным судом может случиться (или не случиться) в любой момент.

Это пока единственная хорошая новость о деле Павликовой. Есть и плохие.

В субботу стало известно, что Аню, возможно, переведут из медицинского отделения «Матросской Тишины» обратно в СИЗО-6 (там ее содержали до ухудшения здоровья), то есть из палаты на четырех человек — в камеру на 50. Об этом стало известно от навещавшей Павликову в субботу ведущего аналитика УФСИН по Москве Анны Каретниковой. «Девочка очень мучается из-за своих заболеваний. В мае мы с трудом добились ее перевода в медчасть. Там ее не долечили — и теперь собираются отправить обратно в СИЗО», — говорит адвокат.

В тюрьме у Павликовой усилились все хронические заболевания: вместо первой степени сердечной недостаточности медики СИЗО констатировали вторую. Начался гастрит, скачет давление. Из-за авитаминоза крошатся зубы, выпадают волосы. МРТ показало заболевание сосудов головного мозга. В день ареста, после нескольких часов в неотапливаемом автозаке во дворе СИЗО, Аня получила проблемы с почками и гинекологией.

За несколько дней до этого, во вторник, Аню увезли из «Матросской Тишины» на экспертизу в Центр судебной психиатрии им. Сербского. Но что-то пошло не так: туда девушку не взяли.

Попугаи в комнате Ани Павликовой. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Аня с папой Дмитрием Павликовым. Фото из семейного архива

Папе Дмитрию разрешили свидание с Аней в среду, 1 августа. Запустили в огороженную со всех сторон кабинку, включили телефонную связь. Аня была далеко, за перегородкой из плотного стекла. Выглядела плохо. Накануне раскалившийся на жаре автозак с Павликовой три часа простоял под дверями больницы им. Сербского.

«Стоят и стоят. Температура за 30, — рассказывает Юлия Павликова. — Воды нет. Открыть дверь нельзя. В туалет нельзя. Когда у Ани суды, она вообще не пьет воду. Ее в день суда в 9 утра поднимают и сажают в комнату для видеосвязи. Неважно, во сколько суд: в пять, в шесть вечера… Она там с 9 утра и до вечера без еды, без воды и без туалета. И тут то же самое, только на жаре. Аня говорит: «У меня было такое чувство, что я сейчас упаду». Прямо теряла сознание». Начала стучаться в дверь. Из Сербского вышла какая-то женщина, наверное, дежурная — сказала конвоирам: «Вы посмотрите, у нее губы синие, бледная. Везите ее обратно». И дала Ане кусочек мяса вареного».

Пока автозак стоял на жаре, конвоиры делали селфи на фоне Ани, снимали ее на камеры своих телефонов.

Перед этим, когда Павликову возили в больницу на МРТ, конвоиры всю дорогу обсуждали девушку, а перед кабинетом начали кричать людям: «Расступитесь, мы опасную террористку привезли».

Погром в комнате Ани Павликовой после обыска. Фото из семейного архива

Юлия Павликова в комнате Ани. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Она говорит: я себя чувствовала как обезьяна. Унижение такое, — рассказывает Юлия. — Я не понимаю, откуда у людей столько жестокости? Вы видите: сидит девочка, маленькая, адекватная, не огрызается. Как вы можете так себя вести? А если бы они там еще час простояли? Она бы умерла там в этом автозаке. Папа как вышел со свидания, позвонил мне. Говорит: я сижу на лавочке, меня всего трясет. Тут и у меня сразу: слезы, сопли… Такое ощущение, что они ее добить хотят».

Аня с мамой Юлией Павликовой. Фото из семейного архива

Комната Ани Павликовой. В руках у сестры — письма Ани из СИЗО. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Напомним: Анну Павликову, которой во время задержания было 17 лет, и еще девятерых человек из Москвы и Подмосковья обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем. По версии следствия, участники сообщества планировали захватить власть в России путем государственного переворота и отмены Конституции. С марта шестеро обвиняемых находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом.