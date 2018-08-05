Плацкарта бита

Петр Саруханов / «Новая газета»

Если свой самолет у вас уже есть, а своим поездом вы пока не обзавелись, то вас, возможно, интересуют новости железнодорожных компаний. Вы хотите знать, что еще они предложат пассажирам в плане сервиса и комфорта? Купейный вагон с сауной? Плацкартный с утюгом и гладильной комнатой? Кофе в постель, уже облитую этим напитком соседом с верхней полки?..

Понятно, повышенным комфортом интересуются только состоятельные пассажиры, готовые его оплатить. Но ведь при неуклонном росте наших зарплат и безудержном повышении пенсий на перронах страны все еще немало граждан с потертыми чемоданами и сумками, ручки которых обмотаны изолентой. Они кое-как наскребли денег на самые дешевые билеты. Огурцы и яйца вкрутую у них при себе, и в вагоне их в первую очередь интересует кипяток. О таких, оказывается, тоже подумали. Дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) предложила создать новый тип обслуживания «эконом-бюджет», для которого будут использоваться старые вагоны «до полного выбытия». Так и сообщается в документах годовой отчетности ФПК за минувший год.

Вы поняли? «До полного выбытия» — это вряд ли до выбытия поезда из пункта А в пункт Б. Это, видимо, до выбытия старого дребезжащего вагона из пункта А в пункт приемки металлолома. Надо полагать, и в тот пункт вагоны не пойдут порожняком. Вдруг это кому-то как раз по пути — почему бы не продать билеты?

Будущий пассажирский класс в ФПК не стали маскировать под подарок населению. Там честно охарактеризовали его как «плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», и «сверхбюджетный способ перемещения без сервисов». В общем, вагончик тронется, комфорт останется. На вокзале.

В принципе, ничего нового. Седобородые пассажиры помнят, что когда-то именно так они и перемещались без сервисов и требовали вовсе не биотуалет с кондиционером, а лишний матрац, чтобы заткнуть разбитое окно. Видели мы и проводников, работающих в одиночку на два вагона (их находчиво называли полупроводниками), пользовались туалетами, у которых не закрывались двери, заваривали чай водой из титана, температура которой по человеческим меркам считалась нормальной — 36,6 градуса.

Конечно, ФПК постарается не опустить планку ниже шпалы. И на все согласные пассажиры жалобы писать не станут. Даже если в туалетах вместо рулонов бумаги им будут предложены обрывки ведомственных газет, рассказывающих об успехах железнодорожной отрасли.

Еще пара слов для тех, у кого нет даже своего самолета. Может, вы не заметили, что нынешней весной «РИА Новости» сообщило, что авиаперевозчик «Победа» намерен установить в салонах самолетов «стоячие кресла» — для увеличения числа пассажиров. Тоже станет дешевле перемещаться по родной стране, и тоже — ничего нового. Уже летали стоя в 90-е годы. Например, из Тюмени в Салехард, о чем как-то вспоминала газета «Красный Север». Летчики любезно подбирали пассажиров, которым не хватило билетов, и набивали ими салон. И те, как говорится, летели с приветом. При посадке, видимо, полагалось пристегнуться брючным ремнем к стоящему рядом попутчику.