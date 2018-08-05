Выборы без избирателей

Пять лет назад в это время тоже начиналась предвыборная кампания в Москве. Действующий мэр Сергей Собянин также считался безусловным фаворитом. «Системные» партии также выставляли политических аутсайдеров, вовсе не собиравшихся реально бороться за кресло градоначальника. Перспективы несистемного оппозиционера Алексея Навального, не имевшего на тот момент опыта подобных кампаний, считались в лучшем случае туманными. Результат в 2013 году был пусть не сенсационным, но во многом неожиданным: Собянин с трудом выиграл в первом туре, Навальный набрал намного больше, чем все «системные» оппозиционеры, вместе взятые. Приведет ли схожесть стартовых условий тогда и сейчас к тому, что окажутся схожими и итоги?

Сходство еще какое-то время будет даже усугубляться. Как и тогда, сейчас конечный список кандидатов определяется посредством муниципального фильтра. Как и тогда, Собянин — ​единственный, кто в состоянии этот фильтр преодолеть самостоятельно. Как и тогда, все тем не менее понимают, что он не может быть единственным кандидатом. Соответственно, как и тогда, мы увидели окончательную девальвацию института муниципального фильтра, поскольку, как и в 2013 году, последовала команда о том, кого допустить, и команда эта была быстро и молча выполнена. Как обычно, было две позиции — ​пропустить через фильтр всех или только откровенных спойлеров.

Хотя вторая позиция открыто бьет и по интересу к выборам, и по доверию к их результатам, ее сторонники и в Москве, и в федеральной власти достаточно сильны. Явный аргумент против такого хода был один, но сильный: риск, что не допущенные к выборам кандидаты, прежде всего, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, создадут тактический союз, вовлекут в него Навального и призовут к протестному голосованию. Москва — ​не Россия, и привести на участки значимое число недовольных избирателей — ​задача решаемая, особенно если оппозиция поработает над ней сообща. Допуск же всех заметных кандидатов, наоборот, дал бы козыри в руки власти: во‑первых, он гарантирует раскол оппозиции, во‑вторых, можно эксплуатировать тему ее, оппозиции, слабости, так как она вновь не смогла преодолеть муниципальный фильтр сама.

Теперь, после отказа в регистрации оппозиционным кандидатам, можно ожидать традиционной кампании: действующий мэр будет делать вид, что у него вообще не существует соперников, разрешенные соперники же, иногда ругая мэра, будут больше сконцентрированы на выяснении отношений между собой. Рядовые избиратели привычно, как много раз прежде, будут внимательно или не очень наблюдать за происходящим, прекрасно понимая, что, как парламент — ​не место для дискуссий, так и выборы — ​не место для определения победителя этих выборов.

Чем ближе к финалу, тем сходства будет меньше. Даже сейчас можно позволить себе предположить, что в этот раз Собянин победит гораздо увереннее. Причин, чтобы утверждать это, несколько.

Во-первых, власть учла «ошибки прошлого». Это видно из решения, позволяющего голосовать вне Москвы, которое создает достаточный манипулятивный простор, для того чтобы застраховать нынешнего мэра от балансирования на грани 50%. Можно, почти не боясь ошибиться, предположить, что на участках, которые будут работать вне границ столицы, процент голосов за Собянина будет весьма высок.

Во-вторых, после президентских выборов изменились настроения значительной части избирателей. Оппозиционный электорат деморализован в том смысле, что перестал считать возможными изменения через выборы и иные традиционные формы гражданской активности.

В-третьих, среди соперников Собянина нет никого, кто мог бы объединить большинство несогласных с политикой мэра и, шире, с политикой власти. Гудков, Яшин, Красовский — ​не прошли фильтр. Кандидата от «Яблока» нет. У коммунистов сильного кандидата нет: выдвинутый ими Вадим Кумин слишком мало известен в Москве.

Как следствие, Собянин пока имеет все шансы дотянуться до планки в 60% и даже преодолеть ее, в то время как для его соперников даже результат в 15% представляется трудно достижимым. Нельзя исключать даже, что команда мэра попытается обеспечить ему результат, сопоставимый с результатом Владимира Путина на президентских выборах. Реальных рисков для Собянина в этом нет, так как сам по себе подобный результат совершенно точно не спровоцирует оппозиционных избирателей на возмущение.

Но, если все эти предположения подтвердятся и общий итог выборов мэра окажется таким или близким к такому, этот итог вряд ли можно считать позитивным. Согласно данным исследования компании ResearchMe (проведено в мае–июне 2018 года в Москве по репрезентативной выборке, охват — ​6067 респондентов), более 75% москвичей считают, что мэру необходим сильный и известный оппонент, причем не только на выборах, но и в постоянном режиме.

Это же исследование показало, что своего кандидата в списке, совпадающем с бюллетенем 2013 года (за исключением Навального, который не имеет возможности баллотироваться), не видит на данный момент почти половина москвичей.

Получается, что на пять лет более половины москвичей окажутся без политического представительства на уровне своего города.