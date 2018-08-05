Айфон вместо «Газпрома»

Петр Саруханов / «Новая газета»

3 августа рыночная стоимость Apple превысила 1 трлн долларов США. Это знаковый момент не только для бизнеса, созданного Джобсом, но и для капитализма в целом: ни одна американская компания в истории не стоила так дорого. Чтобы оценить масштаб, стоит упомянуть, что ВВП России в последние годы в долларовом эквиваленте оценивалось в сумму около 1,5 трлн долларов США. Бизнес, созданный в конце 70-х годов двумя компьютерщиками, за четыре десятилетия получил стоимость, сопоставимую с результатами труда огромной страны в течение года.

Чтобы оценить, как Apple стала настолько богатой, достаточно посмотреть вокруг. Значительная часть людей в любом большом городе мира пользуется техникой и сервисами компании. Apple давно уже не просто один из производителей компьютеров. Первый выход на новый рынок произошел в 2001 году, когда сотрудники Джобса взорвали рынок мобильной музыки, представив первый плеер iPod, — ​за следующие пять лет было продано более 100 млн подобных устройств. Но современная история компании началась в 2007 году вместе с появлением айфона — ​капитализация Apple на тот момент составляла 106 млрд долларов. Этот смартфон не только стал самым популярным в мире, но и привел к появлению самого быстрорастущего и конкурентного рынка, на котором Apple бросил вызов другой гигант, Google. Айфоны до сих пор остаются основной статьей дохода корпорации, принося в бюджет около 60% средств. Соответственно, главной причиной нынешнего рекордного роста капитализации Apple называют успех последней модели iPhone X, ставшей самой дорогой из всей линейки смартфонов компании. Аналитики относились к появлению iPhone X с изрядной долей скепсиса и утверждали, что люди не готовы отдавать за телефон по тысяче долларов. Но в итоге iPhone X стал самым продаваемым гаджетом компании за прошедший год.

Apple занимается и множеством других вещей, в частности, разрабатывает ПО, контролирует одну из крупнейших в мире площадку по дистрибьюции музыки, а также активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, рыночным воплощением чего пока является в первую очередь голосовой помощник Siri. Тем не менее основной бизнес Apple не меняется уже десять лет — ​теперь это «телефонная компания». Смартфоны при этом давно уже не являются технологической новинкой, китайские производители научились делать их за считаные десятки долларов, так что конкуренция растет, а маржинальность падает. На время Apple спас премиальный товар и лояльная аудитория, накопленная за эти годы. Но довольно трудно представить себе, что ведущая технологическая компания будет делать деньги на телефонах и через 5, и через 10 лет. Индустрия уже довольно давно ищет «следующую большую штуку» (next big thing), разговоры об этом не утихают, но пока будущее технологического капитализма под вопросом.

На глобальную потребительскую технологию претендует, например, виртуальная реальность (VR), но она пока остается довольно нишевой вещью. Вполне вероятно, что IT-компании будут торговать не технологиями, а данными, но здесь тоже наметился кризис. Facebook как главная медиаплощадка мира неожиданно столкнулся с политическими рисками и, кроме того, достиг предела роста аудитории. Котировки Facebook и других крупных IT-компаний в последнее время падали, что даже напомнило аналитикам «крах доткомов» — ​резкое обесценивание интернет-компаний в 2000 году.

Рекордная капитализация Apple заставила рынок снова поверить в рост. Корпорации ищут точки, которые позволят им продолжить набирать вес. Активную роль в этом процессе играют растущие китайские компании, такие как Alibaba, Huawei и Wechat. Российский бизнес наблюдает за этими событиями с высоких геополитических берегов и в общей суете не участвует. А ведь еще каких-то десять лет назад председатель Газпрома Алексей Миллер утверждал, что именно его корпорация должна достигнуть капитализации в 1 трлн долларов. Буквально к 2014 году.