Волонтеры прорвутся в дома

Чтобы придать предстоящим выборам мэра легитимность и обеспечить достойную явку, власти идут на не опробованные ранее способы агитации. Например, в штабе Сергея Собянина сообщили, что ходить по квартирам и призывать голосовать за нынешнего мэра будет более тысячи муниципальных депутатов. Каждому из них якобы уже раздали методички, как правильно это делать. В первую очередь депутаты пойдут в районы, которые отданы «под реновацию», и в те, где проживает «благожелательное население». Для дачников в день выборов придумали вариант проголосовать в небольших домиках, которые расставят по всему Подмосковью и куда посадят избирательные комиссии. Зато конкурентов у основного кандидата не будет.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Депутат — ​в каждую квартиру

По информации штаба Сергея Собянина, более тысячи муниципальных депутатов захотели поучаствовать в предвыборной агитации мэра и стать волонтерами. Напомним, что всего в Москве 1517 муниципальных депутатов. То есть агитировать за Сергея Собянина выйдет более двух третей депутатов по всему городу. На сайте действующего мэра сообщается, что депутаты будут не только ходить по квартирам, но и выйдут на пикеты в разных точках города.

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что заместитель руководителя штаба Олег Смолкин попросил депутатов сначала проводить агитацию в домах, которые входят в программу реновации. Смолкин считает, что там живет «более благожелательное к мэру население». Политолог Дмитрий Орешкин сказал «Новой», что в большинстве случаев это правда. Так и называет такое решение штаба мэра «технически правильным».

На втором месте по приоритетным районам будут те, где граждане «более позитивны и лояльны». «Позитив», скорее всего, будут черпать в районах, где «Единая Россия» и кандидаты от власти регулярно пользуются на выборах большой поддержкой. Это можно определить, основываясь на микрогеографии города, рассказывает Дмитрий Орешкин:

— Центр, Юго-Запад, где проживает московская интеллигенция, — ​это зоны поддержки оппозиционных настроений. Туда же относится часть Северо-Запада к Соколу — ​это такая старомосковская публика. А вот Юго-Восток, где жилье подешевле, и особенно периферия — ​они традиционно поддерживали и Лужкова в свое время, и сейчас — ​Собянина. Туда и пойдут агитировать.

На многих подъездах в Москве уже расклеены плакаты с просьбами обеспечить вход сотрудникам МФЦ с целью информирования о выборах. Как рассказала «Новой» муниципальный депутат Раменок Эмилия Хохлова, ей уже неоднократно звонили старшие по советам домов и жаловались, что к ним в дом пытаются прорваться люди, называющие себя «сотрудниками МФЦ», консьержи их не пускают, а после этого им звонят из управы и требуют пустить этих людей в дом: «Консьержи так им и отвечают: вешайте на информационном стенде, зачем в дом идти? По этажам хождение всех бесит, иногда только встречаются те, кому поговорить с кем-нибудь хочется».

Андрей Бузин, руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос», говорит, что принуждать жителей или консьержа открывать дверь — ​незаконно. И это нужно обжаловать: «Так нарушается конституционное право на жилище». Бузин объясняет, что раньше к агитации со стороны муниципальных депутатов относились более строго, но сейчас законодательство смягчилось, и им разрешено агитировать, не используя свое служебное положение. То есть не проводить встречи с избирателями в депутатских кабинетах и не использовать для агитации служебные автомобили.

Однако муниципальный депутат Хохлова рассказала «Новой», как жители жалуются ей на то, что на этих выборах привычно используется административный ресурс: «Врачи приходят на дом и приносят с собой агитацию. У нас в поликлинике женщина, которая делает рентген, подсовывает пациентам разные брошюры. Сейчас муниципальным депутатам от «Единой России» будет очень удобно прикрывать свой ресурс, ведь прошли в эти выборы, в основном, учителя, директора школ, врачи».

Мы дадим вам мини-офис

Как рассказала «Новой» муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева, в эту предвыборную кампанию участились случаи «слишком настойчивого» уговора со стороны социальных работников проголосовать на дому. Уже не первый год избиратели могут вызвать к себе на дом социального работника с урной для голосования.

— Мне уже не раз звонили пенсионеры и говорили, что им звонят люди, представляющиеся сотрудниками центра социального обслуживания, и всячески настаивают, чтобы они никуда не шли, а им помогут. Уже несколько лет по всей Москве этими центрами ведутся базы лояльных или зависимых избирателей. Они же очень зависимые, их легко запугать. Мне как депутату рассказали случаи таких разговоров с социальными работниками. «Вы же от Собянина получаете социального работника для помощи, вы же понимаете, что его очень легко лишиться».

Проголосовать не на привычном избирательном участке предлагают также дачникам. Мини-офисы центров госуслуг разместят в специальных небольших домиках на территории 209 садовых и дачных поселков в Подмосковье. Перед этим, конечно, нужно прикрепиться к удобному новому месту голосования. А для тех, кто этого сделать не успеет, придумали вариант с закрытием участков в 22 часа. Предполагается, что все должны успеть вернуться с дач в это время. Это еще один, как считают эксперты, способ хотя бы как-то повысить явку.

Звезды Instagram становятся ближе

Популярные Youtube-блогеры Николай Соболев, Макс Брант, Тимур Сидельников записали ролики, как за время работы мэра преобразился Парк Горького, какой стала Никольская улица во время чемпионата мира. Telegram-канал «Методичка» обнаружил, что все эти блогеры заключили с мэрией контракт через рекламное агентство WildJam и получили от властей от 500 тысяч до миллиона рублей. А около недели назад в «ВКонтакте» стал массово распространяться видеоролик «Когда тебе не все равно». В нем люди в Москве поют о том, что не нужно «класть» на выборы и рассказывают об улучшениях в Москве, нередко используя нецензурную лексику. В штабе Собянина видео не признали своим. Тем не менее ролик набрал более миллиона просмотров.

Подобные приемы для увеличения явки используются на выборах уже не первый год. И на этих выборах, которые многие уже признали самыми скучными по предвыборной кампании в виду отсутствия альтернативных кандидатур от власти кандидатов, планируется тот же сценарий. Заместитель руководителя штаба Собянина и глава исполкома московского отделения «Единой России» Олег Смолкин на встрече с муниципальными депутатами заявил, что явка сейчас крайне важна: «Может кому-то показаться, что кампания достаточно скучная, победитель предопределен, но на самом деле, поверьте, Москва — ​очень сложный город. Кампания, какой бы она ни казалась, на самом деле — ​насыщенная и сложная». В чем насыщенность и сложность кампании в данной ситуации, Смолкин не уточнил.

Действующий мэр в своей программе уже спокойно строит планы о том, как изменится каждый район Москвы в ближайшие годы его нового срока. Так был придуман один из мегапроектов, программа «Мой район»: штаб Собянина создал на своем сайте карту, где можно отследить, что изменилось за годы при мэре в любом районе Москвы и что еще изменится. Собянин пишет на своем сайте, что у сменщика «появятся новые приоритеты», поэтому он заранее успокаивает москвичей в продолжении своего курса по каждому району.

— Я не наблюдаю никаких сложностей и угроз для Собянина, — ​говорит Орешкин, — ​Да, есть разочарование в «Единой России» из-за пенсионной реформы. Но Собянин как умный человек держался в стороне от всего этого. Москва — ​самый рациональный город в России. Люди же понимают, что одно дело — ​пенсия, Медведев и Путин, а другое — ​Собянин, которого будут выбирать не как политика, а как хорошего хозяйственника. Его дело мусор вывозить, коммунальное хозяйство и метро — ​и он с этим справляется хорошо. И для большинства населения это будут не политические выборы, а выборы хозяйственника, который при любой явке победит.