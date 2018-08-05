«Священник не целесообразен»

«Пока никаких новостей нет. В пятницу Михаил Федотов направил письмо руководству ФСИН об организации посещения, но ответ так и не пришел. Надеемся, что в понедельник будут какие-то изменения» — так прокомментировал «Новой» ситуацию священник Григорий Михнов-Войтенко.

Ранее отцу Григорию отказали в посещении Сенцова из-за отсутствия необходимых документов. Пресс-служба ФСИН пояснила, что у священника Апостольской церкви есть доверенность на посещение колоний Северо-Западного Федерального округа, а ИК‑8, где отбывает срок Олег Сенцов, относится к УФО. К тому же на тот момент отсутствовало заявление самого Сенцова о предоставлении встречи со священнослужителем. Формулируя отказ, начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Новиков заметил, что не видит во встрече целесообразности.

Тем временем в субботу в центре Москвы стартовал флешмоб по поддержке украинского режиссера. Приходящие к памятнику Грибоедова на Чистопрудном бульваре приносили цветы и расставляли их в бутылки с надписями: «Олег, живи!» К акции присоединились более 50 человек, включая кинокритика Антона Долина, литературного критика Анну Наринскую, режиссера Аскольда Курова, актрису Марию Чупринскую. Организатор мероприятия кинокритик Алексей Медведев встал у памятника в одиночном пикете с плакатом в поддержку Сенцова. Обошлось без задержаний.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке тер­актов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.