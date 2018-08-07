В 2008 году в результате вооруженного конфликта между Южной Осетией и Грузией тысячи грузинских семей, проживавших в Осетии, были вынуждены покинуть свои дома, родную землю и бежать на историческую родину, в Грузию. Для таких семей было построено около 40 специальных поселков.

Поселок Церовани. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

Множество однотипных светлых домиков с красными крышами тянутся рядами вдоль трассы. Их сложно не заметить. Как правило, жилые комплексы с вынужденными переселенцами расположены недалеко от Тбилиси. Тысячи семей, жизнь которых резко изменилась за несколько дней августа 2008 года, до сих пор не теряют надежды на возвращение в родные места.

Джумбер с женой Лелой и внучкой Лейлой. Джумбер живет с женой в одном из однотипных домиков п. Шашвеби, недалеко от Тбилиси. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Я в армии служил с 1983 по 1985 год в Самаре, страна была одна. Никогда не думали, что такое произойдет. Здесь работать негде. Молодые все в Тбилиси стремятся, город большой, работа есть».

Илья проживает с матерью в Церовани, самом крупном поселении беженцев. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Там, в Цхинвальском районе, мы всю жизнь прожили, земля своя была, дом большой. Надежды вернуться когда-нибудь обратно нет: дом мой разрушен, вряд ли что-то осталось. Если бы остались там, неизвестно, что было бы с нами. А здесь уже прижились».

Хатуна. Проживает в Церовани. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Я жила в Ахалгори (ныне Ленингор) Цхинвальского района. Работала учительницей младших классов, преподавала грузинский язык. Сейчас работаю в местной школе в Церовани. У меня есть справка, по которой я могу пересекать границу и посещать родину, так как в школе долго работала. Иногда там местные спрашивают, почему не остаюсь. А как я останусь, если моя семья не может туда поехать? У них нет такой справки. Я одна не могу без них».

Ильгудже, 75 лет. Родился в 1941 году. Отца своего не видел, он погиб на войне. Уже 10 лет проживает с женой Нателой в поселении для беженцев Церовани. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Жили раньше все мирно, дружно. Сын в армии в Ленинграде служил. У нас дом был большой и сад. Здесь дома построили для нас, в этой долине земля совсем не обработана была. Приходилось начинать все сначала. Тяжело уже в таком возрасте новую жизнь устраивать».

Ирма. В 2007 году у Ирмы умер муж. В 2008 году оказалась в статусе беженки. Со слезами вспоминает родную землю и надеется, что со временем сможет вернуться. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Я бы очень хотела вернуться на родину, хоть посетить могилу мужа. Сейчас я не могу [въехать в Южную Осетию], но надеюсь, в будущем получится. Очень надеюсь. Жизнь тогда поменялась буквально за несколько дней…»

Томас, 58 лет. Проживает в поселке Шавшвеби. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Здесь уже привыкаем. Вот с женой открыл свой небольшой магазин со сладостями, приносит нам небольшой доход. По-другому не заработаешь, а финансовая помощь у нас для беженцев совсем небольшая, 45 лари (около 1200 рублей)».

Хвича, 46 лет. С семьей был вынужден покинуть с. Ахалгори (ныне Ленингор) Цхинвальского района. Фото: проект Сергея Назарова «Чужие»

«Я с 1987 по 1989 год служил в армии в Казани. Тогда не было такой ненависти. Все вместе жили. Уехал тогда, в 2008-м, даже документы не взял. Все в спешке было. Всю жизнь там прожил, а сейчас осетины не пускают на родину».