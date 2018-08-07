Обретая имена, жертвы становятся героями

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

В 1997 году историк Юрий Дмитриев нашел два места массовых расстрелов. Людей расстреливали в строжайшей секретности, на краю рвов, с завязанными руками и ногами. Предполагалось, что никто никогда не узнает о том, что случилось здесь.

Имена более семи тысяч расстрелянных и закопанных там Дмитриев и его единомышленники смогли найти в архивах. Так в безымянном лесу появились мемориалы Красный Бор и Сандармох.

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Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Семен Семенович Пентикяйнен. Механик на мехбазе Вилга, Выборгская губерния.

1899 г.р. — расстрелян 10 февраля 1938 года. Сандармох

Внучка Лариса Салтыкова: Дедушка приехал сюда из Финляндии с беременной бабушкой строить мировую революцию. Вернее, пришли они на лыжах. Механиком работал в лесной промышленности… Арестовали, бабушку с детьми выгнали на улицу посреди зимы. В какую-то конюшню их пустили жить… Соседка потом приходила, просила прощения, что написала донос, чтобы квартиру получить. «Десять лет без права переписки» - так отвечали, надежду давали. Я пока Книгу памяти не прочитала – не знала, что он здесь расстрелян.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Захар Михайлович Матвеев. Счетовод в селе Юстозеро.

1885 г.р. — расстрелян 20 августа 1937 года. Красный Бор.

и его брат Николай Михайлович Матвеев

1906 г.р. — расстрелян 9 сентября 1937 года

Семья Матвеевых — внуки, правнуки, праправнуки: «Их три брата родных было — Николай, Степан и Захар. Все трое расстреляны. Захар и Николай здесь, а Степан неизвестно где. До сих пор найти не можем его».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Павел Петрович Сергеев. Счетовод, село Спасское.

1900 г.р. — расстрелян 18 августа 1937 года. Красный Бор.

Внучка Ирина Петухова, Петрозаводск: «Деда исключили из партии, арестовали и через неделю расстреляли. Бабушка его еще два года ждала, не знала. А в 1940-м пришло письмо, что он умер в лагере. Но это не так. Он здесь лежит».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Дмитрий Иванович Маланьюшкин. Деревня Воренжа Беломорский район.

1896г.р. — расстрелян 3 апреля 1938 года. Сандармох

Мария Акимова с сыном Константином, односельчане и дальние родственники, Сегежа: «Дочке его, Галине, 90 лет сейчас, она в Петрозаводске живет, я ее бабушкой считаю. И она мне такую историю рассказала: в молодости Дмитрий Иванович убил лебедушку. И лебеди улетели из деревни. И сказали старики ему: ждет тебя горе большое. Его 2 марта взяли, 22-го вынесли приговор, 3 апреля расстреляли. Семью с тремя дочерьми на четыре года сослали в Архангельскую область, голодали страшно, траву там ели».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Владимир Иванович Белов. Инспектор пожарной части, Петрозаводск.

1894 г.р. — расстрелян 20 января 1938 года. Сандармох

Дочь Валентина Владимировна Сухоплеева, Петрозаводск: «Мама ничего не могла рассказывать. Мы все спрашивали, но нельзя было спрашивать. Мы всех родных просили — ну расскажите что-нибудь о папе. Только что добрый и хороший был человек, труженик. Все. Больше ничего о папе мы не знаем».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Нина Михайловна Маторина. Усадьба Первитино Тверская область, секретарь райисполкома на станции Плюсса

1904 г.р. — расстреляна в ночь с 1 на 2 ноября 1937 года. Сандармох

Дочь Нина Михайловна Мастерова со своей дочерью, Санкт-Петербург: «У меня здесь мама. И ее тесть, Иван Коккин. У мамы трое девочек осталось. Она писала в письме: «Я так много думаю о вас, что, боюсь, сойду с ума».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Андрей Егорович Кузин. Крестьянин, деревня Кефтицы.

1897 г.р. — расстрелян 21 апреля 1938 года. Сандармох

Племянница Антонина Иванова, деревня Сигово, Заонежье: «Он старше папы был. Наша порода — мелкие все, а он был очень красивый, высокий, сапоги кожаные, фуражка кожаная, статный, интересный. Муж своей жены, отец своих детей. Рыбак, охоту любил, семью обеспечивал, горя не знали, пока его не увезли. Жена с шестью детьми осталась у него. Деревня семь дворов, что они могли замышлять?! Он ничего не натворил, просто донос написали на него».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Антон Егорович Фешов. Крестьянин-хуторянин, деревня Загорье Заонежского района

1878 г.р. — расстрелян 8 января 1938 года. Сандармох

Внучка Светлана Потапова с мужем Юрием, Петрозаводск: «Мой дед был крестьянин-опытник. Он очень много сделал для выращивания различных культур. Его расстреляли якобы за подготовку свержения Сталина».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Ромуальд Антонович Олейничак. Выпускник полковой школы в Луге, Ленинградская область.

1908 г.р. — расстрелян 12 ноября 1937 года. Сандармох

Племянница Эльвира Александрова, Петрозаводск: «Это мамин родной брат, питерский поляк он был. За это и расстреляли. Нам говорили, что в первый день войны умер. Потом оказалось, что не умер. Я его живым никогда не видела. Мама, может быть, и хотела что-то рассказать, но тогда нельзя было ничего рассказывать про тех, кого расстреляли».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Михаил Петрович Суханов, мастер на Онежском тракторном заводе, Петрозаводск.

1889 г.р. — расстрелян 8 января 1938 года. Сандармох

Внучка Надежда Фролова, Петрозаводск: «Папа — копия деда. Он у него один сын был. Когда отец был живой, он рассказывал, что за дедом пришли в два часа ночи. Папе было восемь лет, больше он своего отца не видел. Он всю жизнь прожил с камнем на душе, что он сын врага народа. Все говорил: «Мне бы увидеть в списках деда, и я мог бы помереть». Два года не дожил.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Федор Николаевич Леонтьев. Заведующий складом, деревня Лобское Медвежьегорского района.

1898 г.р. — расстрелян 22 апреля 1938 года. Сандармох

Дочь Таисия Макарова с сыном и правнуком, Медвежьегорск: «Папа ушел на работу, ждем с работы, а папы нету. Нету день, нету другой. Потом уже разговоры пошли… Каждый день забирали, каждый день. Мама ездила в Медгору (Медвежьегорск. — Ред.). Один раз у нее передачу приняли. Он пошел на работу — был снег — в валенках, она ему сапоги везла. Это передали. А больше ни разу никакой передачи. Мы ходили, дети, сестра старше меня на два года, — нам ничего не ответили: где, и как, и что»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Антон Михайлович Пакентис. Садовод-огородник, Кандалакша.

1886 г.р. — расстрелян 10 января 1938 года. Сандармох