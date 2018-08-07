Люди с автоматами и люди с гитарами

Пять групп отказались в этом году ехать на «Нашествие» в знак протеста против милитаризации фестиваля. Noize МС поехал, но это вовсе не значит, что ему нравятся люди в форме на поле и военная техника. Он вышел на сцену в майке с надписью «Peace» и отыграл сет, который с полным правом можно назвать антивоенным.

Фото: Евгений Рудницкий

Важно не только то, что он пел, но и то, что говорил между песнями. Вот несколько цитат:

«Песня посвящается тому светлому моменту, когда никакие вооруженные силы станут наконец-то не нужны. Поскорее бы он настал. И точно этот момент не становится ближе, когда люди пишут на своих машинах и лепят на боевую технику надпись «На Берлин!». «Никоим образом не ставлю под сомнение героизм наших предков, друзья. Но одно мне все-таки по-прежнему непонятно. Почему Вторая мировая война во всем мире — это «Never again» и только в России это — «Можем повторить»?» «Надеюсь, плясать вы будете так, как будто вам под ноги стреляют, ребят. Следующая песня посвящается Воображаемым Силам Российской Федерации. И конечно же, Министерству Нападения».

Это была песня «Люди с автоматами», записанная накануне с Монеточкой и группой Swanky Tunes:

Люди с автоматами нас спасут

От людей с автоматами, если что.

Плохих людей с автоматами всех убьют,

Из них хорошие сделают решето.

И партия Монеточки:

Ты о чем, какие люди с автоматами?

Там, на танцполе, скачут телочки поддатые.

Там в туалете делят грамм кредитными картами.

Какие люди, Вань, а, с какими автоматами?

Пока либералы мямлят,

А правые жаждут крови —

Подростки торчат на рейвах

И глюки на вписках ловят.

Спел и ушел, заложив руки за затылок, как зэк или военнопленный. Этот антивоенный перформанс записан на видео, правда, в плохом качестве. Случайно или сознательно, остается только гадать, но онлайн-трансляция во время выступления Нойза не велась, хоть и заработала после.

Фото: Анна Жаворонкова / «Новая»

На первый взгляд все это контрастировало с атмосферой «Нашествия»: истребители в воздухе, дети на БТРах, тир, селфи с людьми в униформе. А в качестве музыкального фона — песни Сергея Галанина и Ольги Кормухиной, которая в мае выступала на открытии Керченского моста.

Фото: Евгений Рудницкий

Но, несмотря на партнерство фестиваля с Министерством обороны, атмосфера вовсе не была воинственной. В том и особенность «Нашествия», что здесь уживаются все и сразу. Можно поорать патриотические песни, поколбаситься под антивоенный сет, потом посидеть на пушках, и все это в футболке с британским флагом.

Фото: Анна Жаворонкова / «Новая»

А где-то рядом над палатками реял флаг «ДНР». Однако взаимосвязи символов с политикой присутствующие не обнаружили. Ассоциаций с высылкой российских дипломатов или санкциями в отношении России флаг Великобритании у зрителей не вызвал.

Фото: Анна Жаворонкова / «Новая»

Да и музыканты, выступавшие со сцены, за исключением Нойза, не стали затрагивать тему скандала, связанного с Минобороны. Навык умалчивания большинством российских рокеров приобретен давно.

Михаил Шевелев, специально для «Новой»