Ну и кто победил в той поганой войне?

Сразу после Нового года я летел в Тбилиси. Грузинскому патриарху Католикосу Илие II должно было исполниться 85 лет, и мы с моим другом актером Гоги Харабадзе и его сыном Георгием, работающим в компании «Шелковый путь», решили сделать фотовыставку его портретов в подарок этому замечательному человеку, с которым поддерживаем дружеские отношения многие десятилетия.

Самолет был набит под завязку настороженными русскими туристами.

Конечно, во многих российских семьях существует основанное на опыте предание о друге-грузине, о красотах страны, о невероятном гостеприимстве, винах, кухне… Грузинская литература, театр, кино, певцы, танцоры, художники, скульпторы и музыканты вошли в нашу жизнь радостным участием. Как родные и близкие. Но для нашего нынешнего высокомудрого государства Грузия — страна, с которой Россия воевала и с которой порвала дипломатические отношения.

И вот наши запропагандированные граждане, зажав в руке паспорта, опасливо идут к паспортному контролю. А там им мгновенно ставят въездной штамп и вручают бутылку «Саперави». Каждому. Добро пожаловать, дорогой гость! И они, обретя улыбку и не расставаясь с ней вплоть до возвращения в Домодедово или Внуково, пребывают в атмосфере доброжелательства, с которым как раз большие проблемы на нашей родине.

Чуть не полтора миллиона российских подданных каждый год свободная Грузия завоевывает одной правой, протянутой для дружбы рукой.

Ну и кто же, спрашивается, победил в той поганой войне десятилетней давности?

Грузины отделили российского человека от российского государства и сохранили историческую к нам привязанность.

И мы (я имею в виду здоровых, не задавленных злобной патриотической пропагандой людей) свою не потеряли.

Любовь оказалась сильнее самодовольной агрессии и имперского хамства. Ну-ка отгадайте, какую компанию я выберу, если на одной стороне будет премьер-министр, бывший тогда президентом, или президент, бывший тогда премьер-министром, а на другой — мои друзья — Гоги Харабадзе, Отар Иоселиани, Буба Кикабидзе, Робик Стуруа, Гия Канчели, Миша Чавчавадзе, никогда не предававшие святых отношений, которые с трудом вырабатывались двести совместных лет и всю нашу жизнь?

Обиды прошлого не забудутся, но плодить новые, отбивая у будущих поколений доверие к близким нам по литературе, культуре, вере соседям и друзьям, — глупая затея. Может быть, самая глупая в нашей политической жизни.

Протяните руку в ответ или будьте первыми.

Хватит позориться, пора войну кончать.