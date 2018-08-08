Гуманитарка приехала

Петр Саруханов / «Новая газета»

Кажется, назревает культурная революция. Ее буревестник — ​Ямпольская. Новая руководительница профильного думского комитета сотрясает основы: нужно прекратить соплежуйские сериалы, убогие передачи о разводах, 90-летних бабушках, прыгающих с парашютом. На буревестника с подозрительностью следователя НКВД смотрит Соловьев. Звезда самого свободолюбивого канала страны, настоянного на клюкве «соплежуйства» до последнего синхрона, заподозрил собеседницу в страшном, то есть попытке цензуры.

Елена Александровна разволновалась, поспешила залить огнеопасное пространство позитивом. Она окунулась в свои мечты, обернувшиеся программой. План из трех пунктов по преобразованию отрасли искрится богатством мысли: помощь работникам культуры на селе; социальные лифты для одаренных детей; развитие народных художественных промыслов. Но главная мечта Е.А. — ​объединить все гуманитарное пространство страны воедино (видимо, вокруг себя). Из недр преобразовательницы выкатываются круглые заученные фразы. Она так уважает личное мнение, что говорит о себе в третьем лице: «Ямпольская больше, чем их (оппонентов) представление обо мне». Теперь оппоненты мучительно вычисляют обширные параметры, чтобы впредь не ошибаться в оценках.

В последние дни демиурги миропорядка с особым рвением принялись совершенствовать гуманитарное пространство. Не успела отговорить Елена Александровна, как пришла благая весть: американский киноактер Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИДа по вопросам русско-американских связей. Культ силы, возведенный в ранг высокой дипломатии, — ​чистый гимн текущему историческому моменту! Изнывающие от жары и бестемья пропагандистские шоу с восторгом ухватились за перспективную новость. У Евгения Попова просквозила даже попытка анализа творческих связей Сигала с Россией. Вскоре, правда, выяснилось, что связи крепки, но не духоподъемны: Стивен играл на американской родине русских мафиози. Разговор о высоком угас.

Гуманитарный бум коснулся также регионов. Первым встрепенулся губернатор Тверской области Игорь Руденя. Случилось ему недавно вручать премию имени Николая Гумилева местной поэтессе Карпицкой. Другой бы вручил формально. Но Руденя не таков, он душой болеет за свой край. Его насторожило название книги: «Не из ада ты, не из рая». Любовные терзания автора возмутили губернатора. Он пожелал, чтобы впредь лауреаты писали стихи о людях труда. «Нам нужна пропаганда», — ​кратко, но доходчиво объяснил Руденя личные литературные предпочтения, которые по умолчанию свойственны и остальным обитателям Тверского края.

Простодушный губернатор понимает главное — ​в России издавна повелось: кто определяет, тот и распределяет. Именно поэтому наблюдается внезапный рост гуманитарных оракулов, жаждущих передела сфер влияния. Руденя говорит о своих нуждах прямо. Остальные привычно упиваются имперско-патриотическим пафосом. Но финал культурной политики один: любишь власть громко, публично, как Гергиев, — ​получай новое здание Мариинки. Не любишь — ​отберут последний подвал, как у Театра doc.

По прихоти судьбы именно тогда, когда Ямпольская грезила об очередном культурном единстве внутри страны, а Сигал — ​снаружи, ушел из жизни Войнович, не понаслышке знающий цену аналогичных грез. Его «Шапка» — ​букварь распределительной системы, неизменной спутницы любого государственного единства. Теперь нет надобности шить головные уборы соответственно рангу писателей (выдающимся — ​пыжиковые, известным — ​ондатровые, видным — ​из сурка). Но сама идея распределения всего на свете — ​от телерепортажей и наград до образа мыслей и материальных благ — ​актуальна до безобразия. Кстати, публичная скорбь по Войновичу протекала в соответствии с сюжетом его «Шапки». Писатель посмертно удостоился «сурка». Ввиду отсутствия высочайшего соболезнования каналы отделались краткими сообщениями о его уходе. Зато государственному человеку Говорухину и по ту сторону бытия вручили «пыжика». Переверстали эфир, наводнили его правильно скорбящими лучшими людьми страны, запустили подряд все фильмы.

Справедливости ради следует сказать, что предмет новым назначенцам достался непростой. Сегодня просвещенная (телевизором) общественность озабочена исключительно разводом Петросяна со Степаненко. Это — ​первое сообщение даже в респектабельных выпусках новостей. Народ волнуется так, будто речь идет об их сбережениях — ​юмористы никак не поделят между собой полтора миллиарда рублей. Так что не нужно быть Вангой, предсказывая исход культурных метаморфоз. Есть только одно средство избежать унылого финала — ​поменять местами Ямпольскую с Сигалом. Пусть Стивен громыхает деревянными ложками с фольклорными ансамблями, а Елена ринется в Голливуд проповедовать идеи любимого Сталина. Пока они пребудут в творческих исканиях, гуманитаркой займется Руденя, у него неплохо получается.

Размышления о судьбах отечественной культуры привели к неожиданному (для меня) результату. Впервые в жизни с нежностью подумала о Мединском. Он хотя бы не говорит о себе в третьем лице.