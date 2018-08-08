Грузинская нота

Первые грузинские ВИА появились почти одновременно с «Битлз», в России тогда мало кто слышал о том, что есть такая музыка — ​рок. И хотя всесоюзных рок-звезд Грузия не дала, но в рок-энциклопедиях присутствует: с фестиваля «Весенние ритмы», более известного как «Тбилиси‑80», началась слава группы «Аквариум». Там же и тогда же выступила (и получила приз зрительских симпатий) мало кому у нас известная тбилисская группа «Блиц». А годом позже на их концерт в Ленинграде попали молодые основатели «Кино» Виктор Цой и Алексей Рыбин. Впечатления были сильные. И это только рок. А ведь есть еще Нани Брегвадзе со «Снегопадом», который пела вся страна, Тамара Гвердцители…

Это к тому, что связи между нами давние, их не так просто разрушить. Гораздо сильнее, чем в 2008-м, они пострадали в девяностые, когда непонятно было, для кого и зачем играть, непрерывной чередой шли локальные войны, шоу-бизнес находился в дремучем состоянии и вообще было не до музыки. Только к концу нулевых, когда обстановка нормализовалась и в стране появились деньги, на российскую сцену вышли грузинские звезды действительно большого масштаба — ​группа «Мгзавреби». Поют по-грузински, играют мелодии с отчетливым национальным колоритом. За их плечами сотрудничество с Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли. Они были в жесткой ротации «Нашего радио», играли и продолжают играть на самых крупных наших фестивалях: «Нашествие», «Дикая мята». Для нас сегодня это главные грузинские музыканты.

Меньше, но тоже широко известна Нино Катамадзе с группой Insight. Просто за счет того, что жанр у нее более элитарный — ​современный джаз-рок европейского уровня. Она тоже регулярно играет в России. Ближайший московский концерт — ​весной 2019-го.

А летом 2015 года ее имя узнали даже те, кто не интересуется музыкой. Гребенщиков сыграл в одесском ресторане, среди слушателей был замечен Михаил Саакашвили. Подпевала БГ Нино Катамадзе. Скандал был жуткий, но есть у того ресторанного дуэта и положительные стороны: большие музыканты находят друг друга, дружат, что-то делают вместе. Это дорогого стоит в наше изоляционистское время.

Самая скандальная тбилисская гастроль — ​у Земфиры, вышедшей на сцену с украинским флагом. Кто-то осудил ее, кто-то порадовался, но мало кто обратил внимание на сам факт: наши, несмотря на войну и обострение отношений, играют в Грузии при полных залах. Не так много мест осталось на Земле, где нас хорошо принимают и говорят по-русски.

Земфира — ​не исключение, она правило. «ДДТ», например, одно время выступали в Тбилиси едва ли не чаще, чем в Москве. А в следующем году туда поедут «БИ‑2». Грузия — ​почти обязательный пункт при составлении гастрольных графиков. Это уже традиция.

О том, что между нами произошло, хорошо говорит пример 82-летней Нани Брегвадзе. В 2008-м она отменила гастроли в России. А в 2016-м дала огромный концерт в БКЗ «Октябрьский» в Питере. И вовсе не потому, что простила и забыла войну. Просто политика — ​это одно, а люди — ​совсем другое. Нельзя взять и перечеркнуть наше общее прошлое.