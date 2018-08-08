Помножим ад на рай

Грузинское кино в СССР любили. Но как! Не только шлягеры-короткометражки про влюбленные зонтики, бабочек, пойманных дорожными работягами, про карусель в Сокольниках, уносящую в небеса хлопочущий город. Восхищались воздушными фильмами Иоселиани, стояли в очередях на «Покаяние», с обнародования которого началась гласность, помнили назубок трагикомедии Данелии, создавшего летопись страны.

Кадр из фильма «Легенда о двух народах»

Тбилиси вырастил и отправил в большое плавание художников, без которых трудно вообразить оттепель в нашем кино: Хуциева, Кулиджанова, Гребнева.

В последние годы отношения — ​усилиями политиков — ​драматически портились, связи рвались. Но генетически кинематографисты, да и зрители двух стран ощущают родство, внутреннюю связь, которую политики рвут и которую люди пытаются разными средствами восстанавливать.

Лето замерзших фонтанов

К 100-летию со дня провозглашения независимости Грузии в Третьяковке провели Неделю нового грузинского кино. Среди лучших грузинских фильмов: «Лето замерзших фонтанов» Вано Бурдули о поисках любви в повседневной жизни, обласканный фестивалями «Другой берег» Георгия Овашвили — ​путешествие грузинского подростка сквозь мир, разорванный гражданской войной. В июле состоялись Дни грузинского кино на «Ленфильме». То есть связи на дружеском профессиональном уровне не исчезают, но и правительства обеих стран в негромком режиме не сопротивляются усилиям энтузиастов.

Среди совместных работ недавнего времени «Заложники» режиссера Резо Гигинеишвили. Драма о юных грузинских террористах, решивших любой ценой покинуть СССР, — ​одна из самых обсуждаемых в прошлом году. Фарсовая комедия «Тэли и Толи» — ​ностальгия по настроению грузинского кино советских времен. Российско-грузинский «Чужой дом» Русудана Глурджидзе на наши экраны выйдет осенью, но уже покорил Китай.

Stop Russia?

Начиная с 2010-го, в Тбилиси проходил фестиваль российского кино, возникший по инициативе двух обеспеченных грузинских интеллектуалов — ​Гии Базгадзе и Константина Лузиньян-Рижинашвили. Их отговаривали — ​свежими были раны недавней войны, идея показывать российское кино у части общества вызвала резкое отторжение. Но благодаря настойчивости устроителей показы при полных залах проходили регулярно, несмотря на то что перед кинотеатром на Шота Руставели кинематографистов ожидали демонстранты с плакатами Stop Russia, «Сначала деоккупация, кино потом».

Вдохновитель смотра Константин Лузиньян-Рижинашвили говорил мне: «Действительно, все непросто. Но смотрю на наших гостей и участников из России и вижу: у вас из поколения в поколение передается положительный настрой на Грузию. Это ощущение близости подтверждается встречами с кинематографистами, с друзьями, с таксистами, со зрителями. К сожалению, на протяжении долгого времени у нас ведется антироссийская пропаганда, приобретающая порой болезненный характер. Молодые генерации взращены в нежелании знать Россию, в неприязни и даже ненависти. Отсюда ощущение невостребованности российской культуры. Тем важнее показывать с помощью демократического искусства кино — ​как живут наши соседи. Отделять реальные драмы и проблемы от надуманных политиками. Ведь в Грузии все еще много людей, которым важно знать, чем живут в России. Это только нашим оппозиционерам кажется, что мы живем на острове между Вашингтоном и Брюсселем».

Вновь возникла необходимость доказывать очевидное: диалог лучше бойкота, созидание — ​разгрома. Диалог требует мудрости, такта, способности к компромиссам. Об этом сокуровское кино «Франкофония», которое с успехом показывали на фестивале.

Формула «вместе»

Уникальный опыт народной дипломатии — ​в Батуми работает Международная киношкола стран СНГ «Содружество», где проводили мастер-классы Александр Сокуров, Алексей Федорченко, Александр Рехвиашвили, Эльдар Шенгелая, Лана Гогоберидзе, Наталья Мещанинова, Алексей Герман. Художественный руководитель киношколы Вячеслав Шмыров говорит, что участники режиссерского семинара — ​начинающие кинематографисты из России и постсоветских республик. Участник семинара Владимир Битоков недавно получил приз «Кинотавра» за свой дебютный кавказский триллер «Глубокие реки». В школу приходил посол Грузии в России. Но главное, здесь завязываются отношения, профессиональные, человеческие. Тем более что постсоветским республиканским кинематографиям не по силам поднимать масштабное кинопроизводство. Актуальна тема совместного производства, без которого сегодня кинематографу разобщенных стран выживать трудно.

«В далекие времена жили по соседству два народа, каждый из них имел свою культуру, свой язык и красоту. Жили они дружно и весело, вместе проводили праздники и вместе горевали, когда случалась беда…» Это начало короткометражного фильма «Легенда о двух народах». Сняли его подростки Грузии и России. Питерская киношкола «Киноостров» организовала экспедицию учеников в Грузию. Так начался долгосрочный проект: работа, путешествие, дружба детей «Киноострова» и учеников тбилисской школы «Марджи». В коротком фильме есть медленный танец дружбы, есть распря из-за гордыни, ссора, смерть и возрождение человеческого начала силой природы. Есть наивная вера в то, что «солнечный остров» можно вызволить из тумана лжи и обмана. Во время осенней школы проводили мастер-классы. Актриса Теона Мачавариани вела мастерство актера. На русском и грузинском. Смотрели и обсуждали фильмы, в том числе «Отец солдата» Резо Чхеидзе, и оказалось, что подавляющее большинство грузинских ребят видели его впервые.

Тогда же и возникла идея создания совместного фильма, сами ребята писали сценарий, придумывали мизансцены.

Директор детской киноакадемии «Остров» Анна Савчук говорит, что между детьми больше общего, чем отличий: «Здорово, что грузинские дети понимают русский язык. Ничего лучше не связывает, чем творчество и дружба. Они говорили друг с другом с рассвета до заката. Понимали друг друга с полуслова. Их кинематографическое послание взрослым: «Хватит враждовать!», «Не оставляйте нам в наследство войну!»

Расставались тяжело. Продолжают общаться в соцсетях. Анна Савчук рассказывает о планах провести смену с грузинскими детьми в России: «Ситуация осложняется получением въездных документов — ​это непроходимый квест. Наша страна не слишком отзывчива по отношению к грузинской стороне. Рассматриваем варианты детского лагеря в Финляндии». Хорошо бы показать взрослым дядям, назвавшимся политиками, это наивное поэтическое детское кино про дружбу. Участник экспедиции Николоз Будиашвили, планировавший уехать в Массачусетский технологический институт, после двухнедельной экспедиции решил поступать в российский вуз. Ребята из России приехали на премьеру фильма в Тбилиси. Фильм уже показывали в Одессе, Санкт-Петербурге.

Совместные мастер-классы продолжаются. Один из проектов — ​поэзия о Кавказе на русском и грузинском. Как тут не вспомнить пастернаковское: «Мы были в Грузии. Помножим / Нужду на нежность, ад на рай, / Теплицу льдам возьмем подножьем, / И мы получим этот край». Вместе мы лучше, чем по отдельности. Надо только найти правильную и честную форму этого «вместе».