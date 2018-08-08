ЧВК в Африке и пытки в Ярославле

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), посмертно наградили премией «Редколлегия» за особый вклад в российскую журналистику.

«Поддержка расследовательской журналистики — ​один из главных приоритетов премии «Редколлегия». Поэтому мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию. Мы выражаем бесконечное признание их мужеству и преданности профессии», — ​заявило жюри.

Денежный эквивалент премии будет передан семьям погибших.

Премия присуждается не редакции или изданию, а конкретному автору за конкретное произведение. Оно может быть опубликовано любым доступным журналисту способом: в СМИ, в личном блоге или в социальных сетях. Каждый месяц лауреатами становятся три–четыре человека, однако сейчас жюри сделало исключение. Публикация «10 минут в классе воспитательной работы» редактора отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольги Бобровой и адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирины Бирюковой получила «Редколлегию» как главный текст июля. Материал был посвящен пыткам в ярославской исправительной колонии и вызвал широкий общественный резонанс (вышел в № 77 от 20 июля 2018 года). По его итогам сотрудники, причастные к пыткам, были арестованы, а замдиректора ФСИН принес публичные извинения их жертвам.

Независимая премия «Редколлегия», основанная благотворительной организацией Sreda Foundation в 2016 году, ежемесячно вручается авторам лучших журналистских работ. В жюри «Редколлегии» вошли журналисты Эльмар Муртазаев, Елизавета Осетинская, Дмитрий Бутрин, Кирилл Рогов, Сергей Пархоменко, Юрий Сапрыкин и социолог Элла Панеях, а медиаэкспертами выступили Дмитрий Сурнин и Мария Эйсмонт.