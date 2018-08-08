«Если засорится унитаз, вы в гостиной уборную соорудите?»

Плакаты, листовки, вынесение вотума недоверия главе района, в перспективе — митинги. Поселок Урдома в Архангельской области протестует против начавшейся стройки в лесополосе. Что строят, не афишируется, но жители провели свое расследование и выяснили: на станции Шиес, в 30 км от поселка, расположится гигантский полигон бытовых отходов. Никаких общественных слушаний по этому поводу не проводилось. Полигон предназначен для вывоза отходов из Московской области.

Урдома — рабочий поселок в Ленском районе Архангельской области, в 35 км отсюда начинается Республика Коми. По сути, это узел Северной железной дороги на линии Котлас — Воркута. Население сельского поселения — около 5 тысяч человек.

В 20-х числах июля в соцсетях жители стали обсуждать активную вырубку леса на станции Шиес. Муниципалитет разрешения на рубку не давал. Нанимали подрядчика валить лес двое приезжих — якобы москвичей. К месту вырубок по железной дороге стягивалась на платформах крупная строительная техника. Появились и рабочие — по словам общавшихся с ними местных, приезжие из Москвы. У одного из них обнаружилось удостоверение работника департамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы. Какая связь между московским благоустройством и поселком в Ленском районе Архангельской области, люди могли только гадать.

Вырубка в Шиесе.

Буквально накануне новость о строительстве полигона ТБО взбудоражила жителей еще одного района — Коношского. Местное издание «Эхо Севера» со ссылкой на свои источники сообщило, что под Коношей, около деревни Глотиха, не только обустроят полигон, но и проложат к нему железнодорожную ветку. Однако на официальный запрос в правительство пришел ответ: никаких полигонов в Коноше строить не планируется. Сразу после этого загадочные вырубки возле железнодорожной ветки и обнаружили жители Урдомы. И сделали вывод: свалку перенесут к ним. Почему именно свалку? Потому что «мусорная» тема нынешним летом в Архангельске не менее горяча, чем в Подмосковье.

Крупнейшая в регионе свалка, находящаяся практически в городской черте Северодвинска, регулярно горит, горожане задыхаются от токсичных выбросов. При этом, по официальной информации, ее ресурс выработан лишь на 57%, эксплуатироваться она может до 2031 года, и вонь явно не от того, что полигон переполнен, а от того, как устроена на нем работа. Жители регулярно выкладывают в Сеть видео- и фотодоказательства нарушений обращения с отходами на свалке.

Туда, вопреки запрету, свозят горючие материалы, спиленные деревья, картон, макулатуру; яма, в которой должны дезинфицировать все порожние грузовики, покидающие свалку, не используется и заросла травой…

Действующая свалка в Северодвинске.

На пике жалоб на архангельский рынок пришел новый оператор по обращению с ТБО — компания «ЭкоЦентр», «дочка» холдинга «Чистый город», отметившегося серией скандалов в Волгоградской области, где чиновников заподозрили в небескорыстной пристрастности при выборе регионального оператора по обращению с отходами.

В Архангельск, впрочем, как и когда-то в Волгоград, «Чистый город» в лице «ЭкоЦентра» пришел с амбициозным инвестпроектом, предусматривающим сортировку и переработку отходов, а также строительство новых полигонов и мусоросжигательных установок. Полигонов, по словам губернатора Игоря Орлова, будет 7. Их «ЭкоЦентр» планирует построить в Архангельской области в рамках концессии по созданию новой системы обращения с отходами в регионе. «Экотехнопарки» якобы будут строиться исключительно за счет инвестора.

Пока же копья ломаются вокруг первого из них — того, который, по совместному замыслу инвесторов, северодвинской мэрии и областного правительства, должен заменить собой горящую городскую свалку. И разместиться он должен под Северодвинском, в деревне Рикасиха.

Проблема в том, что Рикасиха — популярное дачное место, там расположены два садоводческих товарищества, а границы свалки должны пройти буквально в полутора километрах от домов.

Три года назад в эфире местного телевидения губернатор Орлов ручался, что свалки в Рикасихе не будет никогда. Но затем мнение свое поменял.

Борьба продолжается больше года. За это время собраны тысячи подписей против обустройства полигона, написаны обращения в разные инстанции, вплоть до главы государства. Месяц назад на общественных слушаниях жителям сообщили, что территориальная схема обращения с отходами утверждена, а судьба Рикасихи решена: здесь будет полигон размером в 40 футбольных полей и мусоросжигательный завод на 250 тысяч тонн в год. Отходы должны свозиться не только из Северодвинска, но также из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района.

Люди освистали выступавших.

Слушания отметились еще одним скандалом. На видеозапись попал чиновник архангельского минприроды Иван Попов, точнее, экран его смартфона. Клерк в это время переписывался с зампредом областного правительства Евгением Фоменко. Диалог, прекрасно читаемый на скриншоте видео, таков:

«Попов:

— Народу полный зал. Человек 300.

Фоменко:

— Ну не все ведь за них. Кто-то и «за» проголосует, кроме тех, кого мы пригнали».

Скрин переписки на слушаниях.

Слово «пригнали», по версии журналистов, вполне возможно, относилось к группе граждан Узбекистана (к слову, в Северодвинск иностранным гражданам вообще попасть непросто, пропускной режим). Плохо говорящие по-русски ребята оказались студентами САФУ. Которые потом извинялись перед местными в соцсетях, уверяя, что вообще не в курсе были, куда и зачем их везут.

Слушания превратились в скандал и результата не дали. Спустя полтора месяца улаживать ситуацию приехал губернатор Игорь Орлов. На встрече с жителями он пообещал создать общественную комиссию, а также заявил, что ни проекта полигона и завода, ни результатов обследования территории пока нет. Жители требовали от Орлова провести референдум по вопросу обустройства полигона в Рикасихе.

На видеозаписи, которая есть в распоряжении «Новой», тот в ответ заявляет:

«С такого рода вопросами обращаться к жителям преступно. Почему вы спрашиваете про несуществующий объект, а не про горящую свалку? Вам не стыдно перед своими детьми и внуками?»

Далее губернатор предположил, что протесты организует «группка людей», которых волнуют лишь их дачи. А устраивать полигон подальше от населенных пунктов нецелесообразно: в этом случае тарифы на вывоз мусора вырастут в разы.

На вопрос, есть ли в договоре с новым региональным оператором пункт о запрете приемки мусора из других регионов, Орлов сообщил, что принимать «чужие» отходы можно будет только в случае подписания соответствующего соглашения, а пока оного нет.

Вопрос непраздный. Местные журналисты утверждают, что в правительстве области заинтересованы в размещении полигонов для отходов 4–5-й категории из Московской области. Напомню, о том, что мусор из Подмосковья могут вывезти в другие регионы, заявил в интервью РБК глава Минприроды Сергей Донской. Позднее в РЖД сообщили, что способ транспортировки мусора определен, а в регионах будут выстроены 25 сортировочных комплексов. И площадки под них уже определены.

Пост губернатора в «ВКонтакте» о поездке в Северодвинск вызвал немало гневных комментариев, в том числе такой: «Почему горящая действующая свалка — главный козырь устроить другую свалку? Допустим, у вас дома засорится унитаз, вы в гостиной уборную соорудите?»

Между тем муниципальные депутаты Урдомы съездили в Шиес. Там председатель местного совета Александр Кравец обнаружил новенькую строительную технику без номеров вблизи железнодорожного полотна, состав из 6 вагонов, в которых ночуют рабочие, полевую кухню. Приезжие работяги переадресовали инспекцию в московский департамент ЖКХ и посоветовали обратиться в интернет-приемную этого ведомства. Что строят, говорить отказались.

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После этого совет депутатов Урдомы заслушал главу поселения, которая оказалась и вовсе не в курсе строительства.

Активисты, частным порядком съездившие в Шиес, говорят, что, со слов строителей, расчищают территорию для прокладки ответвления железнодорожных путей, которые будут вести к полигону «для завоза отходов москвичей». Якобы в сутки полигон должен будет принимать для захоронения до 5 составов измельченного брикетированного мусора. Об этом же говорят работники железной дороги. Причем раз в Шиесе, в отличие от Рикасихи, работы уже ведутся, значит, имеется и проект, о котором местная власть не знает ничего. Правда, учитывая, что территория фактически стоит на границе двух регионов — Архангельской области и Коми, разрешение на строительство вполне мог выдать федеральный орган власти, не ставя в известность здешних чиновников, — Градостроительный кодекс это позволяет.

Скандал разрастался — и заставил-таки областных чиновников выехать на место. Все тот же зампред регионального правительства Евгений Фоменко появился в Урдоме во вторник. Первоначально планировали встречу с «представителями общественности» в количестве 4 человек. Когда в зал заседаний местного совета попер народ, встречу лихорадочно перенесли в клуб, но желающих не вместил и он, тогда Фоменко вместе с толпой перекочевал в зал ДК на 200 мест. Народ, впрочем, стоял и в проходах, и на улице.

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Фоменко подтвердил худшие опасения селян: в Шиесе должен появиться завод по переработке ТБО из Московской области. А также завод стройматериалов и производство по глубокой переработке древесины. Работы ведет столичный инвестор на земле, арендованной РЖД до 2056 года. Народ единогласно выступил против. Правда, до общественных слушаний еще далеко: проект не готов.

Между тем местные жители ждать не собираются. Местность болотистая, вода отсюда питает несколько рек. Люди опасаются экологической катастрофы. И не только в Урдоме. Сбор подписей против строительства полигона анонсировали жители расположенного в 19 км от Шиеса поселка Мадмас Республики Коми.

Запросы с требованием прояснить ситуацию направлены активистами губернатору, главам района и поселения, в Роспотребнадзор, прокуратуру, Следственный комитет (с требованием проверить законность вырубок).

Пресс-секретарь губернатора Архангельской области Артем Ботыгин, которого «Новая» попросила прокомментировать происходящее, пояснил следующее:

— Землю инвестор взял в аренду у РЖД. Сейчас там зачищается территория, чтобы провести исследования грунтов. Они покажут, подходит ли место для реализации проекта. И лишь после этого проект будет вынесен на общественные слушания. Действительно планируется приемка отсортированного мусора из Москвы, но, на наш взгляд, завоз мусора из другого региона — это вопрос, в решении которого собственнику придется учитывать нашу позицию. Но, повторю, пока еще даже не проведено исследование грунтов, и об этом говорить рано.