«В экстренной медицинской помощи не нуждаются»

Федеральная служба исполнения наказаний не считает, что фигуранткам дела «Нового величия» — 18-летней Ане Павликовой и 19-летней Маше Дубовик, находящимся в СИЗО, требуется срочная медицинская помощь. В ведомстве заявили, что состояние здоровья девушек «оценивается как удовлетворительное» вскоре после того, как родители арестованных сообщили об ухудшении самочувствия их детей.

Мама Маши Дубовик Наталья рассказывала, что ее дочь жаловалась на тянущие боли.

Врачи предположили, что у девушки могут быть проблемы с почками, однако после УЗИ «у нее по гинекологии нашли опухоль непонятного происхождения».

Кроме того, по словам матери, девушка страдает от нарушения пищеварения и проблем с щитовидной железой, а за время ареста у нее сильно упало зрение.

Проблемы со здоровьем возникли и у Ани Павликовой. По словам родителей, помимо сердечно-сосудистых заболеваний, у девушки начался гастрит, стало скакать давление и случился гормональный сбой.

А после нескольких часов в неотапливаемом автозаке во дворе СИЗО 15 марта, в день ареста, у Павликовой начались проблемы с почками и гинекологией.

Адвокат Павликовой Николай Фомин рассказал «Новой», что более конкретно о состоянии здоровья его подзащитной можно будет говорить после судебного заседания о продлении меры пресечения, которое пройдет 9 августа. Другой адвокат Павликовой Ольга Карлова добавила, что во время заседания она ознакомится с медицинской справкой своей подзащитной. Она знает о некоторых диагнозах Павликовой, но озвучивать их отказалась, так как они, по ее словам, «очень серьезные». Карлова также напомнила о том, что у Павликовой до ареста была первая степень сердечной недостаточности, а за время содержания в СИЗО стала вторая. «Их всего три. Третья это вообще серьезно», — объяснила Карлова.

Что касается Марии Дубовик, то ее адвокат Максим Пашков рассказал «Новой», что сейчас она проходит обследование в больнице при СИЗО «Матросская тишина», куда ее перевели по просьбе защиты. По словам Пашкова, у Дубовик действительно обнаружили проблемы со здоровьем. «Одна проблема гинекологического характера, насколько мне известно», — уточнил он. Врачи во время консультации сказали, что Дубовик необходима «нестрашная, вполне себе рядовая операция». В противном случае болезнь может развиться дальше. «Пока у меня информации от ФСИН, что это устранено, нет», —добавил Пашков, подчеркнув, что лечение Дубовик безусловно должно проходить в гражданской больнице.

Напомним, фигурантов дела «Нового величия» заключили под стражу в марте этого года. Всех их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения». Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.

Матери Павликовой и Дубовик в начале июня обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить их дочерей. «Не должны страдать невинные дети. Они не должны находиться в СИЗО», — говорила в обращении Наталья Дубовик. Юлия Павликова спрашивала у Путина: «Какой смысл держать 17-летнего ребенка в изоляторе?». На момент обысков и задержания Анне Павликовой не исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие она встретила в СИЗО.

6 августа «Новая газета» запустила петицию о недопустимости пребывания под арестом Анны Павликовой и Марии Дубовик. Редакция считает, что общие принципы гуманизма, на которых должна держаться наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для обеих девушек на не связанную с содержанием под стражей. На момент публикации материала петицию подписали более 67 тысяч человек.