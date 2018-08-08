В день годовщины августовской войны вся Грузия вспоминает события, произошедшие 10 лет назад, никем не забытые и оставившие след в памяти каждого. В ряде городов почтили память погибших. И военных, и журналистов.

В Тбилиси вчера прошла акция протеста против оккупации. Напротив бывшего российского посольства собралось несколько сотен человек, была натянута символическая колючая проволока, на которой развесили страшные кадры пятидневной войны, унесшей жизни как военных, так и мирного населения, уничтожившей дома и целые деревни.

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Демонстранты держали в руках таблички-карикатуры с изображением российского президента, каждый прикрепил к себе стикер «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Кто-то — приклеил на руку, кто-то — на майку, пожилая женщина — на веер, журналист — на камеру. «Время не лечит оккупацию», «Вова, иди домой», — вот только некоторые из надписей на плакатах, которые разворачивали участники. Молодые и люди постарше, с детьми, даже совсем маленькими, — все собрались на улице, аккуратно огороженной полицией, перекрывшей движение. Выступала местная группа, затем пришло время уже известной по всему миру акции с тремя билбордами. «Россия убивает», «И никаких ответных действий?», «Как же так?».

Фото: Анна Саруханова — специально для «Новой»

Митингующие требовали покинуть Южную Осетию и Абхазию, и вернуть захваченные 20 процентов территории Грузии.

Акция была проведена 7 августа, а не восьмого, хотя этот день принято считать началом войны. Но именно 7 августа МВД Грузии сообщило об обстреле села Приси, что было в свою очередь признано провокацией и фактически означало начало военных действий.

Многие, кто не пришел, апеллировали к тому, что Россия все равно ничего не услышит. Но в то же время каждый на сегодняшний день пытается сохранить в себе надежду, что оккупированные территории все же вернутся в состав государства. Грузия никогда не примирится с тем, что Абхазия и Южная Осетия фактически оторваны от нее.

Конечно, люди разделяют политику и человеческие отношения, но каждый человек, приезжающий из России, должен понимать, что незнание истории конфликта не означает, что его не существует. Модное среди российской интеллигенции и среднего класса, для кого-то допустим и вынужденное «Я вне политики», «Искусство вне политики», здесь приравнивается к «Мне все равно». А не может быть все равно, не должно, иначе остается чисто потребительский подход. Приехать, чтоб поесть хинкали.

Джинсы, которые продаются на улице в Тбилиси. Фото: Петр Саруханов/«Новая газета»

В психологии людей, живущих тут, нет такого понятия, которое нельзя поменять, того, с чем нельзя поспорить. Это вера в возможность изменения.

«Почему, если тебе так нравится Грузия, ты не можешь ничего поменять и сделать так, чтоб Россия ушла?»

— такого плана вопросы раз за разом всплывают, когда разговор между россиянином и грузином заходит чуть дальше прекрасных достопримечательностей и вкусной еды.

Фото: Анна Саруханова — специально для «Новой»

Помимо митингов 7 августа прошла презентация фотокаталога — выставка Дины Огановой и Саломе Бенидзе, посвященная женщинам, пережившим августовскую войну. Разного возраста и жизненного опыта, разные по профессии, но объединенные одной большой трагедией, унесшей жизни их детей, сестер, братьев, уничтожившей их дома и заставившей покинуть родные места. Все они смотрят на зрителя с фотографий, глазами, в которых несмотря ни на что, горит маленькая искра надежды, той которая помогла им начать все заново. «Для кого-то может показаться, что это всего 5 дней войны, но эти дни разрушили нашу жизнь». На следующий день выставка переместилась в Гори.

Фото: Анна Саруханова — специально для «Новой»

Еще две акции организованы в Эргнети, селе рядом с самой границей, почти под корень стертом российскими танками. Проект «08.08.08» — воспоминания, рассказы людей, видевших войну, попытка, направленная на то, чтобы показать, что от войны остались не только сухие факты и статистика, что это личная трагедия каждого человека, прошедшего через нее. В музее в Эргнети также будет представлен мультимедийный проект фотографа Тако Робакидзе «Ползучая граница», который отражает то, как война и последующие события повлияли на повседневность людей, живущих фактически на разделительной линии. Ведь существуют примеры, когда сад наполовину остался в Грузии, а наполовину уже в зоне под контролем российских военных.

Из Тбилиси на акцию в Эргнети люди поехали на маршрутках, отходящих с центральной площади, поехали, чтобы заглянуть по ту сторону колючей проволоки, находясь на этой стороне. По-другому сейчас невозможно.

Анна Саруханова, режиссер — специально для «Новой»