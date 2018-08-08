Можете волеизъявиться

Центризбирком на заседании 8 августа внезапно одобрил сразу все три формулировки вопроса к референдуму о пенсионной реформе, предложенные тремя инициативными группами. Комиссия рассмотрела предложения от регионального отделения КПРФ, «Справедливой России» и Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями (причем о заявке последнего стало известно в самый последний момент) и формально дала им «зеленый свет» на подготовку всероссийского голосования по болезненной для властей теме.

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«В Кремле решили похоронить мероприятие на процедуре»

Все три согласованных вопроса схожи между собой, но не сильно отличаются от формулировки, предложенной ранее московскими коммунистами. При этом 27 июля ЦИК признал ту версию не соответствующей требованиям закона — она якобы предполагала множественное толкование и могла смутить россиянина без «специальных познаний» (например, термином «страховая пенсия»).

Формулировка КПРФ: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Формулировка от кандидата в московские мэры Ильи Свиридова: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Формулировка от президента Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марины Семеновой: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

«Все три формулировки не имеют особого значения. В Кремле решили попробовать похоронить мероприятие на процедуре, — предположила в разговоре с «Новой» профессор НИУ ВШЭ, директор института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты Елена Лукьянова. — Пока еще о сборе подписей речь не идет: нужно зарегистрировать в регионах и оформить в ЦИК аналогичные подгруппы — что уже весьма непросто».

До самого проведения референдума предстоит пройти столько этапов, что в итоге ему не суждено состояться, уверена Лукьянова.

справка «новой» Согласно закону, региональные избиркомы теперь должны зарегистрировать все три инициативные группы, предложившие вопросы, а те, в свою очередь, должны за два месяца собрать региональные подгруппы численностью не менее 100 человек как минимум в 43 оставшихся регионах (по закону требуется больше половины от общего числа — 85 регионов России). После успешной регистрации подгрупп их организаторы должны подать в ЦИК ходатайство о регистрации большой инициативной группы по проведению референдума и начать сбор подписей. За 45 дней им придется собрать 2 миллиона подписей — но не более 50 тысяч в одном регионе.

Руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин тоже считает, что вряд ли кому-то из заявителей удастся дойти до этапа сбора подписей. «Но даже если удастся зарегистрировать инициативные группы, то по подписям вообще всегда могут не пустить», — говорит эксперт. По закону о референдумах, если при поверке окажется, что более 5% подписей недостоверны, дальнейшая проверка уже не проводится.

Бузин предположил, что сегодняшнее решение по большей части преследует цель улучшить образ ЦИКа: «Необязательно, что референдум состоится, а ЦИК проявил некую добрую волю — и хорошо».

«Попытка снизить градус народного недовольства»

Однако если хоть одну из групп допустят до сбора подписей, то это не останется незамеченным, считает экс-депутат Заксобрания Республики Алтай Сергей Михайлов (он работал над формулировкой вопроса для референдума о прямых выборах мэра в Екатеринбурге — ред.): «90% граждан России не хотят изменения пенсионного возраста. И если их сейчас, как калачом, этим референдумом поманят — а сегодняшнее решение ЦИК это и означает — то процедура запустится, и отказ после этого способен общество радикализировать», — уверен он.

«Для наших системных левых партий, особенно для КПРФ, это достаточно распространенный психологический ход, когда при спорном вопросе они пытаются объявить о проведении референдума и запустить этот механизм сбора подписей», — заявил в разговоре с «Новой газетой» Сергей Бойко — председатель Либертарианской партии, которая в конце июля проводила митинг против пенсионной реформы на проспекте Сахарова и претендовала на то, чтобы возглавить протест против повышения пенсионного возраста.