Лайкам пора на свободу

В Алтайском крае и других регионах страны людей судят за картинки. С одной стороны, к 2018 году это уже стало обыденностью. Встретите в новостях фразу о том, что очередной пользователь «ВКонтакте» получил судимость, штраф или условный срок за неправильные изображения в своем профиле, и будете листать ленту дальше. Немного возмутиться получится разве что в том случае, если человека с неправильными картинками посадили в тюрьму. Но с другой стороны, если отвлечься от обыденности происходящего, то становится не по себе. В России XXI века следователи заводят дела, судьи надевают мантии, с серьезными лицами работают оперативники и приставы, зачитываются приговоры — и все потому, что какой-нибудь человек несколько лет назад сохранил картинку на своей странице в интернете.

Лет через пятьдесят школьникам, изучающим историю Отечества, будет трудно отличить цензуру нынешней эпохи от той, что существовала при советской власти.

Что тогда, что сейчас были какие-то официальные лозунги и граждане, которые над ними посмеивались. Раньше их называли антисоветчиками, теперь экстремистами. Чтобы помочь школьникам из будущего, заметим разницу. СССР был идеологическим государством, в котором неверие в окончательную победу коммунизма считалось признаком психического заболевания. Цензура и «антисоветские статьи» Уголовного кодекса формально защищали построение коммунистической утопии. В нынешней России идеология, конечно, тоже есть.

Но сформулировать ее невозможно, поскольку она представляет собой смесь из текстов Дугина, сериала «Щит и меч» и пособия по цифровой экономике для сотрудников Сбербанка.

Да и в конституции все еще записан прямой запрет на появление нового идеологического намордника для граждан.

Так что нынешние гонения на граждан с неправильными картинками — это цензура без причины. Про нее даже нельзя сказать, что она осуществляется в чьих-то интересах. Перечитайте формулировку 282 статьи («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»), и вы увидите, что под нее подходит буквально каждая вторая картинка или фраза в интернете.

Написали вы, например, что автомобилисты паркуются где попало и хорошо бы им запретить так делать, и вот уже — «ненависть и вражда». Есть статья — по ней ведется отчетность, работают компетентные органы и даже целые центры «Э». То есть уголовная ответственность за картинки в интернете наступает исключительно по той причине, что силовикам нужно отчитаться о выполнении абсурдного законодательства и найти какого-нибудь «экстремиста». Жертв, разумеется, выбирают не случайно — детей прокуроров, судей или губернаторов, осужденных за неправильные картинки, пока в стране не замечено. Антиэкстремистская отчетность силовиков работает против тех, кто кажется беззащитным.

Понятно, что у этой музыки были свои заказчики. Антиэкстремистское законодательство в России создавалось поэтапно, первые законопроекты на этот счет были написаны еще в ельцинские времена. «Экстремизм» был удобным понятием, пользуясь которым можно было манипулировать общественным мнением, преследовать политических оппонентов, обеспечивать пресловутую «стабильность». Гуманистические аргументы о том, что абсурдно судить и сажать людей за лайки и репосты, вряд ли оказывали сильное влияние на борцов с экстремизмом. Но нынешние риски от существования 282 статьи, кажется, становятся неприемлемо высокими как для властей в целом, так и для отдельных институтов, приближенных к начальству. Антиэкстремистское законодательство не выполняет своих функций, зато озлобляет людей и заставляет их ненавидеть родное государство.

Первыми что-то заподозрили представители Mail.ru Group, компании, контролирующей большинство популярных социальных сетей в России. Именно на ее серверах силовики ведут свою охоту на «экстремистов». 6 августа компания распространила пресс-релиз, в котором призывает к амнистии уже осужденных за лайки и репосты, а также к декриминализации данных действий в принципе. От компании, известной своими прекрасными отношениями с российскими силовиками, никто не ждал такого демарша. В нынешней ситуации призыв Mail.ru Group можно только поддержать.

Другой организацией, призывающей к смягчению правоприменительной практики, оказалась РПЦ. Замглавы информационного отдела патриархии Вахтанг Кипшидзе призвал силовиков создать условия для прекращения уголовных дел об оскорблении чувств верующих в связи с примирением сторон. Речь в данном случае идет в первую очередь о 148 статье Уголовного кодекса (оскорбление чувств верующих), но составы по 282-й в подобных делах также фигурируют.

Через шесть лет после дела Pussy Riot в РПЦ вдруг вспомнили о том, что Иисус заповедовал прощать.

Парное выступление Mail.ru Group и РПЦ в поддержку гуманизма и либерализации было мгновенно считано как сигнал властей о том, что они ищут способ сбить волну раздражения граждан из-за судебных процессов над «экстремистами». Насколько это соответствует действительности, вопрос открытый, но если такой порыв есть — давайте его поддержим.

Эксперты справедливо говорят о том, что к одной 282 статье вся проблема не сводится. Но гражданам, раздраженным идиотским зрелищем «судов над картинками», сейчас нужна ясная цель. Так что мы будем требовать отмены 282 статьи Уголовного кодекса и декриминализации ее состава. Страна очень устала от борьбы с экстремизмом.