Организованное профессорское сообщество

карточка процесса Суд: Химкинский городской Московской области Подсудимые: Анисимов В.Ю., Вернигора В.Д., Грешилов П.А, Солодовников С.Н., Шишкин А.Н. Статьи: у первых трех фигурантов — ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), у двух остальных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества) Грозит: от 10 до 20 лет лишения свободы Стадия: начало слушаний по существу

В Химкинском городском суде начался процесс по уголовному делу, возбужденному еще весной 2014 года. Рассмотрение дела поручено молодому судье Павлу Чередниченко, назначенному федеральным судьей совсем недавно — 2 марта 2018 года. О том, как сотрудники антикоррупционного управления МВД и прокуратуры Московской области «сконструировали», а следствие «разоблачило» организованную преступную группу на ключевом предприятии космической отрасли — НПО имени Лавочкина, мы уже рассказывали.

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Из обвинительного заключения, зачитанного в ходе судебных слушаний, следует, что первый заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Валерий Романов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию и управлению имуществом Петр Грешилов и заместитель гендиректора по персоналу Сергей Солодовников «вступили в преступный сговор и создали преступное сообщество».

Сергей Солодовников. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Для реализации своих намерений злоумышленники 16 ноября 2011 года зарегистрировали ООО НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР», которому НПО им. Лавочкина в 2012–2014 годах заказало 28 научно-исследовательских работ на общую сумму 185 миллионов 448 тысяч рублей. Но, по версии следствия, научные работы не проводились, все договоры — фальшивки, оформленные для прикрытия хищения бюджетных денег. И это притом что практически все «криминальные» контракты — договоры на выполнение исследований, заказанных зарубежными аэрокосмическими фирмами Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space), Германии (Kayser-Threde), Канады (GOM DEV Ltd), Китая (Китайская промышленная корпорация «Великая стена»), Финляндии (Финский метеорологический институт). Все обязательства, предусмотренные договорами, были выполнены, у заказчиков не было никаких претензий к исполнителям.

Не обратило следствие внимание и на то, что ООО НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» — не частная лавочка и не фирма-однодневка, а совместное предприятие, созданное на паритетных началах НПО им. Лавочкина и Московским авиационным институтом. Более того, в отчете МАИ о развитии института за 2013 год в разделе о созданных и работающих при вузе малых инновационные предприятиях НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» назван «одним из наиболее эффективных МИПов», который имеет «объем заказов более 100 млн руб. и является участником космического кластера «Сколково».

По версии следствия, оглашенной в судебном заседании, у преступной группы, созданной для хищения «в том числе бюджетных средств», было несколько «структурных подразделений», одно из которых якобы возглавлял гендиректор МАИ-ЛАСТАР, доктор технических наук, профессор Владимир Анисимов. Из 28 договоров, заключенных между МАИ-ЛАСТАР и НПО им. Лавочкина, Анисимов подписал лишь семь, а на 21 договоре стоит подпись Сергея Кудрявцева, руководившего инновационным предприятием до Анисимова. Но Кудрявцева среди фигурантов уголовного дела нет. Следствие считает, что он «не был осведомлен о преступных планах преступной группы».

Владимир Анисимов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Занятная деталь. В мае 2013 года, в самый разгар преступных действий, президент России подписал указ о награждении доктора технических наук, профессора Владимира Юрьевича Анисимова Государственной премией России. И эта премия, как ни крути, тоже выглядит как один из элементов «создания видимости научно-исследовательской работы».

Если же серьезно, то все эти и многие другие очевидные логические нестыковки следствие и прокуратура упорно не замечают. Возможно, потому что стали заложниками уголовного дела, возбужденного, напомню, еще весной 2014 года, и сейчас вынуждены «отрабатывать номер» за других. Потому что если признать, что уголовное дело изначально было сфабриковано, кому-то придется ответить за то, что тот же Владимир Анисимов более трех лет провел в СИЗО, что заместитель руководителя опытно-конструкторского бюро НПО им. Лавочкина Виталий Вернигора уже пятый год находится в СИЗО, что первый заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Валерий Романов, проведя несколько месяцев в СИЗО, вскоре после изменения меры пресечения на домашний арест умер.