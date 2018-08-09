«Аргументы против содержания под стражей судом не найдены»

Аня Павликова на суде по продлению ареста. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Возьми меня за руку. Заранее возьми. Не рискуй, вдруг упадешь. —

Правозащитница Алла Фролова берет за руку Юлию Павликову, маму Ани. Юля неуверенно протягивает руку, во второй — трость. У Юли — рассеянный склероз, без нее она не может ходить. В коридоре Дорогомиловского суда — толпа.

Перед началом суда. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Очередь пришедших на суд по продлению ареста Ани Павликовой и пытающихся пройти внутрь тянется через двор суда. Это первое заседание суда, на который привезли Аню — все предыдущие она смотрела по видеотрансляции из СИЗО. Приставы обступили железную дверь, через которую девушку должны завести в коридор суда, двое встали прямо перед Юлей, загородив от нее коридор.

— Расступитесь, дайте посмотреть на дочь маме. Она не будет бежать, прорываться… — уговаривает спины приставов Алла.

— Она бежать не может… — говорит старшая дочь Юли Настя.

Мама Анны Павликовой Юлия. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дверь открывается, за спинами приставов в бронежилетах видна Аня. С бесцветным лицом, перекинутыми на плечи косичками, в наручниках. Заходится в кашле, закрывает лицо платком. Родителей она не видит. Толпа в коридоре аплодирует.

— Бледная такая — потому что жара, — уже за спиной Ани убеждает Юлю Алла Фролова.

— Она болеет, ее простудили, — машет головой Юля.

Привезли. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

На заседание почти никого из журналистов не пускают: суд проходит в зале, где помещается человек 20.

Аня сидит в стеклянном «аквариуме», смотрит в пол. Все заседание она кашляет, трясется, нервно перебирает пальцы, иногда начинает плакать. В начале заседания родные кричат: «Дайте ей воды, она задохнётся». «Не положено», — отвечают приставы. Потом все же передают Ане бутылку, дают сделать глоток. Забирают воду назад.

Адвокат Ольга Карлова просит судью выпустить обвиняемую из «аквариума»: ее виновность не доказана, она не представляет опасности. Прокурор и следователь возражают, что это нарушит судебный процесс. Судья соглашается с ними. Три месяца назад эта же судья Дорогомиловского суда Юлия Рудакова вынесла решение о содержании Павликовой в СИЗО.

Аня в «аквариуме». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Следователь, парень лет на пять старше Ани, просит продлить срок ареста на месяц в связи с тем, что Павликовой предъявлено тяжкое обвинение, обвиняемая не замужем и не имеет семьи, не трудоустроена. Долго перечисляет следственные действия, для которых нужно, чтобы обвиняемая оставалась в СИЗО: допросы, очные ставки, экспертизы. Как раньше рассказывали родители Ани, за пять месяцев содержания под стражей их дочь не водили ни на один допрос.

Прокурор соглашается, что Павликова должна оставаться под стражей: причастность ее к преступлению подтверждена показаниями свидетелей и оперативной работой Центра «Э». Оба заявляют, что у Павликовой нет серьезных заболеваний, которые бы помешали ей находиться под стражей. Аня в «аквариуме», кажется, даже не слышит это, смотрит в пол, теребит руки, всем телом дрожит.

— Посмотрите на нее, — выступает адвокат Ольга Карлова. — Я хожу к ней, и вижу, что ребенок погибает.

У нее появилось столько болезней, которые мы не знаем, как лечить. Я хочу узнать у следователя, что будет, если она будет сидеть дома? Наденьте ей браслет. Зачем содержать ее в СИЗО?

Карлова передает судье пачку медицинских справок, перечисляет болезни Павликовой.

Судья долго читает список материалов дела, протоколы допросов, характеристики обвиняемой из школы и с места работы… Голос едва слышно, кажется, что она просто бормочет себе под нос.

Разговор с папой через щелку. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Если моя дочь умрет, кто будет за это отвечать? — начинает свое выступление отец Ани Дмитрий Павликов. — У нее очень сложное положение по сердцу, гинекологии, которую застудили и не лечат, панические атаки, тремор рук. А она девочка — 18 лет. Я прошу, ваша честь, отправить ее под домашний арест, чтобы мы ее хоть как-то подлечили. У нас всех есть дети. Ваша честь, я прошу вас проявить гуманность.

Судья уходит для подготовки решения. Журналистов запускают в зал. Один из них кричит Ане: «Держись, девочка, все будет хорошо», огрызается на замечания приставов. Глава службы судебных приставов подходит к пресс-секретарю суда, наклоняется к уху: «Проверьте, уверен, у этого аккредитации нет. Выведем его».

Дмитрий показывает дочери обложку «Новой газеты» с ее фотографией, рассказывает, что петиция за ее освобождение набрала больше ста тысяч подписей за несколько дней. Аня улыбается. Передать газету приставы запрещают.

Анастасия, сестра Ани, с мамой ждут решения судьи Рудаковой. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Этот процесс — лакмусовая бумажка правосудия, — говорит правозащитник Лев Пономарев. Его поручительство за Аню Павликову есть среди материалов дела. — Верховный суд говорит, что необходимо чаще выпускать арестованных под домашний арест. Если Аню не выпустят — не будут выпускать никого».

Судья возвращается через полчаса. Опустив голову, едва слышно, начинает читать решение. Вкратце: суд считает обоснованным довод следователя о необходимости проведения следственных мероприятий. Учитывая роль обвиняемой в деле, можно предположить, что она может скрыться от следствия и суда. Аргументы против содержания под стражей судом не найдены. Изменение меры пресечения суд считает нецелесообразным.

Содержание под стражей продляется до 13 сентября.

Судья решила: «Продлить арест на месяц в СИЗО...» Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Аня, застыв, стоит посреди «аквариума». Левая сторона ее лица вдруг начинает дергаться в нервном тике, пальцы судорожно сгибаются.

— Держись, моя хорошая, я с тобой, — кричит Юля. В распахнувшиеся двери зала слышно, как в коридоре скандируют «Позор!» Приставы хватают одного из скандирующих, парня в майке с надписью «Команда Навального».

— И меня тогда заберите, и меня, — кричат женщины вокруг него, физически оттесняют от него приставов. Те отступают.

Аню выводят, как и привели: в наручниках, в окружении людей в бронежилетах, почти бегом. «Свободу!» — скандируют все. Юля опускается на скамью в пустующем коридоре и начинает рыдать.

— Давайте, давайте, на выход, — молодой судебный пристав грубо толкает к выходу толпу. — Справедливость все равно восторжествует.

Смеется.

На выходе из зала суда. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»