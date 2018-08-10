На стену лезут

В центре Москвы, буквально в 500 метрах от Кремля, тикает бомба с часовым механизмом. 13 августа Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу Международного центра Рерихов на прежние решения судов по иску Государственного музея искусства народов Востока. Ранее Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования Музея Востока и признал самостроем находящийся на территории усадьбы Лопухиных «объект незавершенного строительства «стена в грунте». Суд обязал ответчика — Международный центр Рерихов — снести его. Вместе с тем, специалисты настаивают: снос объекта неминуемо создаст угрозу для целого квартала в старом московском центре.

Усадьба Лопухиных, памятник архитектуры XVII–XIX веков, объект культурного наследия федерального значения — это уютный особнячок, притаившийся по соседству с музеем изобразительных искусств им. Пушкина, в Малом Знаменском переулке. Впрочем, такой «открыточный вид» он имел далеко не всегда. В 1995 году решением московского правительства полуразрушенные корпуса усадьбы Лопухиных были переданы Международному центру Рерихов в аренду на 49 лет для создания в них общественного Музея имени Н.К. Рериха. Эта общественная организация была создана по инициативе Святослава Рериха, хранителя колоссального рериховского наследия, с тем чтобы это наследие стало основой общественного музея и было доступно для людей в России. Именно рериховскому центру Святослав Николаевич передал наследие его родителей. С самого момента создания МЦР занимался музейной деятельностью.

Однако такая работа требовала условий: Рерихам нужен был дом. И таким домом стала усадьба Лопухиных, обустройством которой МЦР занимался долгие годы. Еще в 1990 году московское управление охраны памятников утвердило план реконструкции, реставрации и приспособления здания усадьбы под нужды общественного музея Рериха. Первая очередь работ предполагала реанимацию главного дома, вторая — воссоздание утраченных в 20-е годы флигеля и каретника. К 2006 году реставрация главного дома и части флигеля была закончена, и ее качество получило самую высокую оценку в среде специалистов. МЦР за эту работу был отмечен многочисленными наградами, а департамент культурного наследия Москвы даже презентовал отреставрированную усадьбу в Лейпциге, на международной выставке, посвященной вопросам сохранения наследия.

Настала очередь воссоздания утраченных элементов усадьбы.

В северной части флигеля и каретнике МЦР предполагал разместить новые выставочные пространства — для наследия Рерихов, современных художников, студии детского и народного творчества, лекционный зал. Без приспособления для современного использования воссоздаваемой скромной постройки конца XIX века реализовать такие планы было нереально

Учитывая плановое задание не только на воссоздание, но и на музейное приспособление, рериховский центр замахнулся на современное, пусть и дорогостоящее решение: воссоздать утраченное строение, приспособив его под нужды музея за счет освоения подземного пространства. Именно этим путем идут все современные музеи мира: здесь и Лувр, и Кремль, да и соседствующий с усадьбой Лопухиных музей им. Пушкина, который ведет строительство подземного комплекса в усадьбе Вяземских, где предполагает разместить галерею старых мастеров.

Из документов, представленных в ходе разбирательства в Арбитражном суде, очевидно: МЦР педантично согласовывал во всех надлежащих инстанциях проект воссоздания и приспособления, каждое свое движение на территории памятника. Буквально до сантиметра. Проект воссоздания флигеля и каретника, разработанный ГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Министерства культуры РФ, был согласован московским управлением охраны памятников. Свои визы поставили НИиПИ Генплана Москвы, Федеральный научно-методический совет по сохранению культурного наследия при Минкульте, Москомархитектура, департамент природопользования Москвы и даже отдел подземных сооружений ГУП Мосгоргеотрест. Проект был также одобрен и поддержан Центральным советом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

И именно в рамках реализации этого проекта в 2013 году была построена ограждающая подземная конструкция — «стена в грунте», глубина которой достигает 14 метров, ставшая ныне предметом судебного разбирательства. По мнению специалистов, необходимость в монтаже такой «стены в грунте» обусловлена вопросами безопасности окружающей исторической застройки. Стена нужна, чтобы избежать подвижки слабых грунтов-плывунов, характерных для этой части Москвы. Следует отметить, что аналогичная подземная конструкция на соседней территории усадьбы Вяземских (музей имени Пушкина) имеет глубину более 25 метров.

Любопытно, что судебный спор вокруг стены уже возникал однажды: в 2013 году, еще в ходе строительства, музей им. Пушкина по-соседски судился с центром Рерихов, требуя убрать эту стену. Однако тогда Арбитражный суд Москвы решил, что стена была построена на законных основаниях, а потому сносу не подлежит. И данное решение вступило в законную силу. В 2014 году Госстройнадзор Москвы даже рекомендовал музею им. Пушкина рассмотреть возможность использования данной конструкции при реализации собственного подземного проекта в усадьбе Вяземских, что и было реализовано.

Но вот в 2017 году МЦР был выставлен очередной иск — на сей раз от Государственного музея Востока. И удивительным образом Арбитражный суд Москвы принял решение, прямо противоположное прежнему: стену снести как незаконный самострой.

Впрочем, данное решение идет вразрез не только с прежней позицией суда — оно противоречит и настроениям председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в контексте его высказываний о важности сохранения культурного наследия. Суд не задавался вопросом, к чему приведет снос «стены в грунте». Международным центром Рерихов получено заключение специалиста в области фундаментостроения, свидетельствующее о том, какие последствия повлечет за собой снос объекта: «Зона влияния строительства «стены в грунте» составляет величину порядка 21 м (см. публичную кадастровую карту Москвы). Зона влияния при возможном демонтаже «стены в грунте» существенно увеличится. <…> Снос конструкций такого рода представляет собой сложнейшую инженерную задачу, дополнительно усложненную тем, что данный снос должен быть осуществлен в условиях плотной исторической застройки. В результате производства работ по сносу объекта «стена в грунте» будет оказано негативное влияние на флигель и главный дом усадьбы Лопухиных, жилое здание доходного дома Н.П. Петрово-Солового, главный дом с палатами городской усадьбы Голицыных-Вяземского-Долгоруких, главное здание ГМИИ имени А.С.Пушкина…»

Какие обстоятельства подтолкнули Музей Востока к подаче данного иска? Если мы ответим на этот вопрос, то мы ответим и на многие другие, вытекающие из абсурдного требования снести стену. Зачем так остро необходимо уничтожать построенную для воссоздания исторической территории конструкцию, снос которой поставит под удар многие ценные объекты в центре Москвы? И отчего вдруг московские суды становятся так переменчивы в своих решениях?

Длительное время Министерство культуры РФ поддерживало попытки отобрать усадьбу Лопухиных у МЦР, которую тот более четверти века на законных основаниях занимал и восстанавливал. В ноябре 2015 года Росимущество передало усадьбу в оперативное управление Государственному музею Востока. Музей Востока вскоре после этого расторг с МЦР договор безвозмездного пользования, объясняя это необходимостью обеспечения сохранности усадьбы Лопухиных, а 28 апреля 2017 года и вовсе силовым образом занял усадьбу.

МЦР попытался опротестовать в суде внезапно возникшие претензии к содержанию памятника, в заседании приводилось заключение архитектора-реставратора высшей квалификации, члена Методического совета Министерства культуры РФ Сергея Демидова, в котором он приходит к выводу о том, что «ансамбль усадьбы Лопухиных по своей сохранности, благоустройству и режиму эксплуатации следует считать одним из достойных примеров содержания объектов культурного наследия в Москве». Однако оппоненты имели на руках другое письмо, за подписью Владимира Аристархова, первого зама министра культуры. В нем он просит не принимать во внимание выводы Демидова, поскольку в его заключении «отсутствуют ссылки на реквизиты документов органов власти Москвы, федеральных органов власти и реставрационных организаций». Все это происходит на фоне заявлений министра культуры Мединского о желании Минкультуры «учитывая пожелания С.Н. Рериха <…> воссоздать целостность комплекса усадьбы».

Так Центр Рерихов потерял усадьбу Лопухиных. Однако это далеко не все, что он может потерять.

Главное притязание Министерства культуры к общественному МЦР — это колоссальное, бесценное во всех смыслах наследие Рерихов. Специалисты осторожно оценивают его в сумму в 15 миллиардов рублей. Сейчас все это наследие оказалось на хранении у Музея Востока, подотчетного Минкульту. А стоимость сноса «стены в грунте» представляется космической. Понятно, что у общественной организации таких средств нет. Если МЦР не удастся снести стену самостоятельно, арест коллекции неизбежен.

Ради удовлетворения этих целей, судя по всему, и затевалась эта операция со «стеной в грунте», в которой историческое наследие Москвы оказалось заложником чиновничьих игр. Последствием может стать прецедент для исторического наследия в целом: будет открыта возможность игнорировать не только уже согласованные решения государственных органов о воссоздании исторических объектов, но и вступившие в силу решения судов.

Ольга Прокофьева