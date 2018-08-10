Путь куда-нибудь

Петр Саруханов / «Новая газета»

Мировой рекорд для закрытых помещений: из одного казанского вуза суровым приказом отчислили студента за то, что он вышел из учебного здания на улицу через запасный выход. Точнее, помещение закрытым не было — остальные студенты свободно входили в здание и выходили из него через привычные двери. И только одному почему-то взбрело выйти через пожарную. И вот ему указали на дверь.

А мировой рекорд все-таки есть. Вряд ли еще где-нибудь на свете студента отчисляли за столь пустяковую провинность. Что он натворил-то? Не пять экзаменов завалил, не на митинг к Навальному сходил, не фальшивые купюры для взятки преподавателю изготовил…

Что-то похожее случилось разве лишь в той же Казани лет 130 назад, когда прославившийся в дальнейшем студент сказал: «Мы пойдем другим путем!» Того тоже отчислили, хотя, к сожалению, и не поняли, что он имел в виду.

Пойти другим путем и найти какой-то выход — это желание овладевает нами сплошь и рядом. Но никто не указывает на дверь правительству за то, что оно в поисках выхода из сложной финансовой ситуации (созданной им самим же) идет не экономическим, а другим путем. Каким путем пошло правительство, рассказывать не надо. Сейчас и без того все это обсуждают и, как и я, переходят к этой теме от любой другой, негодуют и нервно смеются. Добавить тут нечего, разве что еще одну хохму придумать. Ну, допустим, на базе давнишней народной шутки соорудить такую: «Если бы у бабушки было кое-что, она вышла бы на пенсию не в 63, а, как и дедушка, в 65».

В правительстве уже поняли, что предложили трудовому народу что-то не то, и опять принялись искать выход. Теперь его найти еще труднее. Надо и на своем настоять, и в чем-то уступить одновременно. Ну при тех же 63–65 какие-то новые поблажки для стариков придумать. Подскажем: можно ввести для них еще одну льготу на транспорте — бесплатный проезд в катафалке. В один конец.

Пока финансовый блок правительства прикидывает, оформить ли эту идею в виде денежной субсидии или именного проездного билета, мы вернемся к отчисленному за не ту дверь студенту, который, пожалуй, выглядит вымышленным персонажем. Боюсь, никто не поверит в реальность такого наказания. Это почти то же, если нещадно наказывать Карлсона за вылет в форточку или Бабу-ягу за то, что она покидает избу через печную трубу. Для достоверности придется сослаться на решение Вахитовского районного суда Казани, признавшего отчисление парня из вуза за нарушение пропускного режима незаконным. В порядке компенсации можно было бы вручить ему персональный ключ от запасного выхода — на всякий пожарный случай.

Кстати, такой ключ всегда где-то висит, но в дыму его не разглядишь. Да и без дыма тоже. Одна жительница города Ухты (это Республика Коми) разместила в социальных сетях фотографию объявления, вывешенного в местной поликлинике. Плакатик сообщает посетителям медицинского учреждения, что ключ от двери противопожарного выхода «находится в шкафу ПК-18». Представьте, огонь, дым, паника и вопрос на бегу: «Будьте любезны, не подскажете ли, где тут шкаф ПК-18?» И раздраженный ответ: «Ты чё, больной? Сам сообразить не можешь? Ищи между ПК-17 и ПК-19».