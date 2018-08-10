«Динамика поведения»

Тюремщики против того, чтобы онкобольную пенсионерку отпустили по болезни — не исправилась

Суд: Кромской районный суд Орловской области

Осужденная: Мария Полухина

Статья: 228.1 УК РФ

Стадия: рассмотрение ходатайства об освобождении в связи с болезнью

Решение: еще нет

На 21 августа 2018 года назначено заседание по рассмотрению ходатайства 60-летней фигурантки «макового дела» Марии Полухиной о ее освобождении в связи с болезнью (в соответствии со ст. 81 УК РФ (п. 6 ст. 397 УПК РФ)). Так называемая актировка. Полухина в июле 2015 года была осуждена в Воронеже вместе с мужем, дочерью и родной сестрой на сроки от 8 до 9 лет колонии — за торговлю кондитерским маком.

Этой весной она перенесла тяжелую операцию (онкология). В больницу фсиновское начальство соизволило отвезти Полухину только на четвертый год болезни, где врач сильно ругался из-за потери времени. Но чудо — он спас женщину. Не с первой попытки, но все же ее перевели в колонию-поселение. Больше всех сопротивлялась колония, ведь пенсионерка Полухина «неактивно» участвовала в общественной жизни учреждения, а значит, улучшать ей условия преждевременно.

И вот недавно женщина подала ходатайство об освобождении. ФСИН опять против: Полухина еще «не достигла целей исправления», а ее «динамика поведения» (!), мол, оставляет желать лучшего. Впрочем, последнее слово за судьей Русланом Ерохиным.

Вера Челищева,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело СКР

Следственное управление ФСБ предъявило обвинение бывшему главе Управления Следственного комитета по Москве генералу Александру Дрыманову по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размере (ст. 290 УК). Мосгорсуд отказал в переводе Дрыманова под домашний арест и оставил его под стражей (в июле Лефортовский районный суд арестовал его до 12 сентября). Арестованы были и принадлежащие Дрыманову 2 миллиона рублей и 18 тысяч долларов.

Дрыманова обвиняют в том, что он вместе с экс-главой Управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаилом Максименко поделил взятку, полученную от вора в законе Шакро Молодого. Согласно обвинительному заключению, Дрыманову досталось двести тысяч евро. Кроме того, следствие обвиняет Дрыманова в получении взятки в размере десяти тысяч евро от его первого заместителя Дениса Никандрова — за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу Максименко. В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима. 31 июля Верховный суд признал приговор законным.

Дело Третьякова

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». Следствие мотивировало избрание меры пресечения среди прочего тем, что Третьяков имеет связи в правоохранительных органах.

Ранее тот же суд арестовал до 19 сентября гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они похитили 330 миллионов рублей путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Сергей Лемешевский свою вину не признает.

Дело ФСИН

Московский гарнизонный военный суд арестовал сотрудников Управления «М» ФСБ Сергея Никитюка и Константина Струкова, занимавшихся расследованием коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следователи считают, что в 2016 году они участвовали в сделке по отчуждению активов владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы предприятия. Оба подсудимых свою вину отрицают.

Дело «банды ГТА»

Московский областной суд признал виновными пятерых участников банды в многочисленных разбоях и убийствах. 1 августа суд приступил к оглашению приговора, что растянулось на несколько дней. Как ожидается, сроки суд озвучит на этой неделе. Банде вменяется 15 эпизодов убийств, разбой, незаконное хранение оружия и бандитизм. Прокурор ранее запросил для подсудимых наказание в виде лишения свободы на сроки от 25 лет до пожизненного.

На протяжении 2012–2014 годов банда держала в страхе автовладельцев столичного региона. Обвиняемые действовали по отработанной схеме: на дорогу выбрасывались самодельные шипы, машина с пробитыми колесами останавливалась, бандиты расстреливали всех, кто находился в салоне. Из авто забирали все ценные вещи и всякую мелочевку, вплоть до одежды. Жертвами банды стали 17 человек и еще семерым причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Дело «Шалтая-Болтая»

Главу хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева освободили из СИЗО «Лефортово». Срок заключения Аникеева истекал в ноябре 2018 года, но, согласно новому закону, день заключения в СИЗО засчитывается как полтора дня заключения в колонии общего режима и как два дня в колонии-поселении. Из-за вступления его в силу Аникеева освободили раньше. Ранее Лефортовский суд Москвы неоднократно отказывал осужденному в условно-досрочном освобождении.

Фигурантов дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» задержали в 2016 году. По версии следствия, Аникеев и его сообщники поручали хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. Полученную информацию злоумышленники продавали.

Дело о взрыве

Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК России сняли обвинение с четырех человек, которых задержали после теракта в петербургском метро в прошлом году. Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова, Искандера Нурбаева и Баходира Мадрахимова подозревали в вербовке новых членов в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ). Предполагалось, что именно они завербовали Акбарджона Джалилова, который, как считают следователи, совершил самоподрыв в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года. Однако СК не смог найти доказательства причастности обвиняемых к деятельности ИГИЛ.

В отношении задержанных также возбуждено уголовное дело по статье «несообщение о преступлении». Все они заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке.

Напомним, 2 августа СК сообщил о завершении предварительного следствия по этому уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Тогда погибли 15 человек, пострадали еще 67. Фигурантами по делу проходят 11 человек.

Сергей Лебеденко,

Андрей Карев,

Вера Челищева,

«Новая»