Учитель музыки в Художественном театре

Режиссер, актер театра и кино, педагог, профессор Школы-студии МХАТ, основатель молодого и яркого театра «Мастерская Дмитрия Брусникина» (2015) (созданного в лучших традициях «детей» Художественного театра — на базе курса, своих учеников) умер в Москве 9 августа 2018 года от сердечной недостаточности.

Ему было 60 лет. 3 мая 2018 года он был назначен главой театра «Практика». 18 июля «Мастерская Дмитрия Брусникина» разослала критикам планы на будущий сезон 2018/19. Там — яркие, многообещающие, современные имена режиссеров и драматургов.

С припиской: «И еще один тайный суперпроект, который вы себе даже не представляете».

В 1982 году Дмитрий Брусникин окончил Школу-студию МХАТ (учился у Олега Николаевича Ефремова). Оставлен в труппе Художественного театра, введен О.Н. Ефремовым в его спектакли: Астров в «Дяде Ване», Андрей Прозоров в «Трех сестрах». Почти сразу же начинает играть и в знаменитом в 1980-х (и даже запрещенном до 1986 года) андеграудном театре-студии «Человек». Здесь его товарищи и партнеры по сцене — Роман Козак и Александр Феклистов.

Почти сразу же начинает играть в кино: «широкий зритель» запомнит яркого актера и красавца Брусникина уже по сериалам «Петербургские тайны» и «Марш Турецкого». Но примерно в эти же годы он ставит в театре «Человек» Беккета, во МХТе — Чехова и Островского. (А позже, уже в «эпоху Табакова», ставит в Художественном театре «Он в Аргентине» Петрушевской, играет нелепого и благородного учителя музыки Лемма в «Дворянском гнезде».)

В 1999 году Дмитрий Брусникин набирает свой первый курс в Школе-студии МХАТ (совместно с Романом Козаком). Среди старших его учеников — Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк. В 2015-м профессор и заслуженный артист РФ награжден Премией города Москвы «за многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке актеров — мастеров сценического искусства».

«Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных «брусникинцев», для всего нашего театрального сообщества…» — пишет о смерти Дмитрия Брусникина МХТ им. А.П. Чехова.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

За три года жизни театра «Мастерская Дмитрия Брусникина» в его репертуар вошли два десятка спектаклей. Прогремевшая в среде театралов «Конармия» Максима Диденко, смелая и жесткая работа Семена Александровского по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась». И почти пятичасовая «Нация» (Дмитрий Брусникин — один из режиссеров): документальный спектакль, созданный после путешествия театра по Транссибирской магистрали в 2016-м — на основе сотен интервью с попутчиками.

…Они и играли — в Итальянском дворике Пушкинского музея, в аллеях ВДНХ, в студии телеканала «Дождь», в переделанных «под культуру» цехах московских заводов.

Брусникин был одной из самых ярких фигур современного документального театра. И ушел в 2018-м — вслед за Олегом Павловичем Табаковым, Михаилом Угаровым и Еленой Греминой.

«Новая газета» выражает глубокое соболезнование известному режиссеру и театральному педагогу Марине Брусникиной (однокурсники Брусникины поженились студентами — в 1979 году). Их сыну. Близким, коллегам. И «брусникинцам» — ученикам Дмитрия Владимировича.