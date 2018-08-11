Премьер не терял берега

10 августа на Камчатку прилетела делегация правительства России во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Официальная цель визита — совещание по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Впрочем, многие жители края уверены — министры и губернаторы использовали этот повод, чтобы развеяться на камчатской природе. Летом на полуостров частенько наезжают статусные визитеры. Их рабочие маршруты обычно пролегают через долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон и другие туристические места.

Для региональной власти приезд каждой делегации — авральная работа, для обычных людей — неудобства в виде пробок, перекрытых дорог, задержек авиарейсов и багажа. На этот раз особенно пострадали дачники. По приказу службы безопасности были завалены землей и бетонными блоками проезды к приусадебным участкам, прилегающие к трассе, по которой носился премьерский кортеж.

Бетонное ограждение поставили даже у одного из кладбищ. Видимо, и оттуда шла какая-то угроза.

Вечером в пятницу после работы десятки дачников, чертыхаясь и матерясь, откапывали дороги, чтобы проехать к своим домам.

Само «совещание по развитию» организовали в экзотическом месте — на черном песке Халактырского пляжа, расположенного на берегу Тихого океана. На Камчатке в связи с этим вспоминали популярное в интернете стихотворение о том, как Путин и Медведев в поисках новых впечатлений заехали в кукурузное поле на комбайнах, чтобы поиграть в бадминтон. Саммит министров на песке — из этой серии. Проводить дежурное заседание в кабинете — скучно. Другое дело океанский берег. Медведев, к слову, долго бродил по пляжу с камерой. Надо полагать, на его страницах в соцсетях скоро можно будет увидеть свежие пейзажные снимки.

На пляже к приезду премьер-министра разбили небольшой городок — мобильный пункт временного размещения (ПВР). В течение нескольких дней его строили около сотни спасателей МЧС. Им помогали специалисты из других ведомств.

Как сообщает информагентство «Кам 24», для туристов дорогу перекрыли еще вечером в четверг. На тропе, ведущей к берегу океана, установили металлоискатели. В поле, где жители близлежащих поселков обычно запасаются сеном, оборудовали вертолетную площадку. Связисты обеспечили на пляже качественный интернет. Когда председатель уедет, городок исчезнет — так же быстро, как появился.

Находясь в ПВР, Медведев прокомментировал повышение пенсионного возраста в России. «Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — сказал премьер.

Символично, что мудрая мысль пришла ему в голову именно на Камчатке, где чиновники и депутаты недавно подняли себе пенсии до 150 тысяч рублей в месяц. Для них лекарство в виде пенсионной реформы горьким явно не станет.

Если судить по комментариям в интернете, приезд представительной делегации обрадовал на полуострове далеко не всех. Люди даже обсуждали варианты уличных выступлений. Однако до массовых протестов дело не дошло. Был отмечен лишь один инцидент: военный пенсионер Александр Каменюк встал у здания краевого правительства с плакатом: «Денег нет, но вы держитесь». Премьер, впрочем, в правительство не поехал.

Вместе с Медведевым на Камчатку прибыло несколько сотен человек. В его кортеже насчитали 22 автомобиля.

В какую общую сумму обошлось совещание по развитию — можно только догадываться. Понятно, что очень дорого. Как сказали мне по секрету на одном из местных предприятий, только колбасы для питания высоких гостей заказали 150 килограммов.

Кое-какую выгоду от визита получат и жители региона. Им, например, останется закатанная в новый асфальт трасса по направлению к элитному санаторию «Сыпучка», который специально содержат за казенные деньги для отдыха VIP-персон. Приведен в порядок и проезд к океану. Ежегодно, разбивая подвески, туда ездят десятки тысяч автомобилей. Водители неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать дорожное полотно. Чиновники отвечали, что не имеют на это права, так как часть дороги принадлежит министерству обороны. В результате популярным туристическим маршрутом никто не занимался. Накануне приезда Медведева все изменилось. Гравийку отутюжили так, что она стала гладкой как асфальт.

Каким-то волшебным образом в бюджете всегда находятся деньги на дороги для первых лиц, их увеселительные вертолетные прогулки, содержание элитных санаториев, пенсии по 150 тысяч рублей для чиновников и депутатов. Что касается обычных людей, то им полагается лишь горькое лекарство в виде повышения пенсионного возраста да бодрящее напутствие — вы там держитесь!