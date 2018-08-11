Зато сэкономили на баланде

11 августа, на 90-й день голодовки заключенного режиссера Олега Сенцова Управление федеральной службы наказаний по Ямалу впервые сообщило подробную информацию о его состоянии. Однако угол, под которым сотрудники УФСИН посмотрели на голодовку заключенного, оказался довольно неожиданным.

Олег Сенцов. Фото от 9 августа 2018 года

Пресс-бюро ФСИН сообщило, что «дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья» заключенного «не наблюдается», «состояний, угрожающих жизни пациента» нет, состояние «оценивается как удовлетворительное». И самое главное: «осужденному Сенцову О.Г. в период добровольного отказа от приема пищи оказано 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период затрачено более 95 тысяч рублей. Таким образом, на медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 рублей в сутки».

В сообщении ФСИН тщательно отмечено, что заключенный переведен в палату медицинской части ИК-8, за ним «установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение», а с 24 мая назначена поддерживающая терапия. За это время, сообщает УФСИН, врачи провели пять консилиумов и не обнаружили ни угрозы жизни пациента, ни ухудшение состояния его здоровья.

Прошедшая неделя вообще продемонстрировала необычайную открытость российских органов исполнения наказания: до того, как сообщить стоимость принимаемых Сенцовым лекарств, они даже позволили сфотографировать заключенного — также впервые за 90 дней голодовки (в прошлый раз видеозапись его разговора с Ксенией Собчак попала в интернет явно неофициальным путем).

Накануне консульство Украины попросило уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову направить к Сенцову омбудсмена по ЯНАО, чтобы мог сфотографировать заключенного и подтвердить, что он выглядит нормально и вообще жив.

Фотографии выложила в своем фейсбуке уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова. Согласно указанной на снимках дате, они были сделаны 9 августа 2018 года. По словам Денисовой, фотографии ей передала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. «Олег активен, ходит, смотрит телевизор, читает книжки, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он держится, состояние его удовлетворительное», — написала Денисова. И подтвердила, что фотографии были сделаны с разрешения Сенцова: «Олег понимает, что люди волнуются о нем».

Визит ОНК также нашел отражение в сообщениях УФСИНа. Согласно официальному сообщению, заключенного посетили члены региональной ОНК Парасковья Филант и Богдан Василюк. «В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает».

Между тем пока Олег Сенцов «стабильно» и «без ухудшения состояния» продолжает тратить 1100 бюджетных рублей в сутки, посольство США в России призвало освободить осужденного, а президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Путиным выразил озабоченность ухудшающимся состоянием его здоровья. Как сообщила после разговора пресс-служба Елисейского дворца, президент России пообещал предоставить Франции информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.

В тот же день Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений прав осужденных России украинцев.

Как сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, в заявлении описаны нарушения прав 71 украинца, в том числе — Олега Сенцова. На 130 страницах и еще трех тысячах страниц приложений Украина обвиняет Россию в нарушении статей Конвенции по правам человека о запрете пыток, личной свободе и справедливом суде.