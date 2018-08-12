«Это дело мэра и его зама по строительству»

За месяц до выборов мэра штаб Сергея Собянина сделал заявление: «Подавляющее большинство обещаний, данных во время предыдущей кампании, были исполнены». С этим утверждением согласны не все москвичи. В «Новую газету» обратились жители района Раменки, которым штаб действующего мэра во время прошлой предвыборной кампании обещал разбить Мичуринские сады — парк с деревьями пород, выведенных И.В. Мичуриным. Вместо этого были вырублены многочисленные яблони, перерыта земля под новые парковки и тротуарную зону, а также построен банкетный зал. Дошло даже до того, что владельцам банкетного зала перестало нравиться, что рядом со зданием гуляют жители соседних домов, и они соорудили стену, которую признала незаконной даже прокуратура.

К 9 сентября, дню выборов мэра, в Москве должна быть открыта станция метро «Мичуринский проспект». Она находится примерно в 20 минутах ходьбы пешком от метро «Раменки». По всей длине пути вдоль Мичуринского проспекта можно наблюдать перекопанный газон, огороженную стройку с тракторами, укладку асфальта и пеньки от срубленных деревьев. Это результаты программы благоустройства территории. О том, что на этой некогда зеленой полосе были высажены многочисленные знаменитые яблони МГУ, напоминает только дизайн станции метро «Мичуринский проспект». Вход в подземку выполнен помпезно — с первого взгляда станция вообще похожа на торговый центр. По стенам со стороны улицы изображены деревья с красными и зелеными яблоками. Местные жители жалуются, что единственные деревья, которые им решили оставить, — нарисованные.

— У нас во дворах уже есть парковки на 200 мест, и они даже на четверть не заполняются, — рассказывает житель района, один из авторов идеи Мичуринских садов Андрей Зубко. — У этой территории есть правовой статус «территория природного комплекса», на ней единственное, что может быть — парки. Идея Мичуринских садов ведь тоже не с потолка взялась. Ее поддержал комитет по архитектуре главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Ее поддержала префектура и доверенные лица Сергея Собянина на прошлых выборах. Но сейчас на желании жителей ставится крест.

Помимо парковок на бывшей зеленой территории «выросла» трехметровая бетонная стена. В декабре 2017 года на участке этой земли, прямо напротив будущей станции метро, было построено здание — банкетный зал «Орион-холл» (как бы иронично это ни звучало, второе его название по документам — ООО «Стена»). Здание было построено по закону, все правоустанавливающие документы имеются. Но одного здания владельцам оказалось недостаточно. Они обложились плиткой, вырубили мешавшие им деревья, убрали кусок холма и построили бетонную стену. Жители, которые раньше могли пройти напрямик на другую сторону дороги, а в сентябре будут спешить к метро, оказались в ловушке. То есть выглядит это все так: вы идете по зеленому пространству (сейчас — по ямам, канавам и лишь изредка по газону), поднимаетесь на холм, а затем натыкаетесь на обрыв, который поддерживает стена. Просто так обойти эту стену нельзя. Проложенные дорожки уходят в никуда. Поэтому, чтобы пройти на другую сторону, нужно вернуться назад и обойти все это дело дворами.

Мы встречаемся с муниципальными депутатами района Раменки Максимом Гонгальским и Эмилией Хохловой прямо у стены. Там как раз в этот момент идет установка забора, чтобы невнимательные или задумавшиеся жители не свалились с холма.

— Вот кто им давал право эти перила устанавливать сейчас? — спрашивает депутат Эмилия Хохлова. — Они уже тут уничтожили клен 25-летний. За теми деревьями был пруд, где жители не так давно еще ловили карасей, сейчас там помойка — остатки строительного мусора сброшены в водоем. Для элиты, которая к ним приезжает веселиться, тут парковка. Для жителей, которые прожили здесь не один десяток лет — стена перед носом. Что вообще значит вся эта история? Любой человек может прийти на участок земли, какой ему больше понравится, сказать «это мое» и построить там забор?

В распоряжении «Новой газеты» есть полный комплект документов, подтверждающих, что стена и плитка вокруг здания незаконные. Изначально стену незаконной признала госинспекция по недвижимости и отправила в префектуру ЗАО документы на ее демонтаж. Прокуратура ЗАО также согласилась с этим и назвала действия «Орион-холла» «самовольным занятием земельного участка». Департамент природопользования и охраны окружающей среды произвел расчет размера вреда, причиненного окружающей среде, а именно асфальтированием и запечатыванием плиткой газона на 240 квадратных метров, — штраф составил более 1,8 миллиона рублей. Штраф «Орион-холлом» выплачен не был. Жители писали во все возможные инстанции, чтобы кто-то помог им и снес незаконную стену. Департамент капитального ремонта ответил, что готов помочь с улучшением транспортно-пешеходной доступности к входу в метро, но есть одно условие: сначала префектура должна провести демонтаж стены.

Решение о сносе упирается в префектуру ЗАО, об этом говорится в ответе прокуратуры и прочих департаментов. Но та почему-то отвечает отписками. На запрос «Новой газеты» в префектуре ЗАО ответить отказались: пресс-секретарь префекта Алексея Александрова Анатолий Дергилев по телефону ответил, что это не дело префектуры, а дело мэрии — в частности, Собянина и его заместителя по вопросам строительства Марата Хуснуллина. Затем Дергилев бросил трубку. Почему стена, возведенная частными лицами, это дело мэрии — непонятно.

— Эту тему важно поднять даже не перед выборами, — говорит депутат Гонгальский. — Скорее, перед открытием ТПУ. Метро же строится для людей. Как к нему ходить? Вместо пяти минут по парку — все двадцать по обочине пыльной дороги?

Хотя бы один вопрос, беспокоящий жителей, с наличием незаконной стены и невозможностью пройти к метро можно решить уже сейчас. Префектуре ЗАО достаточно просто последовать предписаниям прокуратуры округа, госинспекции по недвижимости и департамента природопользования — и снести стену, позволив жителям спокойно добираться до метро.

Одной из ключевых задумок Сергея Собянина в этой предвыборной кампании является программа «Мой район». Каждый может зайти на сайт штаба мэра и посмотреть по карте, что было сделано в его районе за предыдущий срок Собянина и что планируется сделать за будущий. Если открыть планы по району Раменки — там нет ничего про Мичуринские сады или хотя бы про какую-то зеленую зону вдоль Мичуринского проспекта. Единственное, сказано про скорое открытие станции метро: «Грани колонн будут украшены силуэтами цветущих ветвей и плодов». Пока все идет к тому, что опасения жителей оправдываются и эти силуэты и правда могут стать единственной растительностью в районе. Большой вопрос, чьи интересы оказались настолько значительны, что префектура защищает их даже в канун выборов?