Почему либертарианцы против «пенсионной реформы»

В своей статье (№ 82 от 1 августа) автор обвиняет либертарианцев в том, что мы, выступая за снижение роли государства в экономике и отказ от государственной пенсионной системы, позвали за собой на «баррикады по защите пенсионного возраста». Пенсионная реформа, предложенная правительством РФ, является для либертарианцев повышением страховых взносов в отношении мужчин на 14%, а женщин на 26% — ровно настолько придется людям платить дольше из-за повышения пенсионного возраста.

Собственно, цель реформы — укрепить существующую государственную пенсионную систему за счет частичного отказа от обязательств перед гражданами. Это укладывается в логику режима и стоит в одном ряду с повышением НДС до 20%, ростом таможенных платежей на интернет-покупки, грядущим увеличением акцизов на бензин и другой налоговой нагрузки на население. Никакого отношения к либертарианству, то есть к уменьшению государственного вмешательства в жизнь людей, повышение пенсионного возраста не имеет. Выступающие за эту реформу экономисты заинтересованы, прежде всего, в устойчивости государственного бюджета при перераспределении изъятых у населения денег. Поэтому либертарианцы против такой реформы.

Либертарианцы выступают за постепенный переход от государственной пенсионной системы к частным системам пенсионного обеспечения и страхования. В случае такого перехода государство должно в полном объеме вернуть страховые взносы, уплаченные гражданами, а также выплатить все обязательства перед текущими пенсионерами. Об этом черным по белому написано в программе партии. «Государство должно вернуть изъятое у граждан» в виде налогов, страховых платежей и т.д. «Нет пенсионной реформе», которая ведет к увеличению страховых платежей. Вот либертарианские лозунги! Мы призываем людей бороться против налогового грабежа и его конкретной формы в виде повышения пенсионного возраста. И люди принимают эти лозунги. Они видят растущее налоговое бремя с одновременным желанием государства отказаться от социальных обязательств.

«Антипенсионные» протестные настроения находятся еще в процессе созревания. Я думаю, что их природа коренится в нежелании людей (прежде всего, экономически активного населения оплачивать растущие аппетиты государства, которое при этом оказывает очень некачественные услуги: не защищает должным образом частную собственность, не обеспечивает качественным образованием, медициной, достойными пенсиями). Государство не оправдывает свое существование. Поэтому «антипенсионный протест» является правым по своей политической сути. И то, что коммунисты, объединившись с профсоюзами и широкой коалицией левых сил, смогли собрать на митинг только в два раза больше людей, чем мы, свидетельствует об этом. И власти это также прекрасно понимают. Мы подавали заявки на митинги в 21 городе страны, но нам везде отказали. Например, в Кемерове наш активист судился с администрацией и выиграл в двух инстанциях, но мэрия все равно не согласовала акцию. Согласовали только в Москве, чтобы «провалить» нас на фоне коммунистов. Однако эта задумка у них не удалась.

По нашим оценкам, на митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа пришли 6–7 тысяч человек, несмотря на жаркий день и на формально похожее мероприятие днем раньше. Мы провели, если использовать военную терминологию, разведку боем. Основные сражения против повышения налогового бремени и пенсионной реформы еще впереди.

Сергей Бойко,

председатель Либертарианской партии России