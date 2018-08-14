Озеро или море — вот в чем соль

Главы пяти прикаспийский государств — России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана — подписали документ о правовом статусе самого крупного в мире озера после 22 лет переговоров.

Каспийское море — регион, который после распада СССР был обречен на раздел между четырьмя вновь образованными прибрежными государствами (Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном) и Ираном, который до этого имел дело с единым Советским Союзом. Споры о статусе Каспия начались в 1992 году, работа над Конвенцией о правовом статусе акватории велась с 1996 года. Основной вопрос, который наконец удалось решить, заключался в том, каким образом делить нестандартный водоем — как озеро или как море.

Иран — единственный из участников переговоров настаивал на том, чтобы поделить Каспий поровну по секторам (принцип озера) — тогда Тегеран мог рассчитывать на 20% Каспия. При разделе по морскому принципу (каждому государству достается несколько десятков километров прибрежной зоны, все остальное — общее) Иран получал участок в два раза меньше — около 10%.

Согласно подписанной конвенции, после ее ратификации основная площадь водной поверхности Каспия поделена по морскому принципу и остается в общем пользовании сторон, при этом государства должны будут установить свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий. Дно и недра будут делиться прибрежными государствами на участки — так по международному праву разделяют озера.

Как рассказал «Новой газете» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, подписание конвенции стало возможно только после того, как Россия согласилась пренебречь своим правом вето на прокладку газопровода из Туркмении в Азербайджан, а Иран перестал настаивать на разделе Каспия на пять равных частей, что не устраивало остальных каспийских партнеров.

«Против газопровода Россия возражала долгие годы, так как его строительство наносило ущерб интересам «Газпрома» в Европе. Сейчас Россия согласилась частично отказаться от права вето в обмен на то, что все страны Каспийского региона подтвердили запрет на дислокацию в этом регионе иностранного военного присутствия, тут подразумеваются США и страны НАТО. Эта договоренность была важна и Ирану», — объяснил Дубнов.

Кроме того, добавил эксперт, Россия оставила за собой право свободно оперировать зеркалом Каспия — водной поверхностью, за исключением территориальных и рыболовных зон для работы основной ударной силы России — Каспийской флотилии.

Дубнов также отметил, что при решении следующего вопроса — раздела дна водоема, первостепенное влияние будет иметь Иран, который сегодня, как и в советские времена, контролирует самую маленькую акваторию Каспия.