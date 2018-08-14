Собравшиеся вышли в поддержку пользователей «ВКонтакте», которых судят по ч. 1 ст. 148 («оскорбление чувств верующих») и ч. 1 ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды»). В Алтайском крае на сегодняшний день таких как минимум четверо: Мария Мотузная, Даниил Маркин, Андрей Шашерин и Антон Ангел. Всем им грозит до шести лет лишения свободы.

Внимание пользователей интернета к барнаульским событиям вывело информацию о готовящемся митинге на федеральный уровень. Поддержать его призвал рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). В своем твиттере Федоров отметил, что уголовные дела за картинки в интернете держат население в страхе, приводят к настоящим трагедиям для близких осужденных и являются инструментом репрессий.

О ситуации высказались и в Кремле, призвав cохранять здравый смысл при рассмотрении дел о публикациях в социальных сетях. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного».

В 19 часов 14 августа на площади Свободы в центре города собралось более 150 человек.

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Александр Ламберт, общественный активист, один из организаторов акции:

— На площади очень много молодежи и журналистов. Люди стоят с табличками типа «Зачем мне пенсия, если я молодой сяду за репост?». Так как это не митинг, а массовый пикет, мы не могли устанавливать сцену, и желающие выступают просто в центре толпы. Мы приняли решение дать слово всем, кто захочет.

Среди выступающих, например, Антон Ангел (один из фигурантов уголовного дела за «возбуждение ненависти») и друг Маши Мотузной — все они призывают прекратить уголовные преследования за картинки в интернете. Полиция ведет себя спокойно, просто наблюдает. Мы провели пикет, потому что понимаем, что сейчас дожили до того апогея, когда только и слышим, как друг за другом возбуждаются уголовные дела за экстремизм в интернете. Они думают, что лучше нас знают, как нам себя вести, что сохранять и репостить.

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Даниил Маркин, один из обвиняемых:

— Для Барнаула это очень много людей, совершенно не ожидал увидеть здесь столько. У нас даже на митинги больших оппозиционных организаций столько не приходит. Сюда пришли незнакомые мне люди, выступают в мою поддержку в том числе. Говорят о том, как изменилась политика, как не соблюдается Конституция. Выступил даже местный священник, сказал, что картинки, из-за которых нас судят, не являются оскорбительными для настоящих верующих.

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Мария Мотузная, одна из обвиняемых:

— Вчера, конечно, самый шок был, когда я увидела пост Оксимирона. Я думаю, нам всем такое внимание очень поможет. Здесь увидела очень много людей, вообще мне незнакомых, какие-то прохожие просто останавливались и присоединялись к обсуждению. Некоторых людей не ожидала здесь увидеть, например, своего одногруппника не видела два года, а он здесь стоит и в мою поддержку выступает. Я тоже выступила. Один парень зачитывал статьи из Конституции, говорил, что все нарушено. Был такой момент странный, я заметила людей, которые рядом с полицией стояли и просто всех фоткали. Активисты из «Открытой России» сказали, что это «эшники» (сотрудники Центра по противодействию экстремизму. — Ред.).