«У Олега нет ощущения безнадежности. Он производит впечатление человека, который знает, что он делает, и собирается идти до конца». Днем во вторник правозащитник и журналист Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии «Белый медведь». По ее словам, Сенцов называет свое состояние «предкритическим», но не собирается заканчивать голодовку.

Олег Сенцов в колонии. Фото от 9 августа 2018 года

Федеральная служба исполнения наказаний разрешила Зое Световой посетить Олега Сенцова в колонии после обращения Совета по правам человека при президенте РФ. Как рассказала Зоя Светова «Новой», она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников, которые записывали встречу на видеорегистратор. Разговор шел в четырехместной палате Сенцова в медчасти колонии. Как рассказал Сенцов Зое Световой, его устраивает санчасть, и он не хочет, чтобы его переводили в гражданскую больницу города Лабытнанги

«Олег понимает, что в любой момент может попасть в реанимацию, и готов, чтобы его туда отвезли — конечно, он же хочет жить, — рассказывает Светова. — Не знаю, прав он или нет, но он доверяет врачам колонии».

«Я попросила его разрешения познакомиться с его медицинскими документами, но он не разрешил».

«Внешне Олег выглядит похудевшим. По его словам, он потерял 17 килограммов. Врачи говорят про 11 кг».

Зоя Светова. Фото из архива

По словам Световой, с самого начала предполагалось, что она встречается с Сенцовым как правозащитник, а не журналист (от интервью, в том числе и «Новой газете», режиссер отказался), и на этой встрече в основном говорила сама Зоя Светова. «Я рассказывала ему, какая поддержка ему идет по всему миру, сколько людей переживают, сколько акций проводят. О каких-то из них Олег уже знал, видимо, из переписки. Сегодня ему принесли много писем — до этого их долго не передавали, кажется, из-за отпуска цензора».

По словам правозащитницы, условия прекращения голодовки Сенцовым они не обсуждали, режиссер сказал только, что они остались теми же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем.

Между тем, как стало известно «Новой» от источника в колонии «Белый медведь», на последнем консилиуме в пятницу тюремные и гражданские врачи, обсуждавшие состояние Сенцова, в связи с появившимися проблемами с сердцем, пришли к выводу, что дальнейшее ухудшение состояния может спровоцировать сердечный приступ. В этом случае Сенцова переведут в реанимацию, у врачей которой нет опыта по выводу людей из критического состояния после длительной голодовки.

Врачи боятся, что любая неграмотная попытка перевода Олега на внутривенное питание только усугубит его состояние.

Правозащитник и журналист Виктория Ивлева нашла пошаговую инструкцию, разработанную Турецкой медицинской ассоциацией и основанную на опыте работы с курдами, которые держали многомесячные голодовки. В инструкции подробно описывается, как и в каких количествах пациентам должны вводиться витамины, электролиты, энтеральное питание.

Нюта Федермессер, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», организовала перевод медицинского документа на русский язык. По ее мнению, если реаниматологи из Лабытнанги, к которым попадет Сенцов, будут следовать инструкциям, это поможет сохранить Олегу жизнь.

По сведениям источника «Новой», Сенцов понимает, что может оказаться в реанимации, но после нее собирается продолжить голодовку.

Текст инструкции передан в аппарат Уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой.