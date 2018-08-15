Общее будущее — ведро серой слизи

Пока мы пылаем и ломаем фейсбук по поводу семь раз отмеренной, восемь переложенной московской плитки (или фильма «Матильда», или гонений на фильм «Матильда», или даже отношений в «роковом треугольнике» США–Китай–Россия) — мир меняют иные вещи.

«Золотой век среднего класса» не начался бы в 1960-х без технологии поточного производства, отработанной Генри Фордом на рубеже 1910-х. От его конвейеров тянется длинная цепочка последствий… как бы не вплоть до мирного распада социализма.

Или вот: странно вспомнить, что в конце 1920-х перевозка авиапочты по маршруту, скажем, Тулуза–Касабланка считалась (да и была!) деянием героическим. И электронная почта шлифовалась и выходила в мир из лабораторий тридцать лет: с середины 1960-х.

А сейчас, получая мейлы с другого конца света (с соседней улицы тож), вдруг думаешь: что реально было важней для РФ в 1998-м — дефолт в августе или старт Mail.ru в октябре?

Про тот дефолт и думать забыли. А Рунет и деяния его пионеров вошли в состав крови.

Мир меняют технологии. А мы живем на огромном повороте реки времен.

И вот: на днях вышла книга Келли и Зака Вайнерсмитов «В обозримом будущем: Десять новых технологий, которые улучшат или разрушат все на свете». Русское издание — ​М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, перевод Дмитрия Прокофьева. На языке оригинала — ​легкий, насмешливый, прослоенный рисунками труд Вайнерсмитов, мужа-карикатуриста и жены-биолога, признан в 2017-м научно-популярной книгой года по версии Wall Street Journal и Popular Science.

Десять глав живых — ​и десять мертвых, в текст не вошедших, стиснутых в четыре абзаца каждая.

…Суть? Примерно как если бы в 1960-х отмороженная пара популяризаторов проникла в Массачусетский технологический — ​и приникла к тем, кто первым начал перебрасывать мейлы друг другу с одного компа на другой. С дурацкими вопросами типа: что из этой игрушки выйдет?

Но эти двое приставали с обстоятельными интервью к ученым, занятым странными вещами сегодня. К десяткам ученых. Последние двадцать страниц их книжки — ​библиография работ этих людей (плотная библиография, мелким шрифтом!). В первую очередь, видимо: все ради тех, кто достаточно юн, чтоб лет через пять — ​десять примкнуть к одному из этих диких проектов.

Для этих 15-летних (впрочем, и для нас) — ​главный месседж книги: «Каждый день, каждую секунду по всему миру происходят потрясающие вещи».

И поехали: что пошло не так с космическими кораблями многоразового использования? Кто и где пытается повторить подвиг Любови Орловой в фильме «Цирк» — ​«Я из пушки в небо уйду»? Возможен ли космический лифт, как создать трос для него из углеродных нанотрубок? И (вот тут мы возвращаемся на землю) — ​есть ли способ защитить этот лифт и его трос от террористов?

«Слегка безумные люди с головами инженеров и сердцами первопроходцев» из компании Deep Space Industries утверждают, что в «космической свалке» астероидов, что сразу за Марсом, — ​содержится неизмеримо больше металлов, чем добыто на Земле за всю историю. А их запасы углерода, кремния и воды позволяют думать о создании поселений на астероидах. Если, конечно, удастся решить проблему посадки кораблей на них. Один из вариантов: захватывать небесные тела сетью. Другой: создавать «шасси» космолетов из цепочки «копающих» механизмов, способных пустить механические корни в каменной плоти астероида — ​и еще перестраиваться.

А «рои нанороботов», мелких элементов, способных перестраиваться в мебель, инструменты, временные перегородки в помещениях (в исследовательском центре Пало-Альто придумали название для такого управляемого термитника — ​«ведро всего»)?

И прообразы этого «ведра» существуют. Как водится — ​у нескольких команд-конкурентов. Правда, сегодня «серой слизи» требуется шесть часов, чтоб перестроиться в гаечный ключ… Но Вайнерсмиты правы: «Не будем забывать, что в 1950-х годах гигабайт памяти весил около 250 тонн, а сейчас мы можем носить в кармане SD-карты, вмещающие сотни гигабайтов. Если программируемая материя приобретет такую же популярность, как программируемые компьютеры, вполне можно ожидать аналогичных технических чудес и в этой области».

Не стану пересказывать все главы. Обойду молчанием роботизированное строительство. Уже созданную в Технологическом университете Граца систему, которая позволит коммунальным службам проводить «рентген» подземных городских коммуникаций без взлома асфальта. Диагностику весьма серьезных болезней на ранней стадии по анализу крови. «Умные шлемы», позволяющие людям без опыта работы — ​под чутким руководством шлема — ​собирать крылья «Боингов» со стопроцентной точностью.

И даже историю д-ра Фила Кеннеди, который имплантировал в мозг на месяц устройство, позволившее осуществить интерфейс между компьютером и мозгом. (И довольно дорого заплатил за это: после удаления имплантата мозг ученого так и не восстановил все свои функции.)

Межвидовая борьба технологий, медленная их эволюция, дарвиновский «естественный отбор», исход которого заранее не предскажешь, — ​сюжет этой книги. Читатель ее не может не думать о грозных социальных последствиях технологических революций (кажется, Вайнерсмиты за руку ведут к этим мыслям). Как минимум: о страшной, почти межвидовой разнице между людьми, способными эти технологии конструировать, — ​и теми, чей труд они заменят-отменят.

И о будущей разнице между социумами, способными создавать такие технологии и владеть ими, — ​и социумами, которым было не до глупостей. Они спорили о «Матильде».