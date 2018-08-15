Социальный лифтинг

Петр Саруханов / «Новая газета»

Странное дело: на диете — народ, а вес сбросила партия. Появилось сообщение, что в Кремле озаботились обликом правящей партии и хотят, чтобы она снова набрала вес и похорошела.

Вообще-то «Единая Россия», как и прежде, посмотрит — рублем подарит. Только рубль уже не тот, и партия не возьмет в толк, чем бы другим одарить народ, который то и дело попадается ей на глаза.

Одарила невпопад голосованием в Думе за повышение пенсионного возраста, теперь не знает, как объяснить, что имелось в виду. Лихорадочно собирает предложения с мест — вдруг сам народ что-нибудь придумает. Вот марийское региональное отделение партии рапортует, что собрало в городах и селах Марий Эл уже 94 предложения ко второму чтению законопроекта в Думе. А всего, видимо, надо отправить в Москву 128 предложений: 63 — от женщин и 65 — от мужчин. Ну, может, добавить еще одно замечание от того, кто сменил пол. Он-то (или она-то) что думает?

Да, рейтинг «Единой России» упал и ушибся. Чтобы исправить положение, партии нужны, оказывается, свежие лица, принадлежащие не только чиновникам и депутатам. Самые свежие лица, наверное, у рыбаков и у спасателей на пляжах, но предполагается призвать в ряды «Единой России» учителей с врачами, что тоже неплохо. Многие учителя, к примеру, прошли обучение в избирательных комиссиях. Есть у Кремля претензии к подсчетам голосов? Думается, нет.

А как быть с лицами, утратившими свежесть на партийных и государственных должностях? Ведь многие из них обладают способностью одним высказыванием свести на нет любой рейтинг. Показательную историю поведало информационное агентство «Комиинформ». В мэрии Усинска (это Республика Коми) шло заседание комиссии по поводу свалки, которая горит уже второй месяц. Жители города жаловались на дым и запах в разные инстанции, в том числе и президенту России. «Я сегодня там был, — сообщил собравшимся мэр Станислав Хахалкин. — Работают два экскаватора, пожарные заливают горение в восемь стволов… Работа ведется 24 часа в сутки. А пишут жалобы негодяи. Раньше за это расстреливали и называли провокацией».

Еще раньше кое-кого сжигали на кострах, но Станислав Юрьевич состоит все же не в Святой инквизиции, а в «Единой России», поэтому упомянул более гуманную меру борьбы с негодяями. Хотя лучше бы он вспомнил про костры — ведь это было бы больше похоже на аллегорию, да и рейтингу Святой инквизиции уже ничто не угрожает.

Ну а как может отразиться на рейтинге «Единой России» высказывание одного из самых видных единороссов на встрече с жителями Саратова? Председателя Госдумы Вячеслава Володина спросили про пенсии, и он сообщил: «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют». И, недолго думая, добавил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».

То есть Вячеслав Викторович допустил, что дальше пенсий в России может вообще не быть. Раньше его бы за такое высказывание… Ой, извините! Как бы из-за меня не пострадал рейтинг газеты.