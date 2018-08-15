«Бюджетник должен быть послушным»

В Подмосковье очередной скандал из-за свалок. В Сергиевом Посаде увольняют священника отца Виктора, который выступил перед министром экологии Московского области Александром Коганом с критикой проекта по строительству полигона твердых бытовых отходов. Через неделю после этого в духовно-просветительский центр Александра Меня, где отец Виктор является замдиректора, пришла проверка, которая и вынесла решение: отца Виктора из муниципального учреждения необходимо сократить.

Мусорное «плечо» москвичам

Несмотря на протесты жителей Сергеева Посада, власти планируют построить мусорной полигон в 22 км от Лавры вблизи деревни Сахарово. Формально следуя букве закона, чиновники организовали в городе общественные слушания. По сообщению местных СМИ, происходило это так: в местный ДК «Октябрь» автобусами свезли бюджетников, а указания о том, какие темы поднимать на слушаниях и в какой момент активнее выступать раздавались в чатах с говорящими названиями «Слушания» в WhatsApp и «Сахарок» в Telegram.

Высказать свою позицию на слушания пришел и отец Виктор (Григоренко), племянник протоиерея Русской православной церкви Александра Меня. Отец Виктор является настоятелем храма Преподобного Сергия Радонежского в Семхозе, он также состоит в Общественной палате города и создал музей Александра Меня в культурно-просветительском центре «Дубрава».

Отец Виктор (Григоренко). Altgazeta.ru

«У меня складывается впечатление, что наше собрание носит такой характер, будто вопрос уже решен, и нужно обсудить некоторые детали и внести некоторые коррективы», — начал священник свою речь на слушаниях. Он заявил, что 15 членов Общественной палаты (из 45) не согласны с тем, что на территории района появятся мусорный полигон и завод.

В ответ министр экологии Подмосковья области Александр Коган объяснил, что Сергиев Посад «подставляет плечо москвичам», и «нужно брать ответственность на себя», так как вопросом мусорных полигонов «долго никто не занимался», при этом жители могут «бить и ругать нас», но «придется строить современные заводы», чтобы показать, как они работают.

«Акт выбивания»

Уже через неделю в культурно-просветительский центр (КПЦ) «Дубрава», где находится музей Александра Меня, пришла административная комиссия. По словам отца Виктора, проверка установила, что музей «не отрабатывает того финансирования, которое получает от государства», и необходимо сократить три ставки: замдиректора, которую занимает сам священник, заведующего экспозиционно-выставочном отделом и методиста.

Музей Александра Меня. radubrava.ru

«Мне говорят, что указание провести проверку дали непосредственно от губернаторской команды, но я в этом очень сомневаюсь. Мне кажется, что это решение приняли на уровне администрации района, возможно, чтобы развернуть все в политическое русло. Но мне как священнику не хотелось бы принимать участие в политических баталиях», — заявил отец Виктор.

«Я это связываю только с тем, что если ты человек, который работает в бюджетной сфере, ты должен быть послушным, не иметь своего мнения», — рассуждает священник.

Отец Виктор удручен тем, что удар пришелся на музей — в нем работают не случайные, а близкие Александру Меню люди, в том числе супруга и дочь отца Виктора. «Для нас это дело чести семьи, то, что мы делаем — больше, чем работа, это прдолжение просветительской деятельности отца Александра. Разделить служение в церкви и кульутрно-просветительскую работу в «Дубрава» мне очень трудно, одно продолжает другое», — добавляет священник.

Он также рассказал, что в 2015 году сотрудникам музея удалось зарегистрировать в музейном фонде России две тысячи единицы экспонатов (в том числе письма Александру Меню, его рукописи, личные предметы, живопись, скульптура), еще две тысячи экспонатов готовы к регистрации. В музее проходят выставки и лекции.

Музей Александра Меня. radubrava.ru

«Вдвойне обидно, когда деятельность, набирающая обороты, подсекается увольнением меня и двух сотрудников», — сетует священнослужитель, отмечая, что это похоже на акт выбивания.

«Если уж говоришь — жди последствий»

Отец Виктор рассказал, что детально изучать суть претензий, в котором отражены недостатки работы музея, когда его официально ознакомят с ним. После этого коллектив будет решать, уходить всем вместе — «или все-таки как-то попробуем отстоять свое мнение».

Директор КПЗ «Дубрава» Александр Миронов заявил «Новой газете», что решение комиссии стало неожиданным для всего коллектива. Комиссия пришла к выводу, что в музее «раздут штат», и для «оптимизации работы» его необходимо сокращать. Но проблему, по словам Миронова, он собирает «минимизировать».

«В соответствии с правилами, я должен уведомить сотрудников о сокращении ставок и предложить сотрудникам альтернативу — никак иначе», — рассуждает директор, добавив, что на это по закону отводится два месяца.

На вопрос «Новой», связано ли сокращение отца Виктора с его выступлениями на общественных слушаниях, Миронов ответил уклончиво, «обсуждать вопросы политики» отказывается, ему «хотелось бы верить, что не связано», но он «может ошибаться».

Сам отец Виктор называет действия проверки «актом устрашения». На это же намекают и люди из окружения священника.

«Никто из моих знакомых чиновников, достаточно высокого уровня, этого (увольнения из-за публичных высказываний — М. П.) не скрывает. Они так говорят: «Ты понимаешь, что и где говоришь, и если уж это говоришь, жди последствий», — говорит священник.