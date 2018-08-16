В среду, за полтора часа до полуночи, после окончания матча на табло «Открытие Арены» сияли два ноля, полностью устраивавшие гостей из Греции и их президента Ивана Саввиди, который в своей ложе и без привычного пистолета за пазухой скакал, празднуя триумф своего клуба. После он заявил: «Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе». Эмоции Ивана Игнатьевича понять можно, но прав одиозный бизнесмен лишь отчасти.

Почему? Потому что «унижен» — это когда 0:5. А в данном случае «Спартак» уничтожил себя сам.

Августовские квалификации для красно-белых — это вообще какой-то мячик преткновения. После поражения 20-летней давности от «Кошице» «Спартак» утыкался в шотландский «Селтик» и киевское «Динамо», а в отборе к Лиге Европы — в польскую «Легию», швейцарский «Санкт-Галлен», кипрский АЕК. А теперь еще и ПАОК.

В Салониках все начиналось неплохо: москвичи повели 2:0 уже в дебюте, и болельщикам показалось, что можно готовиться к следующему туру — к «Бенфике». Но ребятам в шарфах и с флагами может привидеться все что угодно, а парни в бутсах не должны расслабляться до финального свистка при любом раскладе. Но расслабились, получили три гола к концу тайма, а во втором не реализовали пенальти (ошибся Промес) и загнали себя в угол.

Главный судья Рудди Букке удаляет с поля игрока ФК «Спартак» Луиса Адриано. Фото: РИА Новости

В Тушине требовалось побеждать. Однако спартаковские «тушки» с паспортами Голландии и Бразилии были до безобразия инертны, а туземцам, державшим заряд, не хватало выдумки и изобретательности. За весь поединок спартаковцы нанесли лишь один (!) опасный удар. И пришелся он не в створ ворот, а в живот греческого защитника. Автором локтевого хука явился Луис Адриано, получивший за свой «фокус» в штрафной ПАОКа красную карточку и оставивший на целый час хозяев вдесятером. Форвард Адриано, в отношении которого УЕФА даже открыла дело, каялся и извинялся за проступок в инстаграме, но штука в том, что и в полном составе вальяжный и безыдейный «Спартак» вряд ли обыграл предельно мотивированных греков.

Подопечные Массимо Карреры вкатываются в нынешний сезон так же ужасно, как и заканчивали предыдущий. Кстати, именно поражение в заключительном туре от полумертвого «Динамо» и отправило «Спартак» в отборочное сито. Короче, Фернандо и компания, в трех стартовых встречах сгонявшие унылую ничью с «Локо» и вымучившие две минимальные победы над «Оренбургом» и «Анжи», не продемонстрировали ничего убедительно-созидательного. А без фирменных трюков и спецэффектов нет, как известно, и фарта.

Игрок ФК ПАОК Александар Прийович (слева) и вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко (справа) в матче между ФК «Спартак» и ФК ПАОК. Фото: РИА Новости

В кулуарах уже поползли слухи об увольнении Карреры, расстроившего донельзя Леонида Федуна, надеявшегося на лигочемпионский бонус в размере 15 миллионов евро. Однако выслать итальянца на Апеннины проще простого. Куда сложнее и важнее разобраться с игроками и тактикой. И вот тут стоит наморщить лоб всем причастным к топ-клубу. На мой скромный взгляд, с Промесом, Луисом Адриано и Зе Луишем пора попрощаться. Они сделали свое дело, озолотив «Спартак» в 2017-м. Но сейчас они, что называется, «обрусели» (кто-то даже приобрел недвижимость в Подмосковье) и перестали выкладываться на сто процентов. Их «настрой», разумеется, частично передается и заскучавшим аборигенам, из которых только Роман Зобнин не заслуживает упреков в свой адрес. Но один в поле не воин, и в результате бронзовые призеры закономерно пролетели мимо главного турнира Старого Света, где сражаться за честь России предстоит осенью «Локомотиву» и ЦСКА.

И если в четверг вечером после подписания номера в печать «Зенит» не сотворил чудо на пустом «Петровском» и не отыграл четыре мяча у минского «Динамо», то вполне вероятно, что в Лиге Европы отдуваться за всех придется так же двум клубам: «Краснодару» и «Спартаку», которому требуется крутая перезагрузка.