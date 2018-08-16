«Из-под стражи освободить»

Аню Павликову доставили в зал Дорогомиловского суда. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дорогомиловский районный суд Москвы сегодня отпустил под домашний арест до середины сентября фигурантку дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. На суде присутствовали корреспонденты «Новой».

Заседанию суда предшествовала большая кампания в поддежку подростков — фигурантов дела «Нового величия».

Петиция с требованием освободить Аню Павликову и Машу Дубовик собрала почти 170 тысяч подписей.

Накануне в центре Москвы несколько сотен неравнодушных граждан устроили «Марш матерей» — прошлись с мягкими игрушками к зданию Верховного суда, также требуя выпустить девушек из изолятора, где их здоровье серьезно ухудшилось.

В день марша следователь сам изменил свою позицию и выступил за перевод Ани и Маши из СИЗО под домашний арест.

Судья, как было указано в тексте сегодняшнего решения, приняла во внимание новую позицию следователя.

Тот же Дорогомиловский суд неделю назад занял сторону следствия и отказался отпускать Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, несмотря на указания о подорванном содержанием в СИЗО здоровьем подростков.

Мама Ани Юлия Павликова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Судья зачитывает решение. На переднем плане папа Ани Павликовой. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Теперь с семьей. Впереди домашний арест. С мамой и сестрой. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

С мамой и сестрой. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»