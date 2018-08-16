«Из-под стражи освободить»
Анну Павликову отпустили из СИЗО под домашний арест после общественной кампании в поддержку фигуранток дела «Нового величия»
Анна Артемьевафотокорреспондент
Дорогомиловский районный суд Москвы сегодня отпустил под домашний арест до середины сентября фигурантку дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. На суде присутствовали корреспонденты «Новой».
Заседанию суда предшествовала большая кампания в поддежку подростков — фигурантов дела «Нового величия».
Петиция с требованием освободить Аню Павликову и Машу Дубовик собрала почти 170 тысяч подписей.
Накануне в центре Москвы несколько сотен неравнодушных граждан устроили «Марш матерей» — прошлись с мягкими игрушками к зданию Верховного суда, также требуя выпустить девушек из изолятора, где их здоровье серьезно ухудшилось.
В день марша следователь сам изменил свою позицию и выступил за перевод Ани и Маши из СИЗО под домашний арест.
Судья, как было указано в тексте сегодняшнего решения, приняла во внимание новую позицию следователя.
Тот же Дорогомиловский суд неделю назад занял сторону следствия и отказался отпускать Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, несмотря на указания о подорванном содержанием в СИЗО здоровьем подростков.