Стадия отрицания

Вечером 14 августа украинский портал «Громадское ТВ» опубликовал ответ администрации президента России на прошение матери Олега Сенцова о помиловании сына. Людмиле Сенцовой сообщили, что это возможно только по просьбе самого режиссера.

Олег Сенцов ранее передавал через адвоката, что никогда не будет просить о помиловании. Поэтому прошения подали его мать, а также епископ Симферопольский и Крымский Климент. В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердили, что оба ходатайства отклонены. В июне с официальной просьбой помиловать Сенцова к российским властям так же безуспешно обращался генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

В Кремле ссылаются на Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации. Согласно этому документу, осужденный должен сам письменно обратиться к президенту. Но Владимир Путин уже отступал от этой формальности. В 2016 году он помиловал украинскую летчицу Надежду Савченко. Об этом просили родственницы убитых в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Российский суд посчитал, что мужчины погибли под минометным обстрелом по наводке Савченко. Помилованные в Крыму в октябре 2017 года крымские татары Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров также не писали прошений. Детали их помилования до сих пор содержатся в секрете, однако известно, что освободили их по просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения об отказе в помиловании Сенцова «некорректными». Зная, что лично просить о помиловании режиссер не будет, Песков привел казуистический аргумент: Кремль не мог отказать в помиловании, потому что не было самого обращения о помиловании. До этого сообщалось, что письмо матери Сенцова с просьбой было получено.

Украина, напротив, продолжает обращаться к российским властям с прямыми предложениями. 15 августа уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова написала в фейсбуке, что 11 осужденных на Украине россиян попросили Владимира Путина об обмене. Это уже третье заявление со стороны Украины о готовности обменяться заключенными.

Среди обратившихся — Виктор Агеев, приговоренный к 10 годам за службу в самопровозглашенной «ЛНР». По словам матери Агеева, весной 2017 года ее сын заключил контракт в российской армии. Минобороны России это отрицает. В украинском суде Агеев сказал, что поехал в Донбасс добровольно.

Напомним, что 14 августа Олега Сенцова в колонии посетила правозащитница Зоя Светова. Сенцов назвал свое состояние «предкритическим». По словам врача, у режиссера в любой момент могут отказать внутренние органы. «Мне показалось, он рассчитывает на победу, на то, что российская власть начнет процесс обмена. Он продолжает голодовку, он не видит другого выхода для себя», — сказала Светова.

Олег Сенцов голодает с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России — но не просит за себя.

Сенцов был осужден в 2015 году на 20 лет по обвинению в совершении и подготовке терактов. По версии следствия, режиссер создал в Крыму «террористическое сообщество». Его участники подожгли дверь «Русской общины Крыма» и окно симферопольского отделения «Единой России» (никто не пострадал). Также Сенцов якобы готовил подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Фактически режиссера осудили только на основании показаний двух человек, которые пошли на сделку со следствием и получили меньшие сроки. Один из них заявил на суде, что оговорил Сенцова под пытками.